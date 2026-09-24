ETV Bharat / bharat

‘काश! माता-पिता को ट्रेन से भेजा होता...’, बस हादसे में पिता की मौत के बाद ETV भारत के कैमरे पर फूट-फूट कर रोया बेटा

हादसे में सुबोध की मां घायल हैं और पिता की मौत हो गई. देखिए संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट

Noida Yamuna expressway bus fire
यमुना एक्‍सप्रेस वे पर बस में लगी आग से नौ यात्रियों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2026 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: 'काश! मैंने अपने मां-बाप को ट्रेन के जनरल डिब्बे में ही बैठा दिया होता... तो आज मेरे पिता जिंदा होते.' नोएडा के सेक्टर-94 स्थित मोर्चरी के बाहर बदहवास खड़े सुबोध भारद्वाज के ये शब्द वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर गए. आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और जुबां पर सिर्फ पछतावा था. बुधवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी स्लीपर बस में नौ लोगों की मौत हो गई. इसी हादसे में सुबोध की मां रेखा भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि उनके पिता देवेंद्र भारद्वाज की मौत हो गई.

दादी की अंतिम यात्रा में जा रहे थे पिता, रास्ते में ही मौत

नियति का खेल कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है. बुधवार को सुबोध की दादी का निधन हुआ था. उनके पिता देवेंद्र भारद्वाज अपनी मां को अंतिम विदाई देने के लिए पत्नी रेखा के साथ महोबा जा रहे थे. उन्हें नहीं पता था कि जिस मां की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए वह घर से निकले हैं, रास्ते में ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी. यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक बस में आग लगने के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. जान बचाने के लिए रेखा भारद्वाज ने चलती बस से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं, देवेंद्र भारद्वाज आग और धुएं के बीच फंस गए और बाहर नहीं निकल सके.

ETV भारत के कैमरे पर फूट-फूट कर रोया मृतक का बेटा (ETV Bharat)

वीडियो कॉल पर आखिरी बातचीत

गुरुवार दोपहर जब सुबोध अपने पिता के शव की शिनाख्त के लिए सेक्टर-94 मोर्चरी पहुंचे तब उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता पहले ट्रेन के साधारण डिब्बे से गांव जाने वाले थे. सफर में उन्हें परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने खुद कश्मीरी गेट से 'राज कल्पना ट्रैवल्स' की स्लीपर बस का ऑनलाइन टिकट बुक कराया था. सुबोध ने बताया कि वह खुद अपने माता-पिता को कश्मीरी गेट लेकर गए और बस में बैठाकर लौटे थे.रात करीब 10:30 बजे वीडियो कॉल पर माता-पिता से उनकी हंसते-मुस्कुराते हुए बात भी हुई थी. उस समय सबकुछ सामान्य था.

गुरुवार सुबह जब उन्होंने पिता को फोन किया तो मोबाइल बंद मिला. अनहोनी की आशंका के बीच उन्होंने बस चालक और ट्रैवल कंपनी से संपर्क किया. इसके बाद उन्हें एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने और पिता की मौत की जानकारी मिली.

ट्रैवल कंपनी और व्यवस्था पर उठाए सवाल

सुबोध ने हादसे के पीछे गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि दिल्ली से निकलने के कुछ ही घंटे बाद पूरी बस का आग की चपेट में आ जाना और नौ लोगों की मौत होना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बस पर पहले से कई चालान होने के बावजूद उसका संचालन जारी था. उन्होंने हादसे के बाद ट्रैवल कंपनी के रवैये पर भी सवाल उठाए . उनका आरोप है कि परिवार को समय पर सही जानकारी नहीं दी गई और उन्हें जरूरी सहयोग भी नहीं मिला. एक तरफ दादी की मौत का दुख और दूसरी तरफ पिता की दर्दनाक मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें

  1. यमुना एक्सप्रेसवे पर जलकर खाक हुई स्लीपर बस, शवों की पहचान के लिए होगा DNA टेस्ट
  2. स्लीपर बसों में हादसे-दर-हादसे: अड़ियल प्रबंधन, लापरवाह व्यवस्था, राख होते मुसाफ़िर
  3. ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: जिंदा बची महिला यात्री ने बताया आंखों देखा खौफनाक मंजर

TAGGED:

NOIDA BUS ACCIDENT
NOIDA YAMUNA EXPRESSWAY BUS FIRE
SUBODH BHARDWAJ FATHER DEAD
स्लीपर बस में आग
NOIDA YAMUNA EXPRESSWAY BUS FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.