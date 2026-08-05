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JPSC-JSSC आंदोलन: सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत का दिया निमंत्रण, छात्रों ने ठुकराया प्रस्ताव, रखी ये मांग

JPSC–JSSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए आमंत्रित किया. लेकिन छात्रों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया.

JPSC PROTEST
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 5:29 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 5:35 PM IST

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रांची: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी छात्र आंदोलन के 12वें दिन राज्य सरकार की ओर से वार्ता की पहल की गई. प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम और एडीएम आंदोलन स्थल पहुंचे और छात्र प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का संदेश आंदोलनकारियों तक पहुंचाया. हालांकि छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी शर्तों के साथ बातचीत की बात कही.

जानकारी के अनुसार, प्रशासन की ओर से छात्र नेताओं को बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करना चाहते हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर बैठक का समय तय किया गया था और सीमित संख्या में छात्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था.

अधिकारियों ने छात्रों से अपील की कि वे बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ें. लेकिन आंदोलन में शामिल छात्रों ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई. उनका कहना था कि यह आंदोलन किसी एक संगठन या कुछ प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यभर के प्रतियोगी छात्रों की सामूहिक आवाज है. ऐसे में केवल कुछ लोगों के साथ बैठक कर पूरे आंदोलन का निर्णय लेना उचित नहीं होगा.

छात्रों ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार वास्तव में उनकी बात सुनना चाहती है, तो मुख्यमंत्री को स्वयं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनरत छात्रों से संवाद करना चाहिए. उनका मानना है कि खुले मंच पर होने वाली बातचीत अधिक पारदर्शी होगी और इससे सभी छात्रों का विश्वास भी बना रहेगा.

प्रदर्शनकारी राकेश कुमार ने कहा कि वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि अपनी मांगों पर ठोस और लिखित पहल चाहते हैं. उनका आरोप है कि पिछले कई दिनों से वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी प्रमुख मांगों पर कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है.

छात्रों ने दोहराया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं करती, तब तक अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन जारी रहेगा. उनका कहना है कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि झारखंड के हजारों प्रतियोगी छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. इसलिए वे चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े और सभी आंदोलनकारियों के सामने अपनी बात रखे.

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Last Updated : August 5, 2026 at 5:35 PM IST

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