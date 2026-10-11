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2 साल में 1500% बढ़े अश्लील डीपफेक वीडियो; 88 वेबसाइटों पर महिलाओं से जुड़े 80 लाख गंदे कंटेंट

दुनियाभर में बढ़े अश्लील डीपफेक कंटेंट. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team-Narendra Chaudhary) : हाल ही में फिल्म एक्ट्रेस जान्हवी कपूर का एक AI जनरेटेड अश्लील (डीपफेक) वीडियो सामने आया. इससे पहले भी कई अन्य अभिनेत्रियों के साथ ऐसा हो चुका है. एक लेटेस्ट स्टडी रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में आपत्तिजनक डीपफेक वीडियो-फोटो की संख्या केवल 5 लाख थी, जबकि साल 2025 में यह आंकड़ा 80 लाख तक पहुंच गया. यानी 2 साल में ऐसे मामलों में करीब 1500% तक का उछाल आया.

अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जर्नल ऑफ ऑनलाइन ट्रस्ट एंड सेफ्टी (JOTS) ने कुछ दिनों पहले अश्लील डीपफेक वीडियो पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की. यह जर्नल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध और सुरक्षा आदि से जुड़े विषयों पर रिसर्च करती है. इसके बाद अमेरिकी फोर्ब्स पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया. स्टडी रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में डीपफेक वीडियो 2 साल में ही 16 गुना तक बढ़ गए हैं.