ETV Bharat / bharat

SPECIAL: इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में झारखंड के विद्यार्थियों को मिलेगा चुनावी ज्ञान, खुलेंगे 5000 से अधिक मतदाता साक्षरता क्लब

झारखंड में चुनाव आयोग के निर्देश पर स्कूल-कॉलेजों में 5000 से अधिक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब खुलेंगे. छात्रों को चुनावी ज्ञान मिलेगा. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.

ELECTORAL LITERACY CLUB
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 5:50 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: एकेडमिक पढ़ाई के साथ-साथ झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को चुनावी ज्ञान भी दिया जायेगा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में करीब 5000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब खोले जा रहे हैं. रांची सहित राज्य के सभी जिलों में इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है. स्कूलों में मतदाता साक्षरता क्लब में 09वीं से 12वीं में पढाई कर रहे वैसे विद्यार्थी इसके सदस्य और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष होंगे, जो भविष्य में वोटर बनने वाले हैं.

इसी तरह कॉलेजों में 18 से 21 आयु वर्ग के विद्यार्थी इसमें भागीदारी निभायेंगे. इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के संचालन की जिम्मेदारी इन्हीं छात्रों पर होगी. जिसमें अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के साथ सभी विद्यार्थी इसके सदस्य होंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) तीन तरह के होंगे. जिसमें ELC-SCHOOL, ELC-COLLEGE और ELC-UNIVERSITY शामिल है. क्लब में एक वर्किंग कमेटी होगी. जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे, जो इसका संचालन करेंगे.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

ELC होंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

ELC के लिए चयनित विद्यार्थियों में से इलेक्टोरल लिटरेरी क्लब के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे. अन्य विद्यार्थी सदस्य के रूप में होंगे. इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की कार्यसमिति गठित होगी. जिसकी पूरी जानकारी ईएलसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा ECINET पर सार्वजनिक किए जाएंगे. प्रत्येक ELC चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर अपना वार्षिक कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करेगा.

इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ECL) कमेटी द्वारा ग्रुप डिस्कशन, क्विज, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिसे चुनाव आयोग के वेबसाइट ECINET पर जारी किया जाएगा. इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से युवाओं को ECINET, मतदाता निबंधन प्रक्रिया, मतदान कैसे करें और मतगणना कैसे होती है, इसकी जानकारी दी जायेगी.

ELECTORAL LITERACY CLUB
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

नवंबर में करेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार झारखंड का दौरा

इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) गठन को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नवंबर में झारखंड का दौरा करने वाले हैं. इसके तहत वे करीब 1000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सदस्यों से मिलेंगे. जिसमें स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होंगे. चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 19 और 20 नवंबर को प्रस्तावित झारखंड दौरे के क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के करीब 500 BLO से संवाद करेंगे.

सीईसी के दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब गठन के लिए रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक अब तक 2000 से अधिक शैक्षिक संस्थानों ने ECINET के जरिए निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ली है. शैक्षणिक संस्थानों को सबसे पहले इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के लिए ELC COORDINATOR बनाना है.

ELECTORAL LITERACY CLUB
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

क्लब की ERO करेंगे अनुशंसा

सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को ECINET के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करनी है. संबंधित ERO उसकी अनुशंसा करेंगे. जिसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी जिला उपायुक्त इसे एप्रुव करेंगे. सभी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की निगरानी के लिए राज्यस्तर पर नोडल ऑफिसर की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा.

चुनावी प्रक्रिया को लेकर जागरूकता फैलाएगा ELC

चुनावी प्रक्रिया को लेकर जागरूकता फैलाने का काम इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) करेगा. प्रत्येक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर अपना वार्षिक कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करेगा. तय वार्षिक कैलेंडर पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब कमिटी द्वारा ग्रुप डिस्कशन, क्विज, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

ELECTORAL LITERACY CLUB
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

सभी कार्यक्रम ECI के वेबसाइट पर किया जाएगा जारी

ELC द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों को चुनाव आयोग के वेबसाइट ECINET पर जारी किया जाएगा. इसके माध्यम से युवाओं को ECINET, मतदाता निबंधन प्रक्रिया, मतदान कैसे करें और मतगणना कैसे होती है, सभी की जानकारी दी जायेगी. बेहतर कार्य करने वाले इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर भी मिलेगा.

ये भी पढ़ें: SIR में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को ERO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर जाकर BLO जुटाएंगे दस्तावेज, CEO ने दिए कई निर्देश

झारखंड में बढ़ेगी SIR की समय सीमा! कांग्रेस शिष्टमंडल ने सौंपा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन

झारखंड में बढ़ेगी SIR की समय सीमा! कांग्रेस शिष्टमंडल ने सौंपा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन

TAGGED:

चुनाव आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
RANCHI
विद्यार्थियों को चुनावी ज्ञान
ELECTORAL LITERACY CLUB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.