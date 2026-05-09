सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त, शांतनु बाला बने CM के निजी सचिव
सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किया गया है. वहीं, शांतनु बाला सीएम के निजी सचिव बनाए गए हैं.
Published : May 9, 2026 at 8:49 PM IST
कोलकाता: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के रिटायर अधिकारी सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया. शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई.
अधिसूचना के मुताबिक, 1990 बैच के अधिकारी गुप्ता को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों से पहले हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था. एक अधिकारी ने बताया, "गुप्ता के व्यापक अनुभव से नई सरकार को नीति समन्वय और शासन संबंधी मामलों में मदद मिलने की उम्मीद है."
एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई सरकार ने आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का निजी सचिव भी नियुक्त किया. अधिसूचना में बताया गया कि 2017 बैच के अधिकारी बाला इससे पहले दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट थे.
एक अन्य अधिकारी ने बताया, "बाला की नियुक्ति सरकार परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के पुनर्गठन का हिस्सा है." अधिसूचनाओं के अनुसार, दोनों अधिकारियों को तत्काल अपने नए कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है. अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि उन्हें सार्वजनिक हित में यह नई जिम्मेदारी दी गई है.
नियुक्तियों की घोषणा आज की गई, जब दिन शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. अधिकारी के शपथ लेते ही राज्य में पहली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार बनी और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हुआ.
शुभेंदु अधिकारी के साथ, पांच भाजपा नेताओं, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक ने भी पश्चिम बंगाल के नए मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली. कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए.
त्रिपुरा के माणिक साहा, असम के हिमंत बिस्वा सरमा, दिल्ली की रेखा गुप्ता और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सहित कई मुख्यमंत्री भी समारोह में मौजूद थे भाजपा ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 207 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के राज का अंत किया. टीएमसी ने विधानसभा चुनावों में 80 सीटें हासिल कीं.
अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था और नंदीग्राम विधानसभा सीट भी बरकरार रखी.
(इनपुट-पीटीआई और एएनआई)
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