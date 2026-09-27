पंजाब : रेप के दावे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, एनएच किया जाम, कई थानों की पुलिस तैनात
पंजाब की फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में शनिवार रात शुरू हुआ हंगामा रविवार को भी जारी है.
Published : September 27, 2026 at 1:26 PM IST
फगवाड़ा (पंजाब) : पंजाब के फगवाड़ा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों स्टूडेंट्स ने रविवार सुबह कैंपस में हंगामा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. उनका दावा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाहरी व्यक्ति ने एक लड़की के साथ रेप किया था.
पुलिस ने कहा कि छात्रों की शिकायत पर एफआईआऱ दर्ज की जाएगी. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया.
वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने एक बयान में कहा कि अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के छात्र खिड़कियों के शीशे एवं गमले तोड़ते और कुछ वस्तुओं में आग लगाते दिखाई दे रहे हैं. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बाधित कर दिया.
जांच जारी रहने पर फगवाड़ा हाईवे से ट्रैफिक को जालंधर की तरफ फगवाड़ा-जंडियाला रोड और मुख्य सड़कों से डायवर्ट कर दिया गया. यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के पास सुबह करीब 1 बजे हंगामा शुरू हुआ. छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के साथ तीन दिन पहले एक प्लंबर ने रेप किया था.
उन्होंने यह भी दावा किया कि हॉस्टल वार्डन को इस बारे में बताया गया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया. इस बीच हंगामे की खबर मिलने के बाद, कपूरथला, जालंधर रूरल और होशियारपुर से भारी पुलिस फोर्स भेजी गई.
मौके पर पहुंचे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (जालंधर रेंज) नवीन सिंगला ने कहा कि रेंज के सभी एसएसपी और पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया है. उन्होंने कहा कि छात्रों का दावा है कि लड़की बाद में अपने घर लौट गई और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.
सिंगला ने कहा कि पुलिस छात्रों के बयान पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी. डीआईडी ने कहा कि उनकी कुछ और मांगें भी हैं, जिनके लिए एलपीयू मैनेजमेंट के साथ मीटिंग तय की गई है. सिंगला ने कहा कि एफआईआऱ दर्ज होने के बाद, उन्हें एक कॉपी सौंप दी जाएगी.
उन्होंने कहा, "मामले की जांच की जाएगी और फोरेंसिक एनालिसिस, सीसीटीवी एनालिसिस, फोन एनालिसिस किया जाएगा. छात्र नेताओं के साथ जांच की जाएगी."
डीआईजी ने कहा कि एफआईआर किसी अनजान व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी. एक सवाल का जवाब देते हुए, डीआईजी ने कहा कि छात्राएं यह भी मांग कर रही हैं कि पूरा हॉस्टल स्टाफ महिलाओं द्वारा चलाया जाए. उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इन मांगों पर ध्यान देगा.
इससे पहले, कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गौरव तूरा ने कहा कि पुलिस को इस तरह के किसी अपराध की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि देर रात करीब पौने दो बजे छात्र एलपीयू परिसर में एकत्र हुए और उन्होंने एक सड़क बाधित कर दी.
एसएसपी ने एक छात्रा से कथित दुष्कर्म की सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबर के बारे में पूछे जाने पर पत्रकारों से कहा, ‘‘जब हम यहां पहुंचे तो पता चला कि कुछ अफवाहें फैली थीं. इन अफवाहों के कारण छात्र यहां एकत्र हुए.’’
उन्होंने कहा, "हमने उन स्टूडेंट्स से बात की, जिन्हें एलपीयू प्रशासन के साथ कुछ दिक्कतें थीं. हमने उनकी बात सुनी और उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं."
एलपीयू प्रशासन ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा खराब करने की एक जानबूझकर और सोची-समझी कोशिश है. यह घटना पटियाला में चितकारा यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शन के एक दिन बाद हुई.
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