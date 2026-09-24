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‘काश! माता-पिता को ट्रेन से भेजा होता...’, बस हादसे में पिता की मौत के बाद ETV भारत के कैमरे पर फूट-फूट कर रोया बेटा

यमुना एक्‍सप्रेस वे पर बस में लगी आग से नौ यात्रियों की मौत ( ETV Bharat )