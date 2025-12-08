ETV Bharat / bharat

'बस! एक बस दे दीजिए CM सर': 14 KM जंगली रास्ता तय कर स्कूल आने-जाने वाले छात्रों की गुहार

कर्नाटक के पचचेडोडी गांव के छात्रों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें स्कूल आने-जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाए.

Students long walk for school
पचचेडोडी गांव के छात्र-छात्राएं. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
चामराजनगर (कर्नाटक): कहा जाता है कि शिक्षा वह अनमोल धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता. लेकिन अगर शिक्षा तक पहुंचने का रास्ता ही इतना मुश्किल हो कि हर कदम पर हिम्मत डगमगाने लगे, तो क्या होगा? यह कहानी चामराजनगर जिले के पचचेडोडी गांव के उन 50 से अधिक छात्रों की है, जिन्होंने घोर अभावों और मुश्किलों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है.

ये छात्र शिक्षा हासिल करने के लिए हर रोज 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं. हालांकि, इन छात्रों ने अपनी समस्या को तकदीर मानकर चुप रहने के बजाय, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखने का साहसिक कदम उठाया. हनुमंत नगर तालुका के पचचेडोडी गांव के छात्रों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें स्कूल आने-जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाए.

Students long walk for school
जंगल के रास्ते स्कूल जाते छात्र-छात्राएं. (ETV Bharat)

जंगली जानवारों का डरः

वर्तमान में पचचेडोडी गांव में 50 से अधिक छात्र हैं, जो सभी अज्जीपुर, रामपुरम, हनुर और कोल्लेगल कस्बों के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं. स्कूल जाने के लिए उचित सड़क और वाहन की व्यवस्था नहीं है. इसलिए, सुबह और शाम को 7-7 किलोमीटर पैदल चलते हैं. छात्रों ने यह चिंता भी जतायी कि उन्हें जंगली जानवरों का डर लगा रहता है. इसके अलावा, उनका दो से तीन घंटे का समय बर्बाद हो रहा है.

पत्र में क्या लिखा:

मुख्यमंत्री और विधायक को लिखे पत्र में शरण्या चेतन, गोकुल माडेगौड़ा, ईश्वरी, रश्मी, उमेश समेत कई छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं. जिसमें कहा गया है, "हमारे गांव में उचित सड़क नहीं है. वाहन की भी कोई व्यवस्था नहीं है. रास्ते में जंगली जानवर भी मिलते हैं. इसलिए, हमें सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए."

Students long walk for school
मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र. (ETV Bharat)

विधायक ने क्या कहाः

हनुमंत नगर विधायक एम.आर. मंजूनाथ ने कहा- "यह संज्ञान में आया है कि पचचेडोडी गांव के छात्र पैदल स्कूल जा रहे हैं. मैं छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए विधायक निधि से एक वाहन उपलब्ध कराने हेतु उचित कार्रवाई करूंगा."

पहले चलते थे वाहनः

वर्ष 2020 में वन विभाग ने एक सार्वजनिक वाहन की व्यवस्था की थी और अस्थायी रूप से समस्या का समाधान किया था. हालांकि, खराब रखरखाव के कारण वाहन वापस ले लिया गया और छात्रों को हमेशा की तरह पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है.

Students long walk for school
सुनसान पड़ी सड़क. (ETV Bharat)

