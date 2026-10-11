2 साल में 1500% बढ़े अश्लील डीपफेक वीडियो; 88 वेबसाइटों पर महिलाओं से जुड़े 80 लाख गंदे कंटेंट
जर्नल ऑफ ऑनलाइन ट्रस्ट एंड सेफ्टी (JOTS) की रिपोर्ट, 2023 में अश्लील डीपफेक वीडियो की संख्या केवल 5 लाख थी.
Published : October 11, 2026 at 5:23 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team-Narendra Chaudhary) : हाल ही में फिल्म एक्ट्रेस जान्हवी कपूर का एक AI जनरेटेड अश्लील (डीपफेक) वीडियो सामने आया. इससे पहले भी कई अन्य अभिनेत्रियों के साथ ऐसा हो चुका है. एक लेटेस्ट स्टडी रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में आपत्तिजनक डीपफेक वीडियो-फोटो की संख्या केवल 5 लाख थी, जबकि साल 2025 में यह आंकड़ा 80 लाख तक पहुंच गया. यानी 2 साल में ऐसे मामलों में करीब 1500% तक का उछाल आया.
अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जर्नल ऑफ ऑनलाइन ट्रस्ट एंड सेफ्टी (JOTS) ने कुछ दिनों पहले अश्लील डीपफेक वीडियो पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की. यह जर्नल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध और सुरक्षा आदि से जुड़े विषयों पर रिसर्च करती है. इसके बाद अमेरिकी फोर्ब्स पत्रिका ने भी इसे प्रकाशित किया. स्टडी रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में डीपफेक वीडियो 2 साल में ही 16 गुना तक बढ़ गए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक डीपफेक कंटेंट के जरिए मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को टारगेट किया जाता है. पीड़ितों में दुनियाभर के हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स और कई नामी चेहरे शामिल हैं. लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी की रिसर्चर सारा मॉर्गन के अनुसार यदि किसी की भी केवल एक फोटो इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम या वाट्सएप पर मौजूद है तो वह पूरी तरह असुरक्षित है.
सबसे पहले जानिए क्या है डीपफेक कंटेंट? : AI (artificial intelligence) की ओर से बनाए गए संशोधित वीडियो-ऑडियो-तस्वीरों-टेक्सट मैटर को डीपफेक कंटेंट कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार इस तकनीक से तैयार किए गए कंटेंट सच और झूठ के फासले को एक तरह से खत्म कर देते हैं. इसके गलत इस्तेमाल पर सुरक्षा समेत कई जोखिम पैदा हो जाते हैं.
88 वेबसाइटों पर मौजूद हैं डीपफेक वीडियो : स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि शोधकर्ताओं ने डीपफेक अश्लील कंटेंट वाले करीब 88 वेबसाइटों की पहचान की है. यहां मौजूद वीडियो को आसानी से किसी साधारण कीवर्ड के जरिए ही खोला जा सकता है. साइटों पर मौजूद वीडियो और तस्वीरों में लोगों की मर्जी के बिना उनके चेहरों का इस्तेमाल कर उसे अश्लील बना दिया गया है. 88 में से 38 वेबसाइटें तो ऐसी हैं जिनका काम ही अश्लील डीपफेक वीडियो-तस्वीरों का प्रसारण करना है.
अमेरिका में डीपफेक साइटों के यूजर ज्यादा : JOTS की रिपोर्ट में 88 वेबसाइटों के किस देश में कितने प्रतिशत यूजर हैं, यह भी जानकारी दी गई है. इसके अनुसार अमेरिका में डीपफेक अश्लील कंटेंट देखने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. ऐसे लोगों की संख्या करीब 18% है. वहीं भारत दूसरे स्थान पर है. जर्मनी तीसरे जबकि दक्षिण कोरिया चौथे, कनाडा पांचवें और फ्रांस छठवे स्थान पर है.
38 मुख्य डीपफेक साइटों के यूजर भी अमेरिका में अधिक : रिपोर्ट बताती है कि 88 में 38 मुख्य डीपफेक अश्लील सामग्री परोसने वाली साइटों के यूजर भी अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं. इस देश में ऐसे लोगों की संख्या करीब 17% है. यानी यहां के लोग ज्यादा अश्लील डीपफेक कंटेंट देखते हैं. वहीं दक्षिण कोरिया इस मामले में दूसरे स्थान पर है. वहां इन साइटों पर डीपफेक कंटेंट देखने वालों की संख्या करीब 12% है. जबकि 11% यूजर के साथ भारत तीसरे पायदान पर है. जर्मनी चौथे और जापान पांचवें स्थान पर है.
5 बड़ी कंपनियों ने साइटों को अपने सर्वर पर दी जगह : शोधकर्ताओं ने अपनी जांच में पाया कि 88 डीपफेक वेबसाइटें किसी गुप्त नेटवर्क पर नहीं संचालित हो रहीं थीं, बल्कि 5 जानी-मानी कंपनियों ने इन्हें अपने सर्वर पर जगह दी थी. इन 5 में से एक कंपनी तो ऐसी रही जिसने अकेले ही 44 से अधिक अश्लील डीपफेक सामग्रियों वाली साइटों को जगह दे रखी थी. अगर ये पांचों कंपनियां सख्ती करें तो एक झटके में ही ये डीपफेक साइटें बंद हो जाएंगी.
93% वेबसाइट इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध : रिसर्चर ने यह भी पाया कि कुल 88 में से करीब 93% वेबसाइटें इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं. यानी साधारण तरीके से सर्च करके भी इन साइटों पर मौजूद अश्लील डीपफेक सामग्रियों तक पहुंचा जा सकता है. अहम बात ये भी है कि सर्च बार बिना किसी रुकावट और चेतावनी के ही लोगों को इन वेबसाइटों का लिंक दे देता है.
लगातार बढ़ रही वैध डीपफेक मार्केट की वैल्यू : फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के डेटा के अनुसार डीपफेक का दुनियाभर में वैध तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके तहत फिल्मों में एआई के जरिए अभिनेताओं के डुप्लीकेट, कपड़ों के विज्ञापनों के लिए एआई मॉडल्स तैयार करना आदि कार्य आते हैं. वैध डीपफेक मार्केट की वैल्यू लगातार बढ़ रही है. ग्लोबल लेवल पर साल 2025 में इस मार्केट की वैल्यू करीब 889 अरब रुपये थी.
जिंदगी बर्बाद होने का बढ़ा खतरा : JOTS की रिपोर्ट के हवाले से लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी की लीड रिसर्चर सारा मॉर्गन ने डीपफेफ से जिंदगियों के बर्बाद होने का खतरे का अंदेश जताया है. उनका कहना हे कि AI से होने वाले यौन शोषण के मामले तेजी से बढ़े हैं. वहीं डॉ. सोफी नाइटिंगेल का कहना है कि दोष केवल उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो नकली कंटेंट बनाते हैं और शेयर करने में मदद करते हैं.
भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध 60% बढ़े : पाई-लैब्स की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम की 50 हजार शिकायतें दर्ज हुई थीं. 2026 तक यह बढ़कर करीब 80 हजार तक पहुंच गया. ऐेसे मामलों में आपत्तिजनक डीपफेक कंटेंट भी शामिल थे. यानी ऐसे मामलों में 2 साल में करीब 60% उछाल आया है.
डीपफेक वीडियो कैसे पहचानें : फोर्ब्स के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखकर डीपफेक वीडियो की पहचान की जा सकती है. जैसे आंखों की हरकत और पलकें झपकाने के पैटर्न पर ध्यान दें. इंसान की पलकें झपकती रहती हैं जबकि डीपफेक वाले कैरेक्टर मुश्किल से ही पलकें झपकाते हैं. लेटेस्ट वर्शन कुछ बेहतर हुए हैं लेकिन अभी ऐसे कैरेक्टर की पलकों का झपकना अननैचुरल ही होता है. अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर तेज रोशनी है लेकिन अगर बैकग्राउंड में परछाई अलग-अलग पड़ रही है तो यह नकली हो सकता है. चेहरे की बनावट और होंठों के हिलने के पैटर्न के अलावा सिर के नैचुरल मूवमेंट को ध्यान से देखकर असली नकली का पता लयाया जा सकता है.
इस तरह खुद को रखें सुरक्षित : एक्सपर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी को लेकर सचेत रहे. हाई-क्वालिटी की तस्वीरें और वीडियो को साझा करने से बचें. जालसाज ऐसे ही मैटेरियल का इस्तेमाल कर उसे डीपफेक बना देते हैं. डिजिटल अकाउंट्स का पासवर्ड मजबूत रखें. फोटो-वीडियो का गालत इस्तेमाल होने पर भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in/) पर 'रजिस्टर अ कंप्लेंट' का ऑप्शन चुनकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. फरवरी 2027 से सरकार ऐसा इंतजाम करने जा रही है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब 36 घंटे के बजाय इस तरह की शिकायत पर 3 घंटे के अंदर ही कार्रवाई करनी होगी.
डीपफेक कंटेंट ने बढ़ाई इन हस्तियों की परेशानी : हाल ही में अपराधियों ने जान्हवी कपूर की मूवी देवरा: पार्ट 1' के एक गाने की वीडियो फुटेज को AI से अश्लील बना दिया. एक्ट्रेस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई. 'अर्जुन रेड्डी' फेम शालिनी पांडे भी अगस्त में डीपफेक वीडियो की शिकार बनी थीं. एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु, रश्मिका मंदाना, नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित जैसी हस्तियां भी AI जनरेटेड सामग्री की शिकार बन चुकी हैं. इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी और महिला की डीपफेफ तस्वीरें वायरल कर दी गईं थीं.
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