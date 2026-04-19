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यूट्यूब देखकर शुरू किया हैचरी का बिजनेस, आज 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर

करोड़ों का सालाना टर्नओवर : इस युवा व्यवसायी ने बताया कि उनकी इस हैचरी में अलग-अलग प्रजाति के देसी बत्तख के चूजे व देसी मुर्गी की कई प्रजातियां जैसे सोनाली, कड़कनाथ, डबल एफजी, लेयर्स और फ्रिजल क्रॉस का उत्पादन किया जा रहा है. वर्तमान समय में इस व्यवसाय का सालाना टर्नओवर लगभग 2.25 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

स्वरोजगार का एक सफल मॉडल तैयार : आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत अभियान के तहत अभिषेक ने स्वरोजगार का एक सफल मॉडल तैयार किया है. शुरुआत में हैचरी की क्षमता मात्र 30 हजार अंडों की थी, लेकिन मेहनत और अनुभव के साथ आज यह क्षमता बढ़कर 60 हजार अंडों तक पहुंच गई है. अभिषेक आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार अंडों तक करने की योजना बना रहे हैं.

विपरीत परिस्थितियों से बनाया अवसर : कोरोना काल में जब अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, उसी समय भोजपुर में कोईलवर के रहने वाले अभिषेक ने विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया. आज उनकी स्थापित हैचरी न केवल जिले में बल्कि दूसरे राज्यों में भी अंडे और चूजों की आपूर्ति कर रही है, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार और किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है.

आरा: बिहार के भोजपुर से हिम्मत और लगन की एक बेहद खूबसूरत कहानी सामने आई है. भोजपुर निवासी अभिषेक कुमार ने लीक से हटकर कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि कई लोगों के जीवन के मायने बदल गए. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने यूट्यूब से प्रेरणा लेकर बत्तख और मुर्गी पालन का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जो आज एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है.

हैदराबाद की यात्रा बनीं टर्निंग पॉइंट: दरअसल तीन दोस्तों के साथ वो परीक्षा देने हैदराबाद गए थे. वहीं यात्रा उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई. वहां बड़े पैमाने पर बत्तख और मुर्गी के फार्म तथा हैचरी को देखकर उनके मन में भी इसी क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने का विचार आया. उन्होंने देखा कि हैदराबाद से बड़ी मात्रा में अंडे और चूजे बिहार भेजे जाते हैं.इसी अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया कि क्यों न अपने राज्य में ही इस व्यवसाय की शुरुआत की जाए.

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"बीएससी आईटी के छात्र थे और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. लॉकडाउन के दौरान परिस्थितियां बदल गई और घर लौटना पड़ा. उसी दौरान मुर्गी और बत्तख पालन का व्यवसाय शुरू किया."- अभिषेक कुमार, युवा व्यवसायी

बेरोजगार युवकों को भी दिया रोजगार: शुरुआत में छोटे स्तर पर शुरू किया गया यह काम आज एक सफल व्यवसाय बन गया है, जिससे अभिषेक सालाना करीब 20 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं. इतना ही नहीं,उन्होंने दूसरे राज्यों में काम करने वाले दस बेरोजगार युवकों को भी रोजगार दिया है.

वर्तमान में 60 हजार अंडों से तैयार हो रहे चूजे: अभिषेक बताते हैं कि फॉर्म में स्थापित हैचरी में वर्तमान समय में करीब 60 हजार अंडों से चूजे तैयार किए जा रहे हैं. यहां मुर्गी के चूजे 21 दिनों में और बत्तख के चूजे 28 दिनों में तैयार हो जाते हैं.तैयार होने के बाद मुर्गी के चूजों की बिक्री 20 से 25 रुपये प्रति चूजा तथा बत्तख के चूजों की बिक्री 30 से 35 रुपये प्रति चूजा के दर से की जाती है.

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व्यवसाय से जुड़े हैं 100 किसान: अभिषेक के इस व्यवसाय से सीधे तौर पर 100 किसान जुड़े हुए हैं, जो उनकी हैचरी से चूजे और अंडे लेकर अपना खुद का रोजगार चला कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. पहले इन किसानों को चूजे और अंडे के लिए बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही उन्हें सभी प्रजातियों के चूजे उपलब्ध हो रहे हैं.

"दिल्ली से मशीन मंगवाकर काम शुरू किया था. पिछली बार मार्केट मौसम और बर्ड फ्लू की वजह से थोड़ा डाउन था लेकिन इस साल तो बिजनेस अच्छा चल रहा है. कई लोग बाहर से भी काम सीखने आते हैं." - अभिषेक कुमार, युवा व्यवसायी

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कई जिलों व राज्यों में हो रही आपूर्ति: बिहार डक फॉर्म एंड हैचरी के प्रबंधक अभिषेक ने बताया कि हैचरी की स्थापना के बाद क्षेत्र के किसानों को काफी सुविधा मिली है. यहां तैयार चूजों और अंडों की मांग लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में इस हैचरी से तैयार उत्पादों की आपूर्ति नेपाल, केरल, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के बलिया, छपरा, पटना, विक्रम, पाली और आरा समेत कई जिलों और राज्यों में की जा रही है.

सब्सिडी नहीं मिलने से बढ़ रही परेशानी: अभिषेक के मुताबिक इस व्यवसाय को शुरू करने में सरकार की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या सब्सिडी नहीं मिली. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य झारखंड और उड़ीसा में इस प्रकार के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है. वे कहते हैं कि अगर बिहार सरकार भी इस क्षेत्र में सब्सिडी का प्रावधान करती है, तो अधिक से अधिक युवा इस व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं.

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