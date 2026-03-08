ETV Bharat / bharat

Women's Day Special : ​इजरायल से जयपुर सीखने आई महिला, 'मशरूम लेडी' अनु कानावत के नवाचारों की दुनिया हुई मुरीद

जयपुर की अनु कानावत ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ मशरूम खेती में नवाचार कर 'मशरूम लेडी' के रूप में पहचान बनाई है.

अनु कानावत की प्रेरक कहानी
अनु कानावत की प्रेरक कहानी (फोटो ईटीवी भारत GFX)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 12:37 PM IST

8 Min Read
जयपुर : राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में जहां कभी लड़कियों को घर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी, वहीं उसी माहौल से निकलकर अनु कानावत ने अपनी अलग पहचान बनाई. आज वे “मशरूम लेडी” के नाम से जानी जाती हैं. उनका लक्ष्य है कि ग्रामीण महिलाएं भी उनके जैसी आत्मनिर्भर बन सकें. सीमित संसाधनों और सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने शिक्षा, कृषि अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है.

बचपन से ही कृषि से जुड़ाव : अनु का बचपन ऐसे सामाजिक वातावरण में बीता जहां महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित मानी जाती थी. परिवार के माहौल के अनुसार लड़कियों का खेतों या बाहर के कामों में जाना सामान्य नहीं था. इसके बावजूद अनु जिद करके अपने दादाजी के साथ खेतों में जाती थीं और वहीं से उन्होंने कृषि के बारे में सीखना शुरू किया. वे बताती हैं कि बचपन में उन्हें “सब्जी वाला खेल” खेलना बहुत पसंद था. यही खेल आगे चलकर उनके जीवन की दिशा तय करने वाला साबित हुआ. परिवार के बड़े पापा विक्रम सिंह और बड़ी मां मुन्ना कंवर ने उनकी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया. पढ़ाई के लिए उन्हें अपने नाना-नानी के पास चित्तौड़गढ़ जिले के सिंधोला गांव भेजा गया, जहां से उनकी शिक्षा की नई शुरुआत हुई.

अनु कानावत ने नौकरी छोड़ कर 'मशरूम लेडी' के रूप में पहचान बनाई (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

​राजस्थान की बेटियों के लिए मिसाल
​राजस्थान की बेटियों के लिए मिसाल (फोटो ईटीवी भारत GFX)

शिक्षा से मिली नई दिशा : अनु कानावत ने बारहवीं की पढ़ाई कृषि संकाय से पूरी की. इस दौरान उनके शिक्षक भंवरलाल कुम्हार ने उन्हें कृषि क्षेत्र में आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया. उनके मार्गदर्शन से अनु ने 2011 में उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के साथ-साथ वे खेलकूद में भी सक्रिय रहीं और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचीं. इसके बाद 2014 में गुजरात के पालनपुर से उन्होंने एमबीए (एग्रीकल्चर) की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई पूरी होते ही वे जयपुर के सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य से जुड़ गईं. यहां विश्वविद्यालय के चेयरमैन सुनील शर्मा और चीफ मेंटर डॉ. सुधांशु ने उनकी कृषि शोध प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह अलग-अलग मुकाम पर नौकरी करती रही और बाद में ₹1200000 सालाना का पैकेज छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया.

'आमल्दा' के नाम को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया
'आमल्दा' के नाम को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया (फोटो ईटीवी भारत GFX)

विवाह के बाद भी जारी रहा सफर : 2016 में अनु कानावत का विवाह पराक्रम सिंह राठौड़ से हुआ, जो पेशे से अधिवक्ता हैं. अनु बताती हैं कि उनके पति ने हमेशा उनके काम को प्रोत्साहन दिया और यही समर्थन उनकी ऊर्जा का बड़ा स्रोत बना. कृषि क्षेत्र में पढ़ाई के दौरान उन्होंने यह समझ लिया था कि खेती केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है. असली लाभ तब मिलता है जब कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन और विपणन भी किया जाए. इसी सोच ने उन्हें मशरूम आधारित उद्यम की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर
सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

मशरूम स्टार्टअप की शुरुआत : अनु कानावत ने 2016 में अपने जन्म स्थान आमल्दा गांव में “आमल्दा ऑर्गेनिक फूड्स एंड रिसर्च सेंटर” की स्थापना की. शुरुआत में यहां मशरूम उत्पादन और अनुसंधान का काम शुरू किया गया. विवाह के बाद जयपुर के प्रतापनगर में इसकी दूसरी लघु इकाई स्थापित की गई. इस केंद्र में मशरूम उत्पादन के साथ-साथ इससे दवाइयों के निर्माण और नई तकनीकों पर शोध भी किया जाता है. आमल्दा स्थित अनुसंधान केंद्र को अब उनकी मां संभालती हैं, जबकि उनके भाई गजेन्द्र सिंह भी इस कार्य में सहयोग करते हैं.

मशरूम खेती क्यों बनी बेहतर विकल्प : राजस्थान जैसे राज्य में पानी की कमी और कम वर्षा के कारण पारंपरिक खेती कई बार किसानों के लिए चुनौती बन जाती है. ऐसे में मशरूम की खेती एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आती है. मशरूम उत्पादन में कम पानी और कम जगह की जरूरत होती है. इसके अलावा कम लागत में भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है. यही कारण है कि राजस्थान के किसानों में अब मशरूम खेती के प्रति रुचि बढ़ने लगी है.

₹12 लाख का पैकेज छोड़ शुरू किया स्टार्टअप
₹12 लाख का पैकेज छोड़ शुरू किया स्टार्टअप (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

मशरूम से नवाचार और स्वास्थ्य लाभ : अनु कानावत का कहना है कि मशरूम केवल एक खाद्य उत्पाद नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है. आमतौर पर प्रचलित बटन मशरूम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है. शरीर इसमें मौजूद लगभग 90 प्रतिशत प्रोटीन को अवशोषित कर सकता है, जो अन्य प्रोटीन स्रोतों की तुलना में काफी अधिक है. वे अलग-अलग प्रकार के मशरूम पर भी काम कर रही हैं, जिनमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं.

नौकरी छोड़ शुरू किया स्टार्टअप
नौकरी छोड़ शुरू किया स्टार्टअप (फोटो ईटीवी भारत GFX)

औषधीय मशरूम से कमा रही हैं लाखों
औषधीय मशरूम से कमा रही हैं लाखों (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
  • ऑयस्टर मशरूम- इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह लगभग 90 प्रतिशत तक पचने योग्य होता है. इसे गेहूं के भूसे में उगाया जा सकता है. इसकी सूखी कीमत लगभग 600 से 800 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है.
  • गेनोडरमा मशरूम- इसे हाइपरटेंशन, एंटी एजिंग और एंटी कैंसर गुणों के लिए जाना जाता है. इसका उत्पादन लकड़ी के बुरादे पर किया जाता है.
  • शिटाके मशरूम- यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है. चीन और जापान में इसकी खपत अधिक है.
  • टर्की टेल मशरूम- यह इम्यूनिटी बढ़ाने और पेट के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है.
  • लायन्स मेन मशरूम- यह तंत्रिका तंत्र के लिए उपयोगी माना जाता है.
  • कॉरडिसेप्स (कीड़ा जड़ी)- यह दुनिया के सबसे महंगे मशरूमों में से एक है. इसकी सूखी कीमत करीब 2 लाख रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. इसे मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोगी माना जाता है.

ग्रामीण महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर : अनु केवल मशरूम उत्पादन तक सीमित नहीं हैं. वे ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी काम कर रही हैं. उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखने को मिलती है. वे गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर काम करती हैं और उन्हें मशरूम उत्पादन से लेकर इसके उत्पाद तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया सिखाती हैं. इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं.

औषधीय मशरूम के लाभ
औषधीय मशरूम के लाभ (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ मशरूम खेती में नवाचार
कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ मशरूम खेती में नवाचार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

सरकारी सहयोग और राष्ट्रीय पहचान : अनु कानावत के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है. वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उनकी संस्था को स्टार्टअप के रूप में 15 लाख रुपये की सहायता प्रदान की. 2022 में एमएसएमई की ओर से उन्हें जयपुर में सम्मानित किया गया. हाल ही में उन्हें एक कॉन्क्लेव में अपने मशरूम नवाचारों के अनुभव साझा करने का अवसर भी मिला. उनके काम की वजह से उन्हें देशभर में पहचान मिली है.

नौकरी छोड़ खड़ा किया मशरूम का साम्राज्य
नौकरी छोड़ खड़ा किया मशरूम का साम्राज्य (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

आत्मनिर्भरता की मिसाल : अनु कानावत बताती हैं कि आज उनके उद्यम से उन्हें हर महीने इतनी आय हो जाती है कि जयपुर में 15 और गांव में 30 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही हैं. उन्होंने अपने उत्पादों का नाम भी अपने पैतृक और जन्म स्थान गांव आमल्दा के नाम पर रखा है, जिससे उनका अपने जमीनी जुड़ाव भी बना रहता है. उनका मानना है कि अगर ग्रामीण महिलाओं को सही प्रशिक्षण और मौका मिले , तो वे भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं. अनु की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कठिन सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति, शिक्षा और नवाचार के जरिए नई पहचान बनाई जा सकती है.

सरकारी सहयोग और राष्ट्रीय पहचान
सरकारी सहयोग और राष्ट्रीय पहचान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इजरायल से आई महिला ने स्टार्टअप पर सीखे गुर : अनु कानावत ने ईटीवी भारत के साथ इजरायल से आई एक महिला का वीडियो भी साझा किया, जिन्होंने मशरूम की खेती का तरीका उनसे सीखा, अपने तजुर्बे को साझा करते हुए इजरायल निवासी महिला जूली ने बताया कि वह वॉटर थेरेपी के जरिए लोगों की सेहत सुधारने पर काम करती हैं. उन्होंने बताया कि मशरूम लेडी अनु के बारे में उन्हें सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी. जहां उन्होंने देखा कि कैसे यह अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही हैं. ऐसे में उन्हें यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है.

इजरायल से आई महिला ने स्टार्टअप पर सीखे गुर (वीडियो सोर्स- अनु कानावत)
मशरूम की खेती
मशरूम की खेती (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

