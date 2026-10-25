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जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 14वें दिन भी छात्रों की भूख हड़ताल जारी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में रविवार को 14वें दिन भी छात्र संघ की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. वहीं कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं. शनिवार को यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ छात्रों से मिलने पहुंचे और आंदोलन खत्म करने के लिए कहा. हालांकि छात्रों ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया.

प्रदर्शनकारी छात्रों में से एक आदिल रिजवी ने बताया कि हमें भूख हड़ताल करते हुए 14वां दिन है. उन्होंने आरोप लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारा तंबू उखाड़ने की कोशिश की, जिससे हमने वापस सही किया. साथ ही हमारे साथ बदसलूकी भी की गई और अंदर पीने की पानी नहीं आने दे रहे. सभी गेट को बंद कर दिए गए जिससे न ही कोई छात्र अंदर आ सकता है और ना ही कोई छात्र बाहर जा सकता है. क्या हम लोग यहां के छात्र नहीं हैं.