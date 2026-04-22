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10वीं की परीक्षा में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का रहा मिलाजुला प्रदर्शन, उद्देश्य की पूर्ति के उठाने होंगे कारगर कदम

झारखंड में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का परिणाम संतोषजनक रहा. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

10TH CBSE RESULT IN JHARKHAND
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 1:31 PM IST

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रांची: झारखंड में CBSE कक्षा 10वीं के परिणाम जारी हो चुके हैं. इस बार राज्य का ओवरऑल प्रदर्शन संतोषजनक रहा है. कुल मिलाकर राज्य का परिणाम 86 प्रतिशत से अधिक रहा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में स्थिर प्रगति का संकेत देता है. हालांकि इस पूरे परिणाम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा राज्य सरकार द्वारा संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (CM SoE) को लेकर हो रही है. जहां एक तरफ कई स्कूलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं कुछ स्कूलों का परिणाम चिंता बढ़ाने वाला रहा है.

झारखंड में CBSE का ओवरऑल रिजल्ट

राज्य में कुल 82 हजार 340 बच्चे सीबीएससी के दसवीं परीक्षा में शामिल हुए थे. जिनमें से 70 हजार 959 बच्चे सफल घोषित किए गए. इस तरह कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 86.18 प्रतिशत रहा. इस बार के परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा, जहां उनका पास प्रतिशत 86.91 दर्ज किया गया. वहीं छात्रों का पास प्रतिशत 85.6 रहा है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस: उम्मीदें और हकीकत

झारखंड सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की थी. इस बार कुल 76 ऐसे स्कूलों के छात्र CBSE पैटर्न के तहत परीक्षा में शामिल हुए. इन स्कूलों से काफी उम्मीदें थी. क्योंकि उन्हें बेहतर संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. अगर प्रथम चरण के परिणामों पर नजर डाले तो CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 6506 बच्चों का नामांकन हुआ था. जिनमें से 6367 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए.

परीक्षा में बच्चों की उपस्थिति दर 97.86 प्रतिशत रही. इनमें से 4382 बच्चे पास हुए, जो 68.82 प्रतिशत है. वहीं 1875 बच्चों को कंपार्टमेंट मिला और 110 बच्चे फेल हुए हैं. हालांकि पास और कंपार्टमेंट को मिलाकर कुल सफलता दर 98.34 प्रतिशत रही. यह आंकड़े यह संकेत दे रही है कि जहां एक ओर अधिकांश बच्चे आगे बढ़ने की स्थिति में हैं, वहीं बड़ी संख्या में बच्चों को सुधार की जरूरत है.

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रांची का सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (ईटीवी भारत)

टॉपर लिस्ट में चमके ग्रामीण इलाके के बच्चे

शिक्षा विभाग द्वारा CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की टॉपर लिस्ट भी जारी की गई है. जिसमें लातेहार के करण कुमार ने 97.2 प्रतिशत अंक के साथ राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं देवघर के अनीश कुमार 95 प्रतिशत और ऋषभ त्रिवेदी 94.4 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. टॉप 10 में पलामू, बोकारो, देवघर और जमशेदपुर के छात्रों का दबदबा देखने को मिला. जहां 93 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर यह साबित किया कि सरकारी स्कूलों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.

100 प्रतिशत रिजल्ट वाले स्कूल और विशेष उपलब्धियां

शिक्षा विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केवल एक स्कूल ऐसा रहा, जहां 100 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया गया. वहीं 41 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए. संस्कृत विषय में 100 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले छात्रों ने भी राज्य का नाम रोशन किया. यह उपलब्धि देवघर के आर मित्रा CM SoE और रांची के ASTVS CM SoE के छात्रों ने हासिल की.

10th cbse result in jharkhand
सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बच्चों को पढ़ाते शिक्षक (ईटीवी भारत)

धनबाद में रहा खराब प्रदर्शन, की शिक्षकों पर कार्रवाई

जहां कई स्कूलों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं धनबाद जिले के कुछ CM SoE स्कूलों का परिणाम बेहद खराब रहा. विशेष रूप से निरसा स्थित कस्तूरबा गांधी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थिति चिंताजनक रही, जहां 73 में से केवल 11 छात्राएं पास हो सकी है. इस खराब प्रदर्शन के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने संबंधित वार्डन और शिक्षकों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. साथ ही असफल छात्राओं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और हर महीने समीक्षा होगी.

बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की सराहना

धनबाद के ही बाबूडीह स्थित जिला स्कूल और SSLNT बालिका उच्च विद्यालय (बैंक मोड़) ने 80 प्रतिशत से अधिक परिणाम देकर बेहतर प्रदर्शन किया है. ऐसे स्कूलों को शिक्षा विभाग ने सराहा है. इसके साथ ही इस स्कूल को मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है.

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सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के फैसिलिटी को दिखाते संबंधित पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

नामांकन को लेकर होड़, निजी स्कूलों को टक्कर

CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बेहतर सुविधाओं और शिक्षा स्तर के कारण अब नामांकन को लेकर होड़ देखने को मिल रही है. रांची सहित कई जिलों में इन स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों के बराबर या उससे बेहतर हो रहा है. इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का कहना है कि यहां पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है. शिक्षकों का सहयोग मिलता है और संसाधनों की उपलब्धता भी बढ़ी है. हालांकि कुछ छात्रों ने यह भी माना कि सभी स्कूलों में एक जैसा स्तर अभी नहीं बन पाया है.

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शिक्षा विभाग की आगे की योजना

शिक्षा विभाग अब CM SoE मॉडल को और विस्तार देने की तैयारी में है. नोडल पदाधिकारी के अनुसार, सत्र 2027-28 तक राज्य में 100 नए CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना है. ये स्कूल प्रखंड और पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएंगे. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. इसके साथ ही जिन स्कूलों का प्रदर्शन कमजोर रहा है, वहां नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो हर महीने समीक्षा करेंगे और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.

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चुनौतियां और आगे का रास्ता

इस बार का परिणाम यह साफ करता है कि CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की पहल सही दिशा में है. लेकिन इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए अभी कई चुनौतियां बाकी हैं. एक ओर जहां टॉपर लिस्ट में सरकारी स्कूलों के छात्र अपनी जगह बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ स्कूलों का खराब प्रदर्शन सिस्टम में सुधार की जरूरत को भी उजागर करता है.

CM SoE का जिलावार प्रदर्शन

देवघर जिले ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. आर मित्रा CM SoE के छात्रों ने टॉप रैंक हासिल कर जिले को राज्य स्तर पर पहचान दिलाई. यहां 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी उल्लेखनीय रही. वहीं लातेहार भी इस सूची में सबसे आगे रहा, जहां के करण कुमार ने 97.2 अंक लाकर राज्य टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. इससे यह दर्शाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद सही मार्गदर्शन से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं.

बोकारो जिले के डिस्ट्रिक्ट रामरुद्रा CM SoE के छात्रों का प्रदर्शन संतुलित रहा. यहां से कई छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए. जिससे यह जिला टॉप परफॉर्मिंग जिलों में शामिल हुआ है, इसके अलावा पलामू (मेदिनीनगर) के स्कूलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. जहां के कई छात्र टॉप 10 सूची में शामिल हुए हैं. जिससे यह स्पष्ट है कि यहां शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है.

जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) के CM SoE विशेषकर बर्मामाइंस और साकची क्षेत्र के स्कूलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. यहां छात्र-छात्राओं ने संतुलित परिणाम दिए और कई छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए. वहीं राजधानी रांची जिले में भी प्रदर्शन संतोषजनक रहा. ASTVS CM SoE सहित अन्य स्कूलों के छात्रों ने बेहतर अंक प्राप्त किए. हालांकि कुछ स्कूलों में औसत प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिसमें सुधार की जरूरत बनी हुई है.

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खराब प्रदर्शन के पीछे कारण

विशेषज्ञों की मानें तो खराब प्रदर्शन के पीछे कई कारण हैं. मॉनिटरिंग की कमी, शिक्षकों की तैयारी में खामियां और JAC से CBSE पैटर्न में अचानक बदलाव ने छात्रों को असमंजस में डाल दिया. बरियातू स्थित CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल ने भी स्वीकार किया कि अचानक हुए बदलाव के कारण विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र समझने में परेशानी हुई. जिसका सीधा असर रिजल्ट पर पड़ा. उन्होंने यह भी माना कि शिक्षकों को JAC बोर्ड के अनुसार प्रशिक्षण मिला था, जबकि CBSE की किताबों और पैटर्न को अपनाने में उन्हें दिक्कतें आई.

हालांकि शिक्षा विभाग अब सुधार की बात कर रहा है और मॉडल को मजबूत करने के दावे कर रहा है. लेकिन मौजूदा नतीजे यह साफ संकेत दे रहे हैं कि जमीन पर कई स्तरों पर अभी भी गंभीर सुधार की जरूरत है. फिलहाल झारखंड की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां दावों और वास्तविकता के बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा है.

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