ETV Bharat / bharat

NEET परीक्षा रद्द होने से छात्रों में आक्रोश, NTA दफ्तर के बाहर ABVP का प्रदर्शन

पेपर लीक के आरोपों के बाद NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर NTA कार्यालय के बाहर ABVP के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया.

NTA दफ्तर के बाहर ABVP का प्रदर्शन
NTA दफ्तर के बाहर ABVP का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 3:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बाद नीट यूटी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है. NEET परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है. आज, बुधवार को दिल्ली के ओखला एनएसआईसी स्थित NTA के दफ्तर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है. इस दौरान पुलिस और ABVP कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए.

दरअसल, 3 मई से नीट की परीक्षा शुरू हुई थी जो 7 मई तक चली. इस दौरान जब कई सवाल रिपीटेड मिले तो NTA के द्वारा परीक्षा को संज्ञान में लिया गया. जब प्रश्न पत्र की जांच की गई तो पता चला कि यह प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका है. इसके बाद उसे NTA के द्वारा रद्द कर दिया गया. पिछले तीन साल में दो बार प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से नीट की परीक्षा रद्द किया गया है.

NTA दफ्तर के बाहर ABVP का प्रदर्शन (ETV Bharat)

आज एबीवीपी के द्वारा NTA के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. वहीं, प्रदर्शन करने पहुंचे छात्र अभय राठौर ने कहा कि छात्र पिछले 4 वर्षों से नीट की तैयारी कर रहे थे. कई छात्र अपनी जमीन को बेचकर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे. उनका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन जिस प्रकार से अचानक NTA के द्वारा नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि NTA के महानिदेशक पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि वह लोग एसी में बैठकर परीक्षा पत्र लीक करवाते हैं. छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत इस पर कार्रवाई करें.

वहीं, विश्वजीत तिवारी बताते हैं कि पिछले साल भी यही हुआ. इस साल भी वही हो रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है. आखिरकार जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वह क्या कर रही है? लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? गरीबों के बच्चे कड़ी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं. इस परीक्षा का मकसद बच्चों का होता है कि पास करके डॉक्टर बनना, दूसरे की जिंदगी को बचाना. लेकिन जिस तरह से परीक्षा पत्र लीक हो रहा है, इससे नीट की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो.

जबकि, प्रतिश कुमार बताते हैं कि छात्रों के साथ हो रहे नाइंसाफी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है. जिस तरह से नीट की परीक्षा रद्द की गई है इससे लाखों बच्चों में मायूसी देखी जा रही है. क्योंकि उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ इसकी तैयारी की थी. लेकिन नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से होनहार छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.

बता दें कि बीते मंगलवार को NSUI के द्वारा नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर NTA दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि एक सप्ताह के बाद फिर से नीट की परीक्षा का नया डेट अनाउंस किया जाएगा. छात्रों को फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. वहीं, उन्होंने कहा कि इसके जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है.

ये भी पढ़ें:

  1. NEET पेपर लीक मामले पर फिर गरजे अरविंद केजरीवाल, कहा- जब Gen Z जागेगा तब खत्म होंगे पेपर लीक माफिया
  2. NEET पेपर लीक पर केंद्र पर बरसीं आतिशी, कहा- एक झटके में टूट जाते हैं लाखों छात्रों के सपने
  3. नीट में फिर सेंधमारी! आखिर कब तक 'सॉल्वर गैंग' की भेंट चढ़ती रहेगी छात्रों की तैयारी?
  4. NEET पेपर लीक के विरोध में शिक्षा मंत्रालय के बाहर NSUI का प्रदर्शन, केजरीवाल ने भी केंद्र पर साधा निशान

TAGGED:

NEET UG EXAM 2026 CANCELLED
ABVP PROTESTS OUTSIDE NTA OFFICE
ABVP STUDENTS PROTESTS NTA OFFICE
ABVP प्रदर्शन
NEET UG EXAM 2026 CANCELLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.