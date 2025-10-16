ETV Bharat / bharat

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

RAS से 12 गुना ज्यादा होता है मछली उत्पादन : उन्होंने बताया कि Recirculatory Aquaculture System एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक एकड़ से भी कम भूमि पर मछली पालन करने के लिए पानी के टैंक बनाए जाते हैं और उसमें करीब 12 गुना ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है. एक एकड़ से करीब 15 से 20 एकड़ जितना मछली उत्पादन इस विधि से लिया जाता है. इसमें पानी की भी बचत होती है, 90% पानी रीसायकल होता है जिससे पानी की कभी कोई समस्या नहीं होती है.

2014 में लगाया भारत का पहला RAS सिस्टम : नीरज चौधरी ने बताया कि उन्होंने जब 2012 में मछली पालन में कुछ नया करने की सोची, तब उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे परंपरागत तरीके से मछली पालन छोड़कर नए तरीके से मछली पालन किया जाए और उसमें ज्यादा मुनाफा भी हो. इसके लिए उन्होंने करीब 28 से 29 देशों में दौरा भी किया जिसमें यूरोप के करीब 14 देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल जैसे देश भी शामिल है. नीरज चौधरी ने वहां पर मछली पालन से जुड़े हुए लोगों और मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े साइंटिस्टों से भी मुलाकात की. फिर वे साल 2014 में अपने देश वापस लौटे और यहां आने के बाद अपने फिश फार्म में Recirculatory Aquaculture System(RAS) लगाया. नीरज चौधरी की माने तो उन्होंने देश का पहला RAS सिस्टम लगाया है जिसे धीरे-धीरे कई लोगों ने अपनाया है.

2012 में की थी मैकेनिकल बीटेक इंजीनियरिंग : नीरज चौधरी ने बताया कि उन्होंने साल 2012 में मैकेनिकल बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म की और किसी कंपनी में जॉब करने के बजाय अपने पिता के मछली के बिजनेस को चुना और उसे आगे नए शिखर पर ले जाने का लक्ष्य रखा. पढ़ाई करने के दौरान भी वे अपने पिता से मछली पालन के गुर सीखते रहते थे.

करनाल : आज के समय में हर कोई अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब चाहता है ताकि उसे आगे जाकर नौकरी का अच्छा पैकेज मिल सके. ऐसी ही एक जॉब है इंजीनियरिंग जिसे करके स्टूडेंट्स एमएनसी कंपनी में मोटी सैलरी वाली नौकरी का ख्वाब पाले रहते हैं. लेकिन अब भारत में धीरे-धीरे युवाओं की सोच बदल रही है. भारत के कई युवा अब नौकरी के बजाय अपना खुद का बिजनेस करना ज्यादा पंसद कर रहे हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं करनाल जिले के बुटाना गांव के रहने वाले नीरज चौधरी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी का मोह छोड़ मछली का बिजनेस करने लगे और आज करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं.

हजारों किसानों को किया मोटिवेट : नीरज चौधरी ने बताया कि जब उन्होंने ये सिस्टम अपने फार्म पर लगाया, तब उनके पास देश भर से हजारों की संख्या में मछली पालन करने वाले लोग आरएएस सिस्टम तकनीक को देखने के लिए आए और इसको अपनाया. उन्होंने बताया कि उन्होंने हजारों किसानों को इस विधि से मछली पालन करना सिखाया है जिससे वे अब अच्छा-खासा मुनाफा ले रहे हैं.

मछली के प्रोडक्ट का ब्रांड (Etv Bharat)

खुद का ब्रांड किया खड़ा : नीरज चौधरी सिर्फ Recirculatory Aquaculture System तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने सोचा कि कई बार बाजार में मछली का रेट कम होता है, जिससे मुनाफा कम रहता है, लेकिन अगर इसके प्रोडक्ट्स बनाकर बाजार में दिए जाएं और ग्राहकों को शुद्ध मछली के उत्पादन मिले तो वे और भी ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं. फिर नीरज चौधरी ने फिश बाइट के नाम से अपना खुद का ब्रांड तैयार किया जिसमें वे मछली के अलग-अलग प्रकार के उत्पाद बनाकर बेचते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी काफी बेहतर होते हैं.

फिश फार्मिंग करते नीरज चौधरी (Etv Bharat)

300 से ज्यादा आउटलेट पर बिक रहे प्रोडक्ट : अपना खुद का ब्रांड शुरू करने पर नीरज चौधरी को इसकी प्रमोशन करने में काफी दिक्कत रही लेकिन धीरे-धीरे उनका काम बढ़ते गया क्योंकि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिल पा रहा था और वे लोगों को ऐसा प्रोडक्ट दे रहे थे जो ना सिर्फ प्रोटीन से भरपूर था, बल्कि बेहद अच्छी क्वालिटी का होने के साथ-साथ टेस्ट में बेस्ट था. आज दिल्ली-एनसीआर समेत 300 से ज्यादा बड़े शहरों के आउटलेट पर उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं. इसकी ट्रेनिंग वे मछली पालन करने वाले बाकी लोगों को भी दे रहे हैं ताकि वे भी इस प्रकार का काम शुरू करें और मछली पालन में अच्छा मुनाफा लें.

मछली के साथ नीरज चौधरी (Etv Bharat)

कांटा रहित होते हैं सभी प्रोडक्ट : नीरज चौधरी ने बताया कि मछली खाने वाले लोगों के सामने एक बड़ी समस्या रहती थी कि मछली में कांटा होता है जिसको बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे और खाते नहीं थे. लेकिन उन्होंने इसमें भी नया काम शुरू किया और उन्होंने कांटा रहित मछली के उत्पाद बनाना शुरू किया. आज वे अपने करीब 35 प्रकार के मछली के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सभी कांटा रहित होते हैं और उनका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है. लोग उनको काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं.

हजारों किसानों को किया मोटिवेट (Etv Bharat)

16 प्रकार की मछली पालन का काम : नीरज चौधरी ने बताया कि वे करीब 16 प्रकार की मछली का पालन कर रहे हैं. सभी मीठे पानी की मछली हैं. इसमें जहां कुछ कम दाम वाली है तो कुछ महंगे दाम वाली भी है जिनका मार्केट रेट काफी अच्छा होता है और उनकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी खासी रहती है. उन्होंने बताया कि उनका काम करीब पांच राज्यों में फैला हुआ है जिससे वे हर साल करीब 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं. वे साथ ही मछली की हैचरी भी चला रहे हैं जिसे वे मछली पालन करने वाले किसानों को भी सप्लाई करते हैं.

300 से ज्यादा आउटलेट पर बिक रहे प्रोडक्ट (Etv Bharat)

पिता को मिल चुका है पद्म श्री अवॉर्ड : नीरज चौधरी पद्म श्री अवॉर्डी सुल्तान सिंह के बेटे हैं. सुल्तान सिंह का नाम मछली पालन के क्षेत्र में काफी ज्यादा मशहूर है. उन्होंने मछली पालन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है. इसी के चलते उन्हें साल 2019 में पद्म श्री के अवॉर्ड से नवाजा गया था. उनको मछली पालन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अवार्ड मिले हैं. नीरज चौधरी अब अपने पिता के काम को एक नए मुकाम पर लेकर पहुंचे हैं. साफ है कि जहां चाह होती है, वहां ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है.

16 प्रकार की मछली पालन करते हैं नीरज (Etv Bharat)

खुद का ब्रांड किया खड़ा (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - फिशरीज के सुल्तान का कमाल, मछली पालन क्षेत्र में की नई रिसर्च, महज एक एकड़ से करेंगे 5 एकड़ जितनी कमाई

ये भी पढ़ें - हिसार के भाईयों का कमाल, कश्मीर की केसर कमरे में उगाकर हो गए मालामाल

ये भी पढ़ें - मधुमक्खी के ज़हर से बन सकते हैं करोड़पति!, रातों-रात आप ऐसे हो जाएंगे मालामाल