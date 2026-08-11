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Explainer: '10 साल में दिल्ली पर 172.48% बढ़ा सब्सिडी का बोझ, विकास कार्यों पर लगा ब्रेक'; CAG की इस रिपोर्ट ने हिला दी 'फ्री मॉडल' की नींव!

पावर बिल में 128 फीसदी उछाल से विकास कार्यों पर ब्रेक, CAG रिपोर्ट में खुलासा...पढ़ें धनंजय वर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट

10 साल में दिल्ली में 172.48% बढ़ा सब्सिडी का बोझ: CAG रिपोर्ट में खुलासा
10 साल में दिल्ली में 172.48% बढ़ा सब्सिडी का बोझ: CAG रिपोर्ट में खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 7:09 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इसके राजस्व ढांचे पर सब्सिडी का बोझ तेजी से गहराता जा रहा है. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की 'स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट' के अनुसार, दिल्ली में मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी का बोझ बढ़ने से वित्तीय संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे बुनियादी ढांचा विकास प्रभावित हो रहा है. पिछले 10 वर्षों (2015-16 से 2024-25) में राज्य का सब्सिडी बिल 172.48 प्रतिशत बढ़ गया है. इस सब्सिडी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पावर (बिजली) क्षेत्र की है, जिसका बजट 128.83 प्रतिशत बढ़कर अकेले 71 प्रतिशत (3,611 करोड़ रुपये) तक पहुंच चुका है.

मुफ्त योजनाओं व प्रतिबद्ध खर्चों में भारी बढ़ोतरी के कारण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. सड़कों, सार्वजनिक परिवहन व नए स्कूलों जैसे विकास कार्यों पर होने वाला पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के 8,311 करोड़ रुपये से 55 प्रतिशत गिरकर 2024-25 में मात्र 3,695 करोड़ रुपये रह गया है. किन विभागों को सबसे ज्यादा सब्सिडी दी गई और इसका दिल्ली के विकास कार्यों पर किस तरीके से असर पड़ा, जानने के लिए पढ़ें ये एक्सप्लेनर...

10 वर्षों में 172.48 प्रतिशत बढ़ा कुल सब्सिडी बिल
10 वर्षों में 172.48 प्रतिशत बढ़ा कुल सब्सिडी बिल (CAG रिपोर्ट)

10 वर्षों में 172.48 प्रतिशत बढ़ा कुल सब्सिडी बिल

सीएजी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर 2024-25 के बीच दिल्ली सरकार के कुल सब्सिडी बिल में 172.48 प्रतिशत का भारी उछाल दर्ज किया गया है. वर्ष 2015-16 में जहां सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1,868 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में खर्च कर रही थी, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,090 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

सब्सिडी बजट पर पावर सेक्टर का कब्जा

दिल्ली सरकार के कुल सब्सिडी बिल का सबसे बड़ा हिस्सा बिजली (पावर) सब्सिडी में जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली सब्सिडी पर 1,578 करोड़ खर्च होते थे, जो 2024-25 में बढ़कर 3,611 करोड़ रुपये हो चुके हैं. इसमें लगभग 128.83 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि देखी गई है. दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल सब्सिडी में बिजली विभाग का हिस्सा हर साल 67 से 73 प्रतिशत के बीच बना रहता है. वर्ष 2024-25 में कुल 5,090 करोड़ की सब्सिडी में अकेले 3,611 करोड़ रुपये (यानी 71 प्रतिशत) सिर्फ मुफ्त बिजली और पावर रिबेट में दिए गए.

वर्ष-वार सब्सिडी बजट का आंकड़ा
वर्ष-वार सब्सिडी बजट का आंकड़ा (CAG रिपोर्ट)

किस सेक्टर में कितनी सब्सिडी दी गई
पावर सेक्टर के अलावा दिल्ली सरकार अन्य प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं में भी सब्सिडी देती है. वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक बिजली विभाग को सब्सिडी दी गई. इसके बाद शिक्षा निदेशालय, शहरी विकास जिसमें पानी की सब्सिडी, परिवहन विभाग में बस में महिलाओं के फ्री सफर के लिए सब्सिडी दी गई. इसके अतिरिक्त अन्य विभागों को भी करीब 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है.

दिल्ली की सड़कें
दिल्ली की सड़कें (ETV Bharat)

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रेक: 2021-22 के मुकाबले आधा घटा कैपिटल खर्च

सब्सिडी के मद में लगातार बढ़ रही भारी-भरकम राशि का सीधा नकारात्मक प्रभाव दिल्ली के ढांचागत विकास पर दिखाई दे रहा है. सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार का बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण पर होने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) वर्ष 2021-22 के 8,311 करोड़ रुपये के स्तर से गिरकर 2024-25 में मात्र 3,695 करोड़ रुपये पर आ गया है. यह गिरावट 55.5 प्रतिशत से अधिक की कटौती दर्शाती है. पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार का पूंजीगत व्यय कुल खर्च का केवल 7 से 15 प्रतिशत के दायरे में ही सिमटकर रह गया है, जो दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि के लिहाज से बेहद चिंताजनक है.

किन प्रमुख विकास परियोजनाओं के बजट में हुई भारी कटौती
किन प्रमुख विकास परियोजनाओं के बजट में हुई भारी कटौती (CAG रिपोर्ट)

किन प्रमुख विकास परियोजनाओं के बजट में हुई भारी कटौती

सीएजी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय में भारी कमी आई है.

  • सड़क और पुल: सड़कों, पुलों व फ्लाईओवरों के निर्माण/चौड़ीकरण का बजट 2023-24 में 1,936.14 करोड़ था, जो 2024-25 में घटकर मात्र 909.30 करोड़ रुपये रह गया.
  • सड़क परिवहन: सार्वजनिक परिवहन व बसों के ढांचे से जुड़ा पूंजीगत खर्च 1,448 करोड़ से सीधे घटकर 390 करोड़ रुपये पर सिमट गया.
  • शिक्षा व खेल ढांचा: स्कूलों, खेल परिसरों व अकादमिक संपत्तियों के निर्माण का खर्च 637.43 करोड़ से कम होकर मात्र 263.97 करोड़ रुपये रह गया.
वर्ष 2024-25 में विभागों की सब्सिडी का लेखा-जोखा
वर्ष 2024-25 में विभागों की सब्सिडी का लेखा-जोखा (CAG रिपोर्ट)

राजस्व और विकास: बजट प्राथमिकताओं में असंतुलन

सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सरकार के कुल खर्च में राजस्व व्यय की हिस्सेदारी का दबदबा बना हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिल्ली सरकार के कुल व्यय (56,557 करोड़) में से 49,986 करोड़ (यानी 88.38 प्रतिशत) केवल दैनिक परिचालन, वेतनों, प्रतिबद्ध देनदारियों व सब्सिडी जैसे राजस्व मदों में चला गया. सब्सिडी के अलावा, सरकार के अनिवार्य खर्चों का बोझ भी राजस्व पर बना हुआ है.

वर्ष 2015-16 में वेतन पर 6,251 करोड़ खर्च होते थे, जो 2024-25 में बढ़कर 15,727 करोड़ रुपये हो गए हैं. वहीं, पुराने कर्जों के एवज में 2024-25 में दिल्ली सरकार ने 2,666 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाया. कुल राजस्व व्यय में इन अनिवार्य खर्चों का हिस्सा 36.81 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है.

कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) का विवरण
कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) का विवरण (CAG रिपोर्ट)

स्थानीय निकायों को पूंजीगत मदद में कमी

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा स्थानीय निकायों (एमसीडी/एनडीएमसी) और संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का 73 से 94 प्रतिशत हिस्सा उनके दैनिक प्रशासनिक खर्चों में खप जाता है. पूंजीगत परिसंपत्तियों (Capital Assets) के निर्माण के लिए स्थानीय निकायों को केवल 6 से 27 प्रतिशत राशि ही मिल पाती है, जिससे नगर निगमों के स्तर पर भी बुनियादी ढांचा पंगु हो रहा है.

दिल्ली विधानसभा सदन
दिल्ली विधानसभा सदन (फाइल फोटो)

आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव: GSDP में दिल्ली की सुस्त रफ्तार

सब्सिडी-केंद्रित बजट व इंफ्रास्ट्रक्चर में घटते पूंजीगत निवेश के दूरगामी परिणाम दिल्ली की समग्र आर्थिक वृद्धि पर देखने को मिल रहे हैं.

देश की GDP में घटती हिस्सेदारी: वर्ष 2015-16 में भारत की कुल GDP में दिल्ली के GSDP का योगदान 4 प्रतिशत था, जो 2024-25 में घटकर 3.67 प्रतिशत पर आ गया है. ये दर्शाता है कि दिल्ली की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में सुस्त पड़ी है.

प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में अंतर: 2015-2025 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति GDP की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 8.14 प्रतिशत रही, जबकि दिल्ली के प्रति व्यक्ति GSDP की वृद्धि दर केवल 6.39 प्रतिशत दर्ज की गई.

बारिश के मौसम में दिल्ली की हालत
बारिश के मौसम में दिल्ली की हालत (ETV Bharat)

सीएजी का वित्तीय अनुशासन के लिए सुझाव

सब्सिडी के भारी बोझ व घटते इंफ्रास्ट्रक्चर बजट पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएजी ने दिल्ली सरकार को अपनी वित्तीय नीतियों की समीक्षा करने की सलाह दी है.
जिसमें सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक व जरूरतमंद लाभार्थियों तक सीमित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बेहतर डेटा मैपिंग का उपयोग किया जाना चाहिए. टिकाऊ विकास व रोजगार सृजन के लिए राजस्व खर्चों में कटौती करके पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य ढांचा) पर ध्यान दें. सरकारी उपक्रमों से मिलने वाले लाभांश व अन्य गैर-कर राजस्व स्रोतों की वसूली को मजबूत किया जाए.

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