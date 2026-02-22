ETV Bharat / bharat

अपर जिला जज ताऊ के निधन पर जज बनने की ठानी, छत्तीसगढ़ प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा में किया टॉप, पढ़िए अंजुम आरा की सक्सेस स्टोरी

संगमनगरी की बेटी ने किस तरह की पढ़ाई, छात्र-छात्राओं को क्या टिप्स दिए, जानिए.

success story prayagraj anjum ara who topped chhattisgarh provincial judicial service examination
संगमनगरी की बेटी अंजुम आरा की सफलता की कहानी. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 8:06 AM IST

प्रयागराज: यह सफलता की कहानी (Success Story) प्रयागराज की अंजुम आरा (Anjum Ara) की है. अपने अपर जिला जज ताऊ के निधन के बाद उन्होंने उन्ही की तरह जज बनने का निश्चय किया था. उनका संकल्प आखिरकार पूरा हो गया. प्रयागराज की इस मेधावी बिटिया ने छत्तीसगढ़ प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर यूपी का नाम रोशन कर दिया. चलिए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में.


कहां शिक्षा-दीक्षा हुई: अंजुम आरा की शिक्षा-दीक्षा प्रयागराज में ही हुई है. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए-एलएलबी की पढ़ाई की है. अंजुम एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता शमीम अहमद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर हैं, जबकि मां अख्तरी बेगम गृहिणी हैं.

संगमनगरी की बेटी अंजुम आरा के घर में जश्न का दौर शुरू. (etv bharat)

ऐसे मिली जज बनने की प्रेरणा: अंजुम बताती हैं कि उनके बड़े पिता अपर जिला जज थे. उनके निधन के बाद ही उन्होंने निश्चय किया कि वह न्यायिक सेवा में जाकर समाज के लिए काम करेंगी. इस फैसले में उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिला, जिसने हर मुश्किल दौर में उनका हौसला बढ़ाया. उन्होंने दिन-रात इसकी तैयारी शुरू कर दी.

संगमनगरी की बेटी अंजुम आरा. (etv bharat)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिला आधार: अंजुम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट्रल एकेडमी, झूंसी से पूरी की. इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी ने उनके कानूनी आधार को मजबूत किया. अंजुम के मुताबिक, यहां के प्रोफेसर्स ने उन्हें कानून को रटने के बजाय उसे समझने और व्यावहारिक रूप से पढ़ने की सीख दी. मजबूत अकादमिक माहौल की वजह से उन्हें किसी बड़ी कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ा.

सेल्फ स्टडी की, नोट्स बनाए: अंजुम ने बताया कि मेरी तैयारी पूरी तरह से खुद पर निर्भर रही. रोजाना 5 से 6 घंटे नियमित पढ़ाई करती थी. बेयर एक्ट की हर धारा और शब्द को गहराई से पढ़ा. मेन्स परीक्षा के लिए जजमेंट राइटिंग पर विशेष फोकस किया और छत्तीसगढ़ की स्थानीय अदालतों के फैसलों का अध्ययन किया. नियमित अखबार पढ़ने की आदत ने इंटरव्यू में खास मदद दी.

परिवार का सहयोग बना सबसे बड़ी ताकत: अंजुम अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं. परिवार ने घर में पढ़ाई के लिए ऐसा माहौल बनाया कि उनकी एकाग्रता कभी प्रभावित न हो. वह बताती हैं कि पढ़ाई के दौरान घर में किसी तरह का शोर न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता था. राजस्थान और दिल्ली न्यायिक सेवा में असफलताओं के बावजूद परिवार ने उनका हौसला बनाए रखा, जिसका नतीजा आज प्रदेश की टॉपर के रूप में सामने है.अपनी सफलता पर अंजुम आरा कहती हैं कि उनका लक्ष्य अब न्यायिक दायित्वों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करना है. वह न्यायपालिका के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ निभाना चाहती हैं.


अंजुम की सफलता के टिप्स

