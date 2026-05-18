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पेपर लीक से टूटा मोमेंटम, पटना हॉस्टलों में फिर लौटे नीट Aspirants, कहा- 'अब पहले वाली ऊर्जा नहीं'

"बीते दो दिनों से प्रतिदिन 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी में दे रही हूं. लगभग डेढ़ महीना का समय बचा है. कोशिश है कि इस बार परीक्षा अच्छी जाए लेकिन उम्मीद करूंगी कि इस बार सरकार अच्छे से परीक्षा कंडक्ट करा ले, क्योंकि साफ सुथरा परीक्षा के आयोजन से भरोसा उठने लगा है." - निधि कुमारी, छात्रा

नहीं मिल पा रहा मोमेंटम: निधि ने बताया कि वह हाजीपुर की रहने वाली है और उनके पिताजी पुलिस में एएसआई हैं. वह इस उम्मीद से डॉक्टर बनने का सपना देखा था कि उनके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है और वह परिवार की पहली डॉक्टर बन कर परिवार का नाम रोशन करेंगी. परीक्षा अच्छी गई थी तो उत्साहित हो गई थी और एकदम रिलैक्स हो गई थी. पहले जैसा पढ़ाई का मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी है और इसका बुरा असर उनके जैसे छात्र छात्राओं को हुआ है जिनकी परीक्षा अच्छी गई थी.

छात्रों ने शुरू किया रिवीजन: निधि काफी खुश थी लेकिन अचानक पेपर लीक की बात आई और परीक्षा कैंसिल हो गई. इसके बाद वह बहुत ही निराश हो गई लेकिन 21 जून को फिर से परीक्षा है तो तैयारी तो करनी ही है. फिर से तैयारी के लिए निधि पटना आ गई है और रिवीजन शुरू कर दिया है.

सरकारी कॉलेज की थी उम्मीद: पटना के बोरिंग रोड इलाके के एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही छात्रा निधि कुमारी ने बताया कि वह दो दिन पहले ही हॉस्टल आई है. 3 मई को परीक्षा थी तो उसके पहले ही हॉस्टल खाली कर दी थी. परीक्षा अच्छी गई थी और उम्मीद थी कि उन्हें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा. इस बार प्रश्न भी आसान पूछे गए थे और जब आंसर की आया तब उनके स्कोर भी अच्छे आ रहे थे.

पटना के हॉस्टलों में लौटे छात्र: अब छात्रों को वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि वह फिर से परीक्षा की तैयारी में लगे. पटना के तमाम हॉस्टल जो परीक्षा के बाद खाली हो गए थे एक बार फिर से भर गए हैं. बच्चे वापस लौट कर आने लगे हैं और फिर से तैयारी शुरू कर दी है.

पटना: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जा रही है. 3 मई को हुए नीट परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था. ऐसे में अब एक बार फिर से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं लेकिन उन्हें वह मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है, जो पहले परीक्षा देने के समय था.

क्या कहती हैं हॉस्टल की संचालिका: निधि के हॉस्टल की संचालिका वंदना भारती ने बताया कि पेपर लीक बहुत ही गलत हुआ है. उनके यहां जो बच्चियां रहती थी फिर से फोन करने लगी है और आग्रह कर रही हैं कि एक रूम दे दीजिए क्योंकि फिर से डेढ़ महीने नीट की तैयारी करनी है. बच्चियां परेशान होकर आ रही हैं और उनके माता-पिता भी आ रहे हैं तो परेशान दिख रहे हैं. निश्चित रूप से माता-पिता को बार-बार आने-जाने में भी पैसे का खर्च उठाना पड़ रहा है और सरकार को अपने सिस्टम को सुधारने में ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो.

एनटीए से नाराज छात्र: किदवई पूरी क्षेत्र में एक हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र आदित्य कुमार ने बताया कि उनका तो सिस्टम से भरोसा ही उठ गया है. अब तो लग रहा है की ऐसी घटनाओं की आदत हो गई है. उनकी परीक्षा अच्छी गई थी और 650 से अधिक अंक आ रहे थे लेकिन अब फिर से नहीं लग रहा है कि उस ऊर्जा से वह तैयारी कर पाएंगे. उन्होंने कहा इतनी बड़ी परीक्षा और पेपर लीक हो जाता है, यह एनटीए की बहुत ही बड़ी नाकामी है. उन्होंने बताया कि वह सहरसा के रहने वाले हैं और पिताजी सरकारी नौकरी में है. इतनी दूर से आकर नीट की तैयारी कर रहे थे और डर लग रहा है कि कहीं 21 तारीख की परीक्षा में भी पेपर लीक न हो जाए.

आदित्य कुमार, छात्र (ETV Bharat)

आदित्य कुमार ने बताया कि वह इससे पहले ट्यूशन कोचिंग के अलावा लगभग 7 घंटे प्रतिदिन सेल्फ स्टडी करते थे. परीक्षा होने के बाद रिलैक्स हो गए थे और फिर से नई परीक्षा की तिथि आई है तो वह मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है. पढ़ने बैठ रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो रहा है और डर लग रहा है कि पिछली बार इतना अच्छा एग्जाम गया था और कहीं इस बार परीक्षा खराब न चला जाए. इसके अलावा उन्होंने टेस्ट से ज्वाइन किया है और एक दिन के अंतराल पर जाकर मॉक टेस्ट देंगे.

"जब परीक्षा अच्छी जाती है और सिस्टम की नाकामी के कारण परीक्षा कैंसिल हो जाता है तो मनोबल टूट जाता है. खुद से खुद का मनोबल बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है."-आदित्य कुमार, छात्र

छात्र रचित सिंह ने बताया कि वह आरा के रहने वाले हैं और उनके पिताजी दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते हैं. उन्होंने कहा कि उनके पिता से बहुत फ्रिक्वेंटली बात नहीं होती है और हाल-चाल ही होता है. वह अपने पिता के साथ में नजर उठाकर बात भी नहीं करते हैं क्योंकि जिंदगी में पिता का दबदबा होता है. उन्हें नीट की परीक्षा दिलाने के लिए दिल्ली से छुट्टी लेकर उनके पिता आए हुए थे जिसके लिए उनका ₹3000 भी कट गया. 3 मई को परीक्षा अच्छी गई थी तो परीक्षा केंद्र से बाहर निकालने के बाद वह पिता के पांव छूकर उनका गले लगा लिए. उन्होंने अपने पिता से पहली बार खुलकर बात की और बताया कि उनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई है और उनके पिता ने भी खूब उत्साहित किया.



रचित सिंह ने बताया कि लेकिन बीते दिनों जैसे ही परीक्षा कैंसिल होने की बात पता चली वह फूट-फूट कर रोने लगे. बाद में उनके पिता ने उन्हें काफी समझाया और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया तो वह फिर से पटना लौटे हैं और 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए तैयारी में लगे हैं. उन्होंने बताया कि यह उनका दूसरा अटेम्प्ट था और तैयारी काफी अच्छी थी. अब उनके अंदर से मन ही नहीं कर रहा है कि 21 जून की परीक्षा में वह बैठे क्योंकि डर लग रहा है कि पढ़ाई से मोमेंटम ब्रेक हो गया है और फिर कैसे तैयारी होगी. सबसे अधिक डर इस बात का लग रहा है की कहीं पिछली बार तो बहुत अच्छा पेपर गया, कहीं इस बार वैसा ना हो तो क्या होगा.

रचित सिंह, छात्र (ETV Bharat)

रचित सिंह ने कहा कि उनके साथ के जितने भी दोस्त आ रहे हैं सभी हतोत्साहित हैं. कुछ लोग ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन करने की बात कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन मोड में परीक्षा हो या ऑफलाइन मोड में परीक्षा हो, उनका मानना है कि सिस्टम अच्छा रहेगा तो पेपर लीक नहीं होगा. 10वीं और 12वीं की परीक्षा का तो पेपर लीक नहीं होता है. उन्होंने बताया कि पहले वह बायोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं और अब रूटीन बना रहे हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट को समय देना है और रिवाइज करना है. यह उनका सेकंड अटेम्प्ट था तो लंबे समय से तैयारी करते-करते थक गए थे, अब वह कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे. लेकिन सब प्लान फेल हो गया और फिर से तैयारी करनी है.

"अब तैयारी इस बात की भी करनी है कि अच्छे नंबर लाकर रैंक भी हासिल करना है और जब क्वालीफाई कर जाएंगे तो एकेडमिक डिले जो होगा उसको कवर करने के लिए भी दिन-रात एक करके पढ़ना होगा. हालांकि 21 जून को जो परीक्षा होने जा रही है उसको लेकर भी मन में बहुत चिंता हो रही है की कहीं परीक्षा माफिया इस बार भी खेल ना कर दें. ऐसी घटनाओं से उनके जैसे कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है."- रचित सिंह, छात्र

भोले शंकर, हॉस्टल संचालक (ETV Bharat)

वहीं हॉस्टल संचालक भोले शंकर ने बताया कि उनके यहां नीट की तैयारी करने वाले सभी छात्र परीक्षा देने के बाद हॉस्टल छोड़ चुके थे. लेकिन अब सभी परेशान होकर फोन कर रहे हैं कि भैया डेढ़ महीने के लिए एक कमरा उपलब्ध करा दीजिए. बच्चे परेशान है क्योंकि 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में शामिल होना है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं, जबकि इसके खिलाफ लेकर देश में नियम और कड़ा कानून है.

"पिछले पेपर लीक के आरोपी कोर्ट से बेल लेकर आराम से बाहर हैं और किसी को कानून के तहत कड़ी सजा नहीं मिली है. यही कारण है कि पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं रही है और इसका सबसे बड़ा नुकसान मेधावी बच्चों को उठाना पड़ रहा है."-भोले शंकर, हॉस्टल संचालक

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