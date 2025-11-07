ETV Bharat / bharat

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

कुरुक्षेत्र के आठवीं पास यादविंदर सिंह मात्र 50 हजार रुपए खर्च कर आज मशरूम फार्मिंग से सालाना 7 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं.

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल समेत बाकी क्षेत्रों में कई युवा बिना सोचे-समझे डोंकी रूट से विदेश जाने के लिए लाखों रूपए दांव पर लगा देते हैं. ऐसे ही कई युवाओं को पिछले दिनों डिपोर्ट भी किया गया है. कुरुक्षेत्र के रहने वाले आठवीं पास यादविंदर सिंह भी कभी डोंकी रूट से विदेश जाने की असफल कोशिश कर चुके हैं और फिर उन्होंने विदेश जाने के बजाय अपने ही घर में मामूली निवेश से मशरूम के बिजनेस में कामयाबी का ऐसा आसमान छुआ कि वे अब कहीं और नहीं जाना चाहते हैं.

लोकप्रिय होती मशरूम फार्मिंग : मशरूम फार्मिंग हरियाणा सहित पूरे भारत में काफी लोकप्रिय होती जा रही है. मशरूम पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. इनमें कम कैलोरी, फैट के साथ प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर मौजूद होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. मशरूम को हृदय के लिए भी लाभकारी माना जाता है. विश्व में मशरूम की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ही खाने योग्य हैं, जैसे बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम. भारत में मशरूम की खेती अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि ये कम जगह, कम समय और कम लागत में अधिक लाभ देती है.

50 हजार रुपए से शुरू की मशरूम फार्मिंग : अगर मशरूम की खेती में थोड़ी मेहनत करें तो इसमें अच्छा-ख़ासा मुनाफा कमा सकते हैं. ऐसे ही कहानी है कुरुक्षेत्र जिले के गांव तल्हेरी के रहने वाले एक किसान यादविंदर सिंह की जिन्होंने मशरूम की खेती में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. यादविंदर सिर्फ आठवीं पास हैं. उन्होंने साल 2014 में अपने बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में 50 हजार रुपए लगाकर मशरूम की फार्मिंग शुरू की थी. अब उनका सालाना टर्नओवर साढ़े 7 करोड़ का है.

3200 रुपए महीने पर पहले करते थे नौकरी : यादविंदर सिंह ने कहा कि "साल 2008 में उन्होंने अपने ही गांव में एक मशरूम फार्म पर नौकरी करना शुरू की थी और उनकी तनख्वाह 3200 रुपए प्रति महीना थी. वहां पर काम करते-करते मशरूम फार्मिंग में वे इतने एक्सपर्ट हो गए कि उन्हें वहां सुपरवाइज़र बना दिया गया. फिर उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने की सोची और साल 2014 में उन्होंने 50,000 रुपए लगाकर मशरूम फार्मिंग शुरू की. वे साथ में नौकरी भी करते थे और अपनी मशरूम फार्मिंग भी संभाल रहे थे."

2016 में नौकरी छोड़ अपने काम का किया विस्तार : उन्होंने बताया कि "साल 2016 में उन्होंने मशरूम फार्मिंग शुरू करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी. फिर उन्होंने अपने बिजनेस में कड़ी मेहनत की और अब उनका सालाना 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है."

डोंकी रूट से जाना चाहते थे विदेश : यादविंदर सिंह ने कहा कि "साल 2006 में उन्होंने विदेश में डोंकी रूट से जाने की सोची. वे कोरिया जाना चाहते थे लेकिन डोंकी से बीच रास्ते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके चलते वे बीच रास्ते से ही वापस अपने वतन लौट आए. आज यादविंदर काफी खुश है कि अगर वे विदेश में भी होते तो इतना पैसा वहां नहीं कमा पाते. उनका भारत आने का फैसला अच्छा साबित हुआ."

15 एकड़ में कर रहे मशरूम फार्मिंग : उन्होंने बताया कि "वे मशरूम का कंपोस्ट बनाने का काम करते हैं और साथ में मशरूम फार्मिंग करते हैं. मशरूम का कंपोस्ट बनाने के लिए जो पक्का प्लांट है, वो तीन एकड़ में बना हुआ है, जबकि 12 से 15 एकड़ में वे मशरूम की खेती कर रहे हैं. ये खेती शेड बनाकर की जा रही है."

दूसरे राज्यों में मशरूम होती है सप्लाई : यादविंदर सिंह ने कहा कि "जो मशरूम का कंपोस्ट और बीज तैयार करते हैं, वो उनका हरियाणा में ही बिक जाता है. काफी डिमांड उसकी रहती है, जिसको मुश्किल से वे पूरा कर पाते हैं. वहीं उगाए गए मशरूम को वे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर जैसे दूसरे राज्यों में सप्लाई करते हैं. उनके पास दूसरे राज्यों से लगातार आर्डर आते रहते हैं जिसके मुताबिक वे इसकी सप्लाई करते रहते हैं.

250 लोगों को दिया रोजगार : यादविंदर सिंह अपने मशरूम फार्मिंग बिजनेस के जरिए ढाई सौ लोगों को अपने फार्म पर रोजगार दे रहे हैं. उनके साथ-साथ उनकी भी रोजी-रोटी चल रही है. इनमें से करीब 150 महिलाएं हैं, जो उनके फार्म पर काम कर रही हैं.

