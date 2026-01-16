ETV Bharat / bharat

कचरे से 1.25 करोड़ का टर्नओवर, जानें बिहार के दो भाइयों की सफलता की कहानी

बिहार के दो भाइयों ने कचरे को बना दिया सोना ( ETV Bharat )

"समाज का कुछ फायदा करना और रोजगार का सृजन करना हमारा मकसद था. इससे खुशी होती है कि हमारे कारण बहुत सारी फैमिली चलती है. शुरुआत में दोस्तों से प्लास्टिक वेस्ट मांगते थे. उसे रिसाइकिल करना शुरू किया. फिर छोटे कबाड़ियों से संपर्क किया फिर बड़े कबाड़ीवालों से कबाड़ खरीदना शुरू किया. आज हम 1 महीने में 10 टन रिसाइकिल करते हैं. हमारी कंपनी का टर्नओवर 1.25 करोड़ है."- विकास कुमार, मालिक, माइनस डिग्री कंपनी

2021 में कंपनी की शुरू: विकास कुमार बताते हैं कि हमलोगों ने वेस्ट को रिसाइकिल करने का काम लॉकडाउन के समय शुरू किया था. हमने सोचा कि प्लास्टिक धरती में लंबे समय तक रहती है, ऐसे में ऐसी चीजे बनायी जाएं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए. 2020 में हमने काम शुरू किया और 2021 में अपनी कंपनी शुरू की. कंपनी का नाम 'माइनस डिग्री' है.

12 लाख की नौकरी छोड़ी : राहुल आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी में करीब 12 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन मन में कुछ अपना करने की कसक थी. आईआईटी के माहौल ने विकास को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर लाखों के पैकेज वाली नौकरी और आरामदायक जिंदगी को ठुकराकर संघर्ष का रास्ता चुना.

IIT और NIFT से हासिल की डिग्री: बड़े भाई विकास कुमार पढ़ाई में शुरू से मेधावी रहे हैं. उन्होंने पहले आईआईएम कोलकाता से बीटेक किया और फिर देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की. वहीं, छोटे भाई राहुल कुमार ने निफ्ट (NIFT) से फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री ली.

कचरे से करोड़ों का कारोबार : नरहट निवासी ग्रामीण चिकित्सक वीरेंद्र प्रसाद के घर जन्मे इन दोनों भाइयों ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती है. जिस प्लास्टिक को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी वेस्ट प्लास्टिक से ये दोनों भाई आज करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं और इनका बनाया सामान देश के राष्ट्रपति भवन से लेकर अमेरिका और जर्मनी तक अपनी चमक बिखेर रहा है.

नवादा: "खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है." मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का यह शेर बिहार के दो युवा भाइयों पर बिल्कुल सटीक बैठता है. नवादा जिले के एक छोटे से गांव नरहट से निकलकर विकास कुमार और राहुल कुमार ने अपनी मेहनत और जिद से कचरे को 'सोने' में बदल दिया है.

युवा उद्यमी विकास कुमार (ETV Bharat)

विदेशों तक टाइल्स और फर्नीचर की मांग: विकास कुमार बताते हैं कि हम जो टाइल्स और फर्नीचर बनाते हैं, उसकी विदेशों तक बहुत डिमांड है. अगर बताया न जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि टाइल्स मार्बल का नहीं बल्कि वेस्ट प्लास्टिक से बना है. रैपर या अन्य प्लास्टिक को लोग फेंक देते हैं, लेकिन उससे हम ट्रॉफी और मेडल बनाते हैं. इसकी डिमांड बिहार सरकार की ओर से भी आती है. इस ट्रॉफी और मेडल का महत्व बहुत होता है, यह लोगों की उपलब्धि का परिचायक होता है. इसलिए जिस प्लास्टिक को लोग फेंक देते हैं, उसे ट्रॉफी के रूप में हमेशा अपने साथ रखते हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

6000 से शुरू किया सफर: विकास ने बताया कि इस सफलता की नींव कोरोना लॉकडाउन के दौरान पड़ी. दोनों भाइयों ने सोचा कि समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे पर्यावरण भी बचे और रोजगार भी मिले. उन्होंने महज 6 हजार रुपए में एक छोटा ओवन खरीदा और घर पर ही वेस्ट प्लास्टिक के ढक्कनों को पिघलाकर इयररिंग्स, कीचेन, बैच और छोटे-छोटे आइटम बनाने शुरू किए.

वेस्ट का किया जाता है रिसाइकिल: शुरुआत में ये उत्पाद 300 से 800 रुपए तक में बिके. जब लोगों ने इसे पसंद किया, तो उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने इसे एक बड़े स्टार्टअप का रूप दे दिया. आज उनकी कंपनी साल भर में 50 हजार से 1 लाख किलो वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रही है.

1.25 करोड़ का टर्नओवर: कभी कबाड़ से शुरू हुआ यह काम आज 1.25 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी बन चुकी है. इनके बनाए प्रोडक्ट्स की डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाटा मोटर्स, आईडीएफसी बैंक, बीएमडब्ल्यू (BMW) और एडिडास जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां इनकी ग्राहक है.

मेडल, ट्रॉफी हो रहे तैयार (ETV Bharat)

देश-विदेश में निर्यात: इतना ही नहीं, 'रेयर प्लेनेट' के माध्यम से इनके बनाए मेडल, पेन स्टैंड और अन्य कलाकृतियां राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी हैं. राष्ट्रपति भवन के सोवेनियर शॉप में इनके बने फर्नीचर को जगह मिली है. वहीं बिहार सरकार के अलावा इनके प्रोडक्ट्स अमेरिका, जर्मनी, ताइवान, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों में निर्यात किए जा रहे हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

लोगों को दे रहे रोजगार: विकास और राहुल ने न सिर्फ खुद को साबित किया है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं. वे कबाड़ चुनने वाले 30 से ज्यादा वेंडर्स से 12 रुपये से लेकर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक खरीदते हैं. उनकी यूनिट में फिलहाल 12 से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें 11 से 22 हजार रुपए महीना वेतन मिलता है.

प्लास्टिक के कचरे को बनाया सोना (ETV Bharat)

बिहार में बड़ा प्लांट लगाने की तैयारी: दोनों भाइयों का सपना है कि वे जल्द ही पटना और नवादा के बीच एक बड़ा प्लांट लगाएं और टेक्सटाइल वेस्ट यानी कपड़ों के कबाड़ को भी रिसाइकिल कर बिहार में रोजगार की नई इबारत लिखें.

प्लास्टिक का रिसाइकिल कर रहा माइनस डिग्री (ETV Bharat)

प्लास्टिक वेस्ट से सामान बनाने की प्रक्रिया: सबसे पहले घरों, कबाड़खानों और उद्योगों से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है. इसे उसके प्रकार और रंग के आधार पर अलग किया जाता है. छंटाई के बाद प्लास्टिक को धोया जाता है ताकि उस पर लगी धूल, ग्रीस, लेबल या खाने के अवशेष साफ हो सकें.

नवादा का नरहट गांव (ETV Bharat)

साफ प्लास्टिक को मशीनों के जरिए छोटे-छोटे टुकड़ों या गुच्छों में काटा जाता है. इन छोटे टुकड़ों को उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है और फिर उनसे प्लास्टिक के दाने तैयार होते हैं. ये दाने नए उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल होते हैं. इन दानों को सांचों में डालकर या अन्य तकनीकों का उपयोग करके नए सामान बनाए जाते हैं.

