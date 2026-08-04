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JPSC गड़बड़ी मामले पर आर-पार के मूड में छात्र, आंदोलन को दूसरे राज्यों से भी मिल रहा समर्थन

रांची: छात्रों के आंदोलन की वजह से राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, दिल्ली का ‘जंतर मंतर’ बन गया है. जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का जारी आंदोलन तेज होने लगा है. सीबीआई जांच के साथ-साथ इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग आंदोलनरत छात्र कर रहे हैं.

आए दिन आती रहती हैं परीक्षाओं में गड़बड़ियां

खास बात यह है कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने गुरुजी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर धरना स्थल पर उनकी तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों से ईटीवी भारत संवाददाता ने बातचीत की. आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की परीक्षाओं में गड़बड़ियां आए दिन आती रहती है, जिस वजह से मेधावी छात्र असफल हो जाते हैं और पैरवी-पैसों के बल पर कुछ छात्र सफल हो जाते हैं.

JPSC मुद्दे पर जारी है छात्रों का आंदोलन (Etv Bharat)

दोषियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं: छात्र

छात्रों ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले सामने आए और आखिरी में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. कुछ इसी तरह से जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में भी देखने को मिल रहा है. 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूरी तरह से धांधली हुई है और इसके दोषी लोगों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं हुई है. आंदोलनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच सीबीएसई से होनी चाहिए, साथ ही इस परीक्षा को रद्द किया जाए.