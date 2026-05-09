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सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त, शांतनु बाला बने CM के निजी सचिव

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी , दूसरी तस्वीर में सुब्रत गुप्ता (डिजाइन इमेज) ( ANI )

कोलकाता: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के रिटायर अधिकारी सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया. शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई.

अधिसूचना के मुताबिक, 1990 बैच के अधिकारी गुप्ता को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों से पहले हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था. एक अधिकारी ने बताया, "गुप्ता के व्यापक अनुभव से नई सरकार को नीति समन्वय और शासन संबंधी मामलों में मदद मिलने की उम्मीद है."

एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई सरकार ने आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का निजी सचिव भी नियुक्त किया. अधिसूचना में बताया गया कि 2017 बैच के अधिकारी बाला इससे पहले दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट थे.

एक अन्य अधिकारी ने बताया, "बाला की नियुक्ति सरकार परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के पुनर्गठन का हिस्सा है." अधिसूचनाओं के अनुसार, दोनों अधिकारियों को तत्काल अपने नए कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है. अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि उन्हें सार्वजनिक हित में यह नई जिम्मेदारी दी गई है.

नियुक्तियों की घोषणा आज की गई, जब दिन शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. अधिकारी के शपथ लेते ही राज्य में पहली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार बनी और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हुआ.