सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना 'जूस प्रेन्योर': दुबई के आइडिया और जर्मन मशीन से बदली किस्मत, सालाना टर्नओवर 20 लाख के पार

पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शानदार नौकरी... मोटी तनख्वाह... और आरामदायक ज़िंदगी! लेकिन अमरावती के निषाद के मन में कुछ और ही था.

जूस तैयार करता स्टाफ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 8:40 PM IST

4 Min Read
अमरावती (महाराष्ट्र): आजकल के दौर में जब युवा सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहते हैं, वहीं अमरावती के निषाद अमूलकर ने नौकरी छोड़कर 'जूस प्रेन्योर' (जूस स्टार्टअप) बनाकर एक नई मिसाल पेश की है. पुणे की एक बड़ी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी करता था. आज वे किसी बड़ी कंपनी के पैकेज से कहीं ज्यादा मुनाफा अपने ही शहर में कमा रहे हैं.

निषाद ने दूसरों के लिए दिन में 15-20 घंटे काम करने के बजाय खुद के लिए और अपने शहर के लिए कुछ अलग करने की ठानी. उन्होंने अमरावती में 'अरेपास' नाम से एक फ्रूट जूस स्टार्टअप शुरू किया. चार साल के भीतर ही उनके व्यवसाय ने अमरावती के लोगों का भरोसा जीत लिया है और अब शहर में उनके तीन सफल आउटलेट चल रहे हैं.

निषाद अमूलकर (ETV Bharat)

'अरेपास' शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पवित्रता. निषाद अमूलकर ने ETV Bharat को बताया कि 'अरेपास' का मुख्य लक्ष्य लोगों को स्वस्थ, रसायन मुक्त और प्राकृतिक फलों का रस उपलब्ध कराना है.

निषाद ने कहा, "इंजीनियरिंग करने के बाद, मैंने कुछ समय तक मुंबई और पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया. इसी दौरान एमबीए करते समय, मैंने दुबई की यात्रा के दौरान फलों के रस का एक छोटा आउटलेट देखा. मैंने इसी तरह के फ्रूट जूस आउटलेट की अवधारणा को अमरावती में लागू करने का निर्णय लिया. शुरुआत में, यह व्यवसाय गन्ने के रस से शुरू हुआ और ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद, 'अरेपास जूस सेंटर' का विस्तार हुआ."

'अरेपास' में गन्ने का रस छत्रपति संभाजी नगर जिले से लाए गए उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने से तैयार किया जाता है, क्योंकि वहां का गन्ना काफी उम्दा होता है. यहां रस का एक ग्लास मात्र 20 रुपये में बेचा जाता है. स्वाद और मात्रा इतनी बढ़िया है कि अमरावती के दूर-दराज के इलाकों से लोग यहां नियमित आते हैं और कई ग्राहक तो मजाक में इसकी कीमत बढ़ाने तक की सलाह दे देते हैं.

जूस के लिए रखा फल. (ETV Bharat)

निषाद ने बताया कि उन्होंने इसके लिए जर्मन तकनीक पर आधारित एक विशेष मशीन मंगवाई है, जिसकी कीमत चार लाख रुपये है. वे शादियों और जन्मदिन जैसे कार्यक्रमों के लिए विशेष पैकेजिंग में गन्ने और अन्य फलों के रस के ऑर्डर भी लेते हैं. 'अरेपास' में अनार, अनानास, सेब, जामुन और स्ट्रॉबेरी जैसे कई फलों के जूस उपलब्ध हैं. अनानास सीधे केरल से मंगाया जाता है, जबकि अन्य चुनिंदा फल नवी मुंबई के वाशी बाजार और स्थानीय किसानों से खरीदे जाते हैं. निषाद का कहना है कि वे बिना किसी रसायन के अपने ग्राहकों को ताज़ा और स्वस्थ उत्पाद उपलब्ध कराते हैं.

जूस की दुकान. (ETV Bharat)

निषाद अमूलकर आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, "वर्तमान में अमरावती शहर में 'अरेपास' के तीन आउटलेट चल रहे हैं, जो प्रशांत नगर, कमर नगर और भूतेश्वर चौक में स्थित हैं. यहां हम किसी बड़ी कंपनी में मिलने वाली सैलरी के बराबर या उससे भी ज्यादा कमा लेते हैं. हमारा सालाना टर्नओवर लगभग 15 से 20 लाख रुपये है. यहां हमें अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करने का संतोष मिलता है और अपने माता-पिता के साथ रहने की खुशी भी. युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि आप बड़े शहरों में जाए बिना भी सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने शहर के विकास में योगदान दे सकते हैं."

