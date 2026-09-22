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हॉस्टल में न पानी, न बिजली, सड़ा हुआ खाना, आठ किलोमीटर पैदल चलकर की शिकायत

पुलिस ने छात्रों को मिलने से रोका. छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे. पढ़ें पूरी खबर.

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हॉस्टल में सुविधाओं के अभाव को लेकर विरोध मार्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 1:45 PM IST

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रायरांगपुर (मयूरभंज) : ओडिशा के मयूरभंज जिले के खुंटा ब्लॉक में स्थित बिसिपुर आश्रम स्कूल के लगभग 250 छात्र, अपने हॉस्टल में पीने के पानी, बिजली और खाने की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं के बारे में कलेक्टर हेमाकांत साय से मिलने के लिए आठ किलोमीटर पैदल चलकर गए.

दो महीने से अधिक समय से हॉस्टल में रहने वाले छात्र बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायत करते रहे हैं.. उन्हें घुन लगे चावल खाने को दिए जा रहे हैं और वहां पानी और बिजली की भी ठीक से सप्लाई नहीं है. इन हालात से परेशान होकर, हॉस्टल में रहने वाले छात्र अधिकारियों को स्थिति की जानकारी देने के लिए हॉस्टल से आठ किलोमीटर पैदल चलकर गए.

यह घटना मयूरभंज जिले के उदाला सब-डिविजन के खुंटा ब्लॉक में स्थित बिसिपुर आश्रम स्कूल में हुई. समस्याओं के समाधान का भरोसा मिलने के बाद छात्र स्कूल लौट आए. आश्रम स्कूल के हॉस्टल में 100 लड़के और 150 लड़कियां रहती हैं. दो महीने से अधिक समय से छात्रों को पीने का पानी और बिजली नहीं मिल रही है. इसके अलावा, उन्हें घुन लगे चावल से बना खाना दिया जा रहा है.

छात्रों ने कई बार हॉस्टल के इंचार्ज और मैट्रन का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है. हालांकि मैट्रन ने हेडमास्टर को स्थिति के बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है. इसके उलट, छात्रों का आरोप है कि वे अक्सर नशे की हालत में स्कूल आते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं.

समस्याओं की बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान न मिलने पर, हॉस्टल में रहने वाले छात्र सोमवार को मयूरभंज जिला कलेक्टर, वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर और शिक्षा अधिकारी से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े. जब छात्र उदाला-बारीपदा स्टेट हाईवे पर जा रहे थे, तो पुलिस और स्कूल अधिकारियों ने उन्हें रोका और समझाने की कोशिश की. लेकिन छात्रों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और जिद की कि वे हॉस्टल में हो रही अव्यवस्था के बारे में जिला कलेक्टर को बताएंगे. इसके बाद, उन्हें खुंटा छक पर रोका गया और खुंटा ब्लॉक ऑफिस लाया गया, जहां कपटीपदा सब-कलेक्टर और बीडीओ की मौजूदगी में उनकी मांगों और शिकायतों पर बातचीत हुई.

आठ किलोमीटर चलने के बाद, प्रशासन उन्हें बातचीत के लिए खुंटा ब्लॉक कार्यालय ले गया. बातचीत सफल नहीं रही. इसके बाद, छात्रों ने स्कूल के सामने स्टेट हाईवे जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग की. इसके बाद, एडिशनल जिला कलेक्टर, जिला कल्याण अधिकारी और सब-कलेक्टर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बातचीत की. हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई (जिनके बारे में आरोप है कि वे नशे की हालत में स्कूल आते हैं) और हॉस्टल की सुविधाओं में सुधार के आश्वासन के बाद छात्र हॉस्टल लौट आए हैं. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि घटिया खाना और अन्य शिकायतों से जुड़े मुद्दे कब सुलझेंगे और इस स्थिति को देखते हुए मयूरभंज जिला कलेक्टर क्या कार्रवाई करेंगे. बातचीत के बाद हॉस्टल के कुप्रबंधन को लेकर जिला कलेक्टर से मिलने पैदल जा रहे छात्रों का मामला सुलझ गया है और वे स्कूल हॉस्टल लौट आए हैं. खुंटा ब्लॉक के बिसिपुर आश्रम स्कूल हॉस्टल में रहने वाले छात्र, कीड़े लगे चावल परोसे जाने और पीने के पानी व बिजली की कमी के विरोध में जिला कलेक्टर से मिलने पैदल निकल पड़े थे.

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हॉस्टल को लेकर छात्रों का विरोध
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हॉस्टल में सुविधा नहीं शिकायत ओडिशा
STUDENTS PROTEST IN ODISHA

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