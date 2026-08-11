ETV Bharat / bharat

Explainer: '10 साल में दिल्ली पर 172.48% बढ़ा सब्सिडी का बोझ, विकास कार्यों पर लगा ब्रेक'; CAG की इस रिपोर्ट ने हिला दी 'फ्री मॉडल' की नींव!

10 साल में दिल्ली में 172.48% बढ़ा सब्सिडी का बोझ: CAG रिपोर्ट में खुलासा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इसके राजस्व ढांचे पर सब्सिडी का बोझ तेजी से गहराता जा रहा है. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की 'स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट' के अनुसार, दिल्ली में मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी का बोझ बढ़ने से वित्तीय संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे बुनियादी ढांचा विकास प्रभावित हो रहा है. पिछले 10 वर्षों (2015-16 से 2024-25) में राज्य का सब्सिडी बिल 172.48 प्रतिशत बढ़ गया है. इस सब्सिडी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पावर (बिजली) क्षेत्र की है, जिसका बजट 128.83 प्रतिशत बढ़कर अकेले 71 प्रतिशत (3,611 करोड़ रुपये) तक पहुंच चुका है.

मुफ्त योजनाओं व प्रतिबद्ध खर्चों में भारी बढ़ोतरी के कारण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. सड़कों, सार्वजनिक परिवहन व नए स्कूलों जैसे विकास कार्यों पर होने वाला पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के 8,311 करोड़ रुपये से 55 प्रतिशत गिरकर 2024-25 में मात्र 3,695 करोड़ रुपये रह गया है. किन विभागों को सबसे ज्यादा सब्सिडी दी गई और इसका दिल्ली के विकास कार्यों पर किस तरीके से असर पड़ा, जानने के लिए पढ़ें ये एक्सप्लेनर...

10 वर्षों में 172.48 प्रतिशत बढ़ा कुल सब्सिडी बिल (CAG रिपोर्ट)

10 वर्षों में 172.48 प्रतिशत बढ़ा कुल सब्सिडी बिल

सीएजी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर 2024-25 के बीच दिल्ली सरकार के कुल सब्सिडी बिल में 172.48 प्रतिशत का भारी उछाल दर्ज किया गया है. वर्ष 2015-16 में जहां सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1,868 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में खर्च कर रही थी, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,090 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

सब्सिडी बजट पर पावर सेक्टर का कब्जा

दिल्ली सरकार के कुल सब्सिडी बिल का सबसे बड़ा हिस्सा बिजली (पावर) सब्सिडी में जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली सब्सिडी पर 1,578 करोड़ खर्च होते थे, जो 2024-25 में बढ़कर 3,611 करोड़ रुपये हो चुके हैं. इसमें लगभग 128.83 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि देखी गई है. दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल सब्सिडी में बिजली विभाग का हिस्सा हर साल 67 से 73 प्रतिशत के बीच बना रहता है. वर्ष 2024-25 में कुल 5,090 करोड़ की सब्सिडी में अकेले 3,611 करोड़ रुपये (यानी 71 प्रतिशत) सिर्फ मुफ्त बिजली और पावर रिबेट में दिए गए.

वर्ष-वार सब्सिडी बजट का आंकड़ा (CAG रिपोर्ट)

किस सेक्टर में कितनी सब्सिडी दी गई

पावर सेक्टर के अलावा दिल्ली सरकार अन्य प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं में भी सब्सिडी देती है. वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक बिजली विभाग को सब्सिडी दी गई. इसके बाद शिक्षा निदेशालय, शहरी विकास जिसमें पानी की सब्सिडी, परिवहन विभाग में बस में महिलाओं के फ्री सफर के लिए सब्सिडी दी गई. इसके अतिरिक्त अन्य विभागों को भी करीब 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है.

दिल्ली की सड़कें (ETV Bharat)

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रेक: 2021-22 के मुकाबले आधा घटा कैपिटल खर्च

सब्सिडी के मद में लगातार बढ़ रही भारी-भरकम राशि का सीधा नकारात्मक प्रभाव दिल्ली के ढांचागत विकास पर दिखाई दे रहा है. सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार का बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण पर होने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) वर्ष 2021-22 के 8,311 करोड़ रुपये के स्तर से गिरकर 2024-25 में मात्र 3,695 करोड़ रुपये पर आ गया है. यह गिरावट 55.5 प्रतिशत से अधिक की कटौती दर्शाती है. पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार का पूंजीगत व्यय कुल खर्च का केवल 7 से 15 प्रतिशत के दायरे में ही सिमटकर रह गया है, जो दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि के लिहाज से बेहद चिंताजनक है.