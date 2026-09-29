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SPECIAL: इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में झारखंड के विद्यार्थियों को मिलेगा चुनावी ज्ञान, खुलेंगे 5000 से अधिक मतदाता साक्षरता क्लब

ग्राफिक्स इमेज ( ईटीवी भारत )

रांची: एकेडमिक पढ़ाई के साथ-साथ झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को चुनावी ज्ञान भी दिया जायेगा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में करीब 5000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब खोले जा रहे हैं. रांची सहित राज्य के सभी जिलों में इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है. स्कूलों में मतदाता साक्षरता क्लब में 09वीं से 12वीं में पढाई कर रहे वैसे विद्यार्थी इसके सदस्य और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष होंगे, जो भविष्य में वोटर बनने वाले हैं.