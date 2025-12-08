ETV Bharat / bharat

'बस! एक बस दे दीजिए CM सर': 14 KM जंगली रास्ता तय कर स्कूल आने-जाने वाले छात्रों की गुहार

चामराजनगर (कर्नाटक): कहा जाता है कि शिक्षा वह अनमोल धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता. लेकिन अगर शिक्षा तक पहुंचने का रास्ता ही इतना मुश्किल हो कि हर कदम पर हिम्मत डगमगाने लगे, तो क्या होगा? यह कहानी चामराजनगर जिले के पचचेडोडी गांव के उन 50 से अधिक छात्रों की है, जिन्होंने घोर अभावों और मुश्किलों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है.

ये छात्र शिक्षा हासिल करने के लिए हर रोज 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं. हालांकि, इन छात्रों ने अपनी समस्या को तकदीर मानकर चुप रहने के बजाय, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखने का साहसिक कदम उठाया. हनुमंत नगर तालुका के पचचेडोडी गांव के छात्रों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें स्कूल आने-जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाए.

जंगल के रास्ते स्कूल जाते छात्र-छात्राएं. (ETV Bharat)

जंगली जानवारों का डरः

वर्तमान में पचचेडोडी गांव में 50 से अधिक छात्र हैं, जो सभी अज्जीपुर, रामपुरम, हनुर और कोल्लेगल कस्बों के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं. स्कूल जाने के लिए उचित सड़क और वाहन की व्यवस्था नहीं है. इसलिए, सुबह और शाम को 7-7 किलोमीटर पैदल चलते हैं. छात्रों ने यह चिंता भी जतायी कि उन्हें जंगली जानवरों का डर लगा रहता है. इसके अलावा, उनका दो से तीन घंटे का समय बर्बाद हो रहा है.

पत्र में क्या लिखा: