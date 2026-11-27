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पहाड़ी धारों और प्राकृतिक जलस्रोतों का पानी 'जहरीला'! मानसून के बाद 11 गुना बढ़ा ई-कोलाई बैक्टीरिया

पहाड़ी धारों और प्राकृतिक जलस्रोतों का पानी 'जहरीला'! ( ETV BHARAT )

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक जलस्रोत यानी धारे और झरने लंबे समय से लोगों की प्यास बुझाने का मुख्य जरिया रहे हैं. पहाड़ों में रहने वाले हजारों परिवार आज भी पीने के पानी से लेकर खाना बनाने और खेती तक के लिए इन्हीं जलस्रोतों पर निर्भर हैं. आमतौर पर पहाड़ों के इस पानी को बेहद साफ और शुद्ध माना जाता है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

दरअसल, देहरादून जिले के हिमालयी क्षेत्र में हुए एक ताजा वैज्ञानिक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. शोध करने पर पता चला कि इन जलस्रोतों के पानी में बड़ी संख्या में ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. आखिर क्या है इसके पीछे की असल वजह? पढ़िए ईटीवी भारत की यह खास रिपोर्ट.