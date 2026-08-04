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JPSC गड़बड़ी मामले पर आर-पार के मूड में छात्र, आंदोलन को दूसरे राज्यों से भी मिल रहा समर्थन

रांची में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 2:31 PM IST

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रांची: छात्रों के आंदोलन की वजह से राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, दिल्ली का ‘जंतर मंतर’ बन गया है. जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का जारी आंदोलन तेज होने लगा है. सीबीआई जांच के साथ-साथ इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग आंदोलनरत छात्र कर रहे हैं.

आए दिन आती रहती हैं परीक्षाओं में गड़बड़ियां

खास बात यह है कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने गुरुजी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर धरना स्थल पर उनकी तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों से ईटीवी भारत संवाददाता ने बातचीत की. आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की परीक्षाओं में गड़बड़ियां आए दिन आती रहती है, जिस वजह से मेधावी छात्र असफल हो जाते हैं और पैरवी-पैसों के बल पर कुछ छात्र सफल हो जाते हैं.

JPSC मुद्दे पर जारी है छात्रों का आंदोलन (Etv Bharat)

दोषियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं: छात्र

छात्रों ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले सामने आए और आखिरी में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. कुछ इसी तरह से जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में भी देखने को मिल रहा है. 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूरी तरह से धांधली हुई है और इसके दोषी लोगों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं हुई है. आंदोलनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच सीबीएसई से होनी चाहिए, साथ ही इस परीक्षा को रद्द किया जाए.

tudents protest Continued Ranchi
स्लोगन राइटिंग करते छात्र (Etv Bharat)

नई दिल्ली समेत दूसरे राज्यों के छात्रों का मिला समर्थन

जेपीएससी-जेएसएससी के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन में स्थानीय छात्रों को नई दिल्ली सहित दूसरे राज्यों के छात्रों का समर्थन हासिल हुआ है. आंदोलन वाली जगह से इन छात्रों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दल भले ही अपनी रोटी सेकने के लिए हमें समर्थन दे रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल है. सरकार अविलंब जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करे और सीबीआई जांच की घोषणा करे.

Students Protests In Ranchi
गुरुजी शिबू सोरेन के चित्र को नमन करते छात्र (Etv Bharat)

धरना स्थल पर स्लोगन और संगीत से हौसलाअफजाई

इधर, कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा. आंदोलन वाली जगह पर छात्रों द्वारा स्लोगन राइटिंग के साथ-साथ डफली और झाल-मजीरा बजाकर आंदोलन कर रहे साथियों की हौसलाअफजाई की.

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परीक्षा गड़बड़ी पर छात्रों का पोटेस्ट
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