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सोनम वांगचुक के समर्थन में विश्वभारती के छात्र, शुरू किया भूख हड़ताल

खास बात यह है कि सोनम वांगचुक नीट परीक्षा पेपर लीक होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार 21 दिनों से भूख हड़ताल पर थे. उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई विश्वभारती के अलग-अलग विभाग के छात्रों ने शांतिनिकेतन की सड़कों पर 24 घंटे की प्रतीकात्मक भूख हड़ताल शुरू की. इस बीच, आज सुबह दिल्ली पुलिस ने सोनम को जंतर-मंतर पर विरोध स्थल से जबरदस्ती हटाकर अस्पताल ले गई.

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विश्वभारती के चांसलर हैं, जो एक 'वर्ल्ड हेरिटेज' संस्था है. इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने शिक्ष के क्षेत्र में सरकार की लापरवाही के खिलाफ बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी जोरदार मांग की है.

कोलकाता: दिल्ली पुलिस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई. इस दौरान उनके समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन किया. वहीं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विश्वभारती के छात्र सोनम वांगचुक के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर शिक्षा जगत में उथल-पुथल मची हुई है. इसको लेकर कई लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इस हालात के बीच, दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने, विरोध और भूख हड़ताल शुरू हो गई थी. जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल में शामिल हुए थे. 21 दिनों के उपवास के बाद, पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आज उन्हें विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिससे दिल्ली में हंगामा मच गया.

इसी पृष्ठभूमि में, महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय विश्वभारती के छात्र सोनम वांगचुक और विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. आज सुबह से ही वे यूनिवर्सिटी के पास शांतिनिकेतन रोड पर धरना दे रहे हैं और सोनम वांगचुक वाले बैनर और पोस्टर दिखा रहे हैं.

विश्वभारती के अलग-अलग डिपार्टमेंट के छात्रों का कहना है कि सरकार को पिछले 20 दिनों में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कर बातचीत करनी चाहिए थी और कोई समाधान निकालना चाहिए था. नीट एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से कई परिक्षार्थियों ने तो अपनी जान लेने के बारे में भी सोचा है.

विश्वभारती के छात्र मधुजा, शशिरंजन, पृथा और देबयान ने कहा, "हमने सोनम वांगचुक और देश भर के छात्रों के समर्थन में 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है. सरकार जिस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को दबा रही है, वह अनैतिक और असंवैधानिक है.

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