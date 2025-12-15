ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद के छात्रों ने बनाया स्पाइडर रोबोट, मलबे में फंसे लोगों को चुटकियों में ढूंढ निकालेगा

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के लिंगायस विद्यापीठ के डिपार्टमेंट ऑफ़ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों ने मिलकर कमाल कर दिया है. दरअसल इन छात्रों ने स्पाइडर रोबोट, रोबोटिक हैंड, ड्रोन समेत कई कमाल की चीजें बनाई है.

कमाल का स्पाइडर रोबोट : बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा प्रज्ञा सिंह और बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा अन्वी ने बताया कि "हमने एक स्पाइडर रोबोट बनाया है जो बिल्कुल स्पाइडर की तरह दिखता है और उसी की तरह वो चलता है. इसका उपयोग मुख्य रूप में आपदाओं के दौरान किया जा सकता है. जब लोग पत्थर या मलबे के नीचे दब जाते हैं तो वहां रेस्क्यू टीम का पहुंचना मुश्किल हो जाता है. ये भी पता नहीं चल पाता है कि वहां कोई इंसान दबा है या नहीं. ऐसे में स्पाइडर रोबोट वहां बढ़िया काम कर सकता है. इसमें एक कैमरा लगा होता है जिसके जरिए उस जगह पर जाकर ये आसानी से हमें वहां की फुटेज दे सकता है. इसमें AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे ये स्पाइडर रोबोट इंसानी शरीर को बड़ी आसानी से पहचान लेता है और उसके बारे में हमें जानकारी देता है. इसे बनाने में 2000 से 2500 रुपए तक का खर्चा आया है.

ऑपरेशन सिंदूर के लिए बनाए ड्रोन : लैब इंचार्ज और बीसीए थर्ड ईयर के छात्र आकाश शर्मा ने बताया कि "फर्स्ट ईयर से मैं इन चीजों के ऊपर काम करता आ रहा हूं. ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी हमने ड्रोन बनाए थे. उसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया. हालांकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता. इसके अलावा हमने एक जैमर बनाया है जो 10 मीटर में किसी भी नेटवर्क को या ड्रोन को ब्लॉक कर सकता है और इसका प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से हम कर सकते हैं. इंडिया और विदेश में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है."

रोबोटिक हैंड : आकाश शर्मा ने आगे बताया कि "इसके अलावा हमने रोबोटिक हैंड बनाया है जिसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जा सकता है. रोबोटिक सर्जरी वाले हैंड्स में दो ग्रिप बने होते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन इसमें पकड़ने के लिए हमने पांच ग्रिप बनाए हैं. एक ग्रिप में यानी एक उंगली से लगभग 10 किलो तक का वजन रोबोटिक हैंड उठा सकता है. इसमें कैमरा भी लगा हुआ है. कैमरे की मदद से हमें इसका फीड अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देखने को मिल जाता है. मार्केट में जो रोबोटिक हैंड मिलते हैं, उनकी क़ीमत लाखों में आती है लेकिन हमने कम लागत में इसको बनाया है. इसका खर्चा लगभग 5 हजार आया है."