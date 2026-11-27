पहाड़ी धारों और प्राकृतिक जलस्रोतों का पानी 'जहरीला'! मानसून के बाद 11 गुना बढ़ा ई-कोलाई बैक्टीरिया
उत्तराखंड के जिन प्राकृतिक जलस्रोतों को पहाड़ में जीवन का आधार कहा जाता है, उनका पानी पीने लायक नहीं है. रिपोर्ट- रोहित सोनी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 6:31 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक जलस्रोत यानी धारे और झरने लंबे समय से लोगों की प्यास बुझाने का मुख्य जरिया रहे हैं. पहाड़ों में रहने वाले हजारों परिवार आज भी पीने के पानी से लेकर खाना बनाने और खेती तक के लिए इन्हीं जलस्रोतों पर निर्भर हैं. आमतौर पर पहाड़ों के इस पानी को बेहद साफ और शुद्ध माना जाता है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
दरअसल, देहरादून जिले के हिमालयी क्षेत्र में हुए एक ताजा वैज्ञानिक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. शोध करने पर पता चला कि इन जलस्रोतों के पानी में बड़ी संख्या में ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. आखिर क्या है इसके पीछे की असल वजह? पढ़िए ईटीवी भारत की यह खास रिपोर्ट.
प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों ने किया संयुक्त शोध: अल्मोड़ा स्थित 'जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट' के शोधकर्ता मनीष पंत और महेंद्र सिंह लोधी के साथ 'वाडिया इंस्टीट्यूट' के वैज्ञानिक राकेश कुमार परीदा व अन्य शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है. 'Computational and seasonal variation of microbiological contamination and anthropogenic stress in spring waters of Garhwal Lesser Himalayan region, India' नाम से यह शोध रिपोर्ट 26 अक्टूबर 2026 को प्रतिष्ठित जर्नल 'Environment, Development and Sustainability' में प्रकाशित हुई है.
इस अध्ययन में देहरादून जिले के चकराता और कालसी क्षेत्र में स्थित 11 बारहमासी प्राकृतिक जलस्रोतों (मझगांव, जोग्यो, कनासर रेंज-1, कनासर रेंज-2, सवारा-1, सवारा-2, कलियाना, निथाला, पजिया, अमरहा और डुमेट) को शामिल किया गया. समुद्र तल से करीब 517 मीटर से लेकर 2064 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित इन सभी स्रोतों से मानसून से पहले और मानसून के बाद कुल 22 पानी के सैंपल लेकर उनकी भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीव (माइक्रोबायोलॉजिकल) गुणवत्ता की जांच की गई.
95% से ज्यादा सैंपलों में मिला खतरनाक बैक्टीरिया: जांच में पानी में टोटल कोलीफॉर्म और ई-कोलाई (E. coli) की मात्रा का परीक्षण किया गया, जो पानी में मल संबंधी प्रदूषण के मुख्य संकेतक हैं.
- टोटल कोलीफॉर्म: कुल 22 सैंपलों में से 95.45 फीसदी में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए. मानसून के बाद सभी 11 जलस्रोतों में इसकी मौजूदगी दर्ज की गई.
- ई-कोलाई (E. coli): कुल सैंपलों में से 68.18 फीसदी नमूनों में ई-कोलाई मिला. मानसून से पहले यह 5 जलस्रोतों में पाया गया था, जबकि बारिश के बाद यह संख्या बढ़कर 10 स्रोतों तक पहुंच गई.
- मानसून के बाद 9 से 11 गुना तक बढ़ा प्रदूषण: शोधकर्ताओं ने जब मानसून से पहले और बाद के आंकड़ों की तुलना की, तो बारिश के बाद बैक्टीरिया की मात्रा में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई.
- टोटल कोलीफॉर्म: मानसून से पहले इसका औसत स्तर 200.6 MPN (प्रति 100 मिलीलीटर) था, जो मानसून के बाद 9.3 गुना बढ़कर 1861.99 MPN हो गया.
- ई-कोलाई: मानसून से पहले इसका औसत स्तर 4.4 MPN (प्रति 100 मिलीलीटर) दर्ज किया गया था, जो मानसून के बाद 11.5 गुना बढ़कर 50.6 MPN तक पहुंच गया.
रासायनिक मानक सामान्य, फिर भी पीने योग्य नहीं पानी: इस अध्ययन की एक खास बात यह रही कि पानी के कई भौतिक और रासायनिक मानक निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए, लेकिन बैक्टीरिया की मौजूदगी इसे असुरक्षित बना रही है.
मानसून से पहले और बाद के रासायनिक आंकड़े इस प्रकार रहे:
- पीएच (pH) स्तर: मानसून से पहले 6.7 से 8 और बाद में 7.2 से 8 के बीच.
- टीडीएस (TDS): मानसून से पहले 101 से 284 मिलीग्राम/लीटर और बाद में 113 से 296 मिलीग्राम/लीटर.
- विद्युत चालकता (EC): मानसून से पहले 143 से 413 माइक्रोसीमेंस/सेंटीमीटर और बाद में 166 से 431 माइक्रोसीमेंस/सेंटीमीटर.
- पानी की कठोरता (Hardness): मानसून से पहले 15 से 132 मिलीग्राम/लीटर और बाद में 42 से 108 मिलीग्राम/लीटर.
- घुलित ऑक्सीजन (DO): मानसून से पहले 6.4 से 7.5 मिलीग्राम/लीटर और बाद में 6.9 से 7.5 मिलीग्राम/लीटर.
- अन्य तत्व: फ्लोराइड की मात्रा मानसून से पहले 0.1-0.6 और बाद में 0.2-0.5 मिलीग्राम/लीटर रही.
- सल्फेट 2.97–31.1 से बदलकर 7.6–28.4 मिलीग्राम/लीटर और क्लोराइड 1.2–12.9 से बढ़कर 3.3–14.3 मिलीग्राम/लीटर दर्ज किया गया.
7 साल में घट गए जंगल, तेजी से बढ़ा निर्माण क्षेत्र: शोधकर्ताओं ने साल 2017 से 2024 के बीच इस क्षेत्र में हुए भूमि उपयोग और भूमि आवरण (Land Use & Land Cover) के बदलावों का भी विश्लेषण किया, जो प्रदूषण की एक बड़ी वजह बनकर उभरे हैं.
- जंगल का क्षेत्रफल: साल 2017 में 48.49 फीसदी था, जो 2024 में घटकर 43.52 फीसदी रह गया.
- निर्माण क्षेत्र: साल 2017 में 7.42 फीसदी था, जो 2024 में बढ़कर 10.33 फीसदी हो गया.
- खेती का क्षेत्र: साल 2017 में 8.71 फीसदी था, जो 2024 में घटकर 6.89 फीसदी रह गया.
- घास के मैदान और जल क्षेत्र: इस अवधि में घास के मैदान 33.72 फीसदी से बढ़कर 37.63 फीसदी और जल क्षेत्र 0.83 फीसदी से बढ़कर 1.01 फीसदी हो गया.
सीधे जलस्रोतों तक पहुंच रहा प्रदूषक: शोधकर्ताओं के अनुसार, जंगल प्राकृतिक रूप से बारिश के पानी को छानकर जमीन में पहुंचाने और प्रदूषकों के बहाव को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं. जंगलों में कमी और बढ़ते निर्माण कार्यों से मिट्टी का कटाव बढ़ा है, जिससे प्रदूषक सीधे जलस्रोतों तक पहुंच रहे हैं.
कैसे दूषित हो रहा है झरनों का पानी और क्या हैं खतरे?: रिपोर्ट के अनुसार, कम ऊंचाई वाले और घनी आबादी वाले इलाकों में स्वच्छता की कमी के कारण प्रदूषण का खतरा सबसे अधिक है. जलस्रोतों के आसपास खुले में मानव मल-मूत्र का निस्तारण, पशुओं के गोबर और अपशिष्ट का बहाव, स्रोतों के बेहद नजदीक बने शौचालय से होने वाला रिसाव, खराब सीवेज व्यवस्था और खेतों की खाद बारिश के पानी के साथ बहकर झरनों में मिल रही है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, ई-कोलाई और कोलीफॉर्म युक्त दूषित पानी के सेवन से डायरिया, पेचिश, टाइफाइड और हैजा जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है, जो खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक है.
क्या कहते हैं वैज्ञानिक?: जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट के शोधकर्ता मनीष पंत ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि,
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में प्राकृतिक जलस्रोत सिर्फ पानी का जरिया नहीं, बल्कि पहाड़ी जीवन और पारिस्थितिकी की रीढ़ हैं. मानवीय हस्तक्षेप, सामाजिक-आर्थिक जरूरतों और जलवायु परिवर्तन के कारण इन स्रोतों के सूखने और दूषित होने का खतरा बढ़ रहा है.
- मनीष पंत, शोधकर्ता-
शोधकर्ता मनीष पंत ने स्पष्ट किया कि केवल पानी के साफ दिखने या रासायनिक मानक सामान्य होने के आधार पर उसे सुरक्षित नहीं माना जा सकता. बैक्टीरिया की जांच भी उतनी ही जरूरी है. उन्होंने 'स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट मॉडल' के तहत वैज्ञानिक संरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि यह अध्ययन देहरादून के कुछ स्रोतों तक सीमित है, पूरे उत्तराखंड के सैकड़ों जलस्रोतों की सटीक स्थिति जानने के लिए अभी और व्यापक शोध की जरूरत है.
अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए प्रमुख सुझाव:
- पानी का शुद्धिकरण: जिन स्रोतों में बैक्टीरिया अधिक है, वहां पानी उबालकर पीने, क्लोरीनेशन और अल्ट्रावायलेट (UV) ट्रीटमेंट को प्राथमिकता दी जाए.
- वैज्ञानिक स्वच्छता प्रबंधन: जलग्रहण क्षेत्रों में शौचालयों और सेप्टिक टैंकों का स्थान वैज्ञानिक मानकों से तय हो, साथ ही सोख्ता गड्ढों और उचित कचरा निस्तारण की व्यवस्था की जाए.
- रिचार्ज जोन का संरक्षण: जहां से पानी जमीन में रिसता है (रिचार्ज क्षेत्र), वहां अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगे और कम हो रहे जंगलों की जगह बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाए.
- नियमित निगरानी और जागरूकता: मानसून से पहले और बाद में सभी 11 स्रोतों के पानी की नियमित जांच हो और ग्रामीणों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाए.
- सख्त कानूनी कार्रवाई: मानवीय गतिविधियों से जलस्रोतों को प्रदूषित करने और बिना उपचार के अपशिष्ट छोड़ने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए.
पहाड़ों की जीवनरेखा माने जाने वाले प्राकृतिक जलस्रोत आज मानवीय लापरवाही, घटते जंगलों और अनियंत्रित निर्माण की भेंट चढ़ रहे हैं. देहरादून के इन 11 जलस्रोतों की अध्ययन रिपोर्ट पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है. यह साफ हो गया है कि आंखों से साफ दिखने वाला हर झरने का पीने योग्य नहीं है. यदि समय रहते जलग्रहण क्षेत्रों के वैज्ञानिक संरक्षण, स्वच्छता प्रबंधन और पानी के नियमित शुद्धिकरण पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में पहाड़ की बड़ी आबादी के सामने स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.
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