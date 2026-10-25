जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 14वें दिन भी छात्रों की भूख हड़ताल जारी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
छात्रों ने कहा कि टीचिंग स्टाफ हमसे आकर मिले और प्रदर्शन खत्म करने की बात कही, लेकिन हमारी मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा.
Published : October 25, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 3:39 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में रविवार को 14वें दिन भी छात्र संघ की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. वहीं कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं. शनिवार को यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ छात्रों से मिलने पहुंचे और आंदोलन खत्म करने के लिए कहा. हालांकि छात्रों ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया.
प्रदर्शनकारी छात्रों में से एक आदिल रिजवी ने बताया कि हमें भूख हड़ताल करते हुए 14वां दिन है. उन्होंने आरोप लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारा तंबू उखाड़ने की कोशिश की, जिससे हमने वापस सही किया. साथ ही हमारे साथ बदसलूकी भी की गई और अंदर पीने की पानी नहीं आने दे रहे. सभी गेट को बंद कर दिए गए जिससे न ही कोई छात्र अंदर आ सकता है और ना ही कोई छात्र बाहर जा सकता है. क्या हम लोग यहां के छात्र नहीं हैं.
उन्होंने आगे कहा, कल यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ हमसे मिलने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि आप लोग अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए. इसपर हम लोगों ने भी मांग की कि आप हमें लिखित में दें कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी, जिसके बाद ही हम प्रदर्शन खत्म करेंगे नहीं तो इसी तरह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे.
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गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा के मद्देनजर सभी कोर्सेज की क्लासेस को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है. कैंपस में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पढ़ाई में बिना किसी रुकावट के शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी. यह प्रदर्शन वर्ष 2006 से भंग छात्र संघ को दोबारा बहाल करने की मांग को लेकर किया जा रहा है. सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैंपस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
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