ETV Bharat / bharat

Explainer: सब पढ़कर भी एग्जाम में हो जाते हैं ब्लैंक? बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है 'एग्जाम स्ट्रेस'

कम से कम एक महीना पहले रूटीन चेंज करें: डॉ ईशा सिंह ने कहा कि बच्चों में जब परीक्षा को लेकर बहुत अधिक हाइप क्रिएट हो जाता है कि परीक्षा उनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है. इसके बाद वह परीक्षा से 3 से 5 दिन पहले अपना रूटीन चेंज कर लेते हैं.

"परीक्षा में ब्लैंक होना दरअसल दिमाग की एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, न कि बच्चे की अक्षमता. यही कारण है कि कई मेधावी छात्र भी परीक्षा हॉल में घबरा जाते हैं और अपेक्षा से कम प्रदर्शन कर पाते हैं." - डॉ ईशा सिंह,साइकोलॉजिस्ट

अधिक तनाव से याददाश्त प्रभावित: डॉ ईशा सिंह ने बताया कि रिसर्च बताती है कि सीमित मात्रा में तनाव फोकस बढ़ा सकता है, लेकिन जब तनाव बहुत अधिक हो जाए तो यह याददाश्त और निर्णय क्षमता दोनों को प्रभावित करता है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादा कॉर्टिसोल निकलने से हिप्पोकैम्पस पर असर पड़ता है, जो याददाश्त से जुड़ा मुख्य हिस्सा है.

या तो बच्चा शांत होता है या बेचैन : जब बच्चा परीक्षा को बहुत बड़ा खतरा समझने लगता है, तब दिमाग का अमिगडाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है और शरीर को 'फाइट या फ्लाइट' मोड में डाल देता है. इस अवस्था में दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और याद करने का काम करता है, अस्थायी रूप से कमजोर पड़ जाता है. इसी वजह से बच्चे को पढ़ा हुआ याद नहीं आता और घबराहट बढ़ जाती है. इस मामले में बच्चा अचानक बेचैन हो जाता है या बहुत शांत हो जाता है.

कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन हो जाता है एक्टिव: डॉ ईशा सिंह ने बताया कि जिन बच्चों का रूटीन सही नहीं होता और परीक्षा के ठीक पहले बहुत अधिक पढ़कर चले जाते हैं. ऐसे अधिकतर मामले में परीक्षा के समय उनके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नामक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं. इन्हें स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है.

"बॉडी का अपना टाइम मैनेजमेंट होता है और रूटीन चेंज होने के कारण पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है. परीक्षा के एक-दो दिन पहले रात-रात भर जागकर बच्चे पढ़ाई करते हैं और नींद तोड़ने के लिए काफी और चॉकलेट खाते हैं. यही परीक्षा हॉल में परेशानी पैदा करता है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव हो जाता है." - डॉ ईशा सिंह,साइकोलॉजिस्ट

रूटीन चेंज करना कारण: इन सब पर साइकोलॉजिस्ट डॉ ईशा सिंह ने कहा कि परीक्षा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को सवाल का हल आता है, लेकिन वह अचानक भूल जाता है या दिमाग ब्लैंक हो जाता है. यह स्थिति केवल याददाश्त की कमजोरी नहीं, बल्कि तनाव से जुड़ी जैविक प्रक्रिया का परिणाम होती है. ऐसा अधिकतर तब होता है जब परीक्षा से ठीक पहले छात्र अपना रूटीन चेंज करता है.

"इसके कारण काफी प्रश्न छूट है और पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी सही से नहीं लिख पाए. परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि परीक्षा हॉल में दिमाग ही काम नहीं कर रहा था." - मोहित राज, छात्र

घबराहट में पेट दर्द करने लगा: छात्र मोहित राज ने भी कहा कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. 12वीं की परीक्षा चल रही है और परीक्षा के पहले दिन एग्जाम के लिए रात भर पढ़ाई की थी. सुबह जब एग्जाम हॉल में गया तो क्वेश्चन मिलने के बाद पेट दर्द करने लगा.

"कंप्यूटर स्क्रीन खुला और जैसे ही प्रश्न आए, अचानक लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है. जितना कुछ पढ़ा था, सब कुछ भूल गये. तैयारी अच्छी थी लेकिन अचानक ही परीक्षा हॉल में कुछ याद नहीं आ रहा था और परीक्षा खराब चली गई." - कुंदन कुमार, छात्र

तैयारी अच्छी थी लेकिन सब कुछ भूल गए: जेईई मेन सेशन 1 में खराब प्रदर्शन करने वाले छात्र कुंदन कुमार काफी निराश हैं. कुंदन होनहार छात्र होने के बावजूद प्रश्न पत्र मिलते ही सब कुछ भूल गए और उनकी परीक्षा अच्छी नहीं हुई. उन्हें शिक्षकों ने समझाया है कि अगली बार बेहतर हो सकता है. शिक्षकों को भी कुंदन से बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें थी क्योंकि जितने भी टेस्ट होते थे, उसमें काफी अच्छे अंक स्कोर करते थे.

बाद में होता है डिप्रेशन: कई बार परीक्षार्थी कई प्रश्नों को छोड़कर बाहर निकल जा रहे हैं और जब बाहर निकलकर दोबारा प्रश्न देख रहे हैं तो लग रहा है कि इतना आसान प्रश्न कैसे उन्होंने छोड़ दिया. यह उनके मेंटल स्ट्रेस को भी बढ़ा रहा है और डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है. लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि यह सब समस्याएं गड़बड़ लाइफस्टाइल के कारण होती हैं.

क्वेश्चन पेपर देखते ही ब्लैंक हो जाते हैं छात्र : बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न एंट्रेंस परीक्षाओं का समय चल रहा है, लेकिन काफी बच्चों में यह समस्या आ रही है कि परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर आते ही ब्लैंक हो जा रहे हैं. यानी जो कुछ भी पढ़ा है, वह सब भूल जा रहे हैं.

पटना: परीक्षा से पहले थोड़ा तनाव स्टूटेंड्स को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब यही स्ट्रेस भूख,नींद और मुस्कान छीन ले तो, समझ लीजिए कि एग्जाम स्ट्रेस आपके बच्चों के सेहत का दुश्मन बन चुका है. ऐसे में एग्जाम स्ट्रेस कब सेहत के लिए खतरा बन सकता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे दूर रखें, एक्सपर्ट से विस्तार से जानें.

अच्छी नींद के बजाय अधिक से अधिक पढ़ने पर फोकस करते हैं. इसका दुष्परिणाम होता है कि परीक्षा हॉल में ब्लैंक हो जाते हैं. परीक्षा से ठीक पहले अच्छी नींद 6 से 8 घंटे की बेहद जरूरी है. यदि किसी को परीक्षा के पहले रूटीन चेंज करनी है तो कम से कम एक महीना पहले रूटीन चेंज करें ताकि परीक्षा के समय तक उस रूटीन को शरीर ने अपना लिया हो.

खान पान की भूमिका भी है बेहद अहम: परीक्षा के समय खान-पान की भूमिका भी बेहद अहम मानी जाती है. डॉ ईशा सिंह ने कहा कि रिसर्च बताते हैं कि दिमाग को लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है और यह ऊर्जा मुख्य रूप से ग्लूकोज से मिलती है. इसलिए लंबे समय तक भूखे रहना या केवल चाय-कॉफी पर निर्भर रहना नुकसानदायक हो सकता है.

जंक फूड से बनाएं दूरी: परीक्षा के दिनों में बच्चों को हल्का लेकिन पोषक आहार देना चाहिए. नाश्ते में दलिया, ब्राउन ब्रेड, दूध, दही और फल शामिल किए जा सकते हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दिमाग को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं. जंक फूड, बहुत ज्यादा मीठा और तला-भुना खाने से सुस्ती आती है और ध्यान भटकता है.

कोल्ड ड्रिंक और कैफीन से बचें: डॉ ईशा सिंह ने कहा कि परीक्षा के समय बच्चों को काफी और कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ से बचना चाहिए. इन सबमें कैफीन होती है और कैफीन की अधिक मात्रा भी शरीर में बेचैनी और दिल की धड़कन बढ़ा सकती है, जिससे घबराहट और बढ़ जाती है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

इस समय बच्चों को सुपाच्य भोजन करना चाहिए और शाम 7:00 बजे के बाद हेवी डाइट लेने से बचना चाहिए. परीक्षा के समय बच्चे छोले पुरी जैसे तैलीय और अधिक मसालेदार भोजन बिल्कुल ना करें. पेट खराब होगा तो दिमाग सही से काम नहीं करेगा और एकाग्रता सवालों को हल करने में भंग होगी.

शरीर को हाइड्रेटेड रखना भी बेहद जरूरी: उन्होंने बताया कि बच्चों का परीक्षा के समय लगातार पानी पीना भी उतना ही जरूरी है. कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि हल्की डिहाइड्रेशन भी ध्यान और याददाश्त पर असर डाल सकती है. परीक्षा के दौरान बच्चों को बार-बार पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक से बचना चाहिए.

कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक में मौजूद शुगर और केमिकल्स थोड़ी देर के लिए ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन बाद में थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ा देते हैं. आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन-बी समूह से भरपूर भोजन भी दिमागी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है.

अच्छी नींद नई जानकारी को व्यवस्थित करती है: नींद को लेकर रिसर्च सबसे ज्यादा स्पष्ट संदेश देती है कि अच्छी नींद के बिना बेहतर प्रदर्शन संभव नहीं है. डॉ ईशा सिंह ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार, नींद के दौरान दिमाग दिनभर सीखी गई जानकारियों को व्यवस्थित करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है.

याददाश्त और एकाग्रता पर असर: अगर बच्चा पूरी नींद नहीं लेता, तो दिमाग जानकारी को ठीक से स्टोर नहीं कर पाती है. इसका सीधा असर याददाश्त और एकाग्रता पर पड़ता है. परीक्षा के दिनों में कई बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं और नींद काट लेते हैं, लेकिन यह रणनीति उलटी पड़ सकती है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

नींद की कमी से बढ़ता है कॉर्टिसोल का स्तर: नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर और बढ़ जाता है, जिससे तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है. साथ ही इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे बच्चे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं. शोध में यह भी पाया गया है कि नींद की कमी से निर्णय लेने की क्षमता घटती है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है.

एग्जाम स्ट्रेस के सामान्य लक्षण?: इसके अलावा, लगातार नींद पूरी न होने पर सिरदर्द, आंखों में जलन, पेट में दर्द, थकान, घबराहट और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं. किशोरावस्था में यह असर और ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में दिमाग का विकास तेज गति से होता है.

मोबाइल और टीवी से बनाएं सोने से पहले दूरी: उन्होंने परीक्षार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि परीक्षा के समय बच्चों को रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. सोने और जागने का समय लगभग तय होना चाहिए, ताकि शरीर की बायोलॉजिकल टाइम संतुलित रहे. सोने से पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि इनकी नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को कम करती है, जो नींद लाने में मदद करता है. हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज या ध्यान करने से भी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है.

परीक्षा भविष्य का एकमात्र पैमाना नहीं: उन्होंने कहा कि परीक्षा का दबाव पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है. माता-पिता और शिक्षक अगर बच्चों को यह समझाएं कि परीक्षा उनके भविष्य का एकमात्र पैमाना नहीं है, तो उनका डर कम हो सकता है.

ऐसे रखें स्ट्रेस को दूर: इसके अलावा नियमित रिवीजन, छोटे ब्रेक, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद मिलकर तनाव हार्मोन के प्रभाव को कम कर सकते हैं. जब शरीर और दिमाग संतुलित रहते हैं, तब कॉर्टिसोल नियंत्रित रहता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर तरीके से काम करता है.

कन्फ्यूजन की स्थिति में डीप ब्रीदिंग करें: डॉ ईशा सिंह ने कहा कि इसके अलावा परीक्षा हॉल में बच्चों को यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले खुद को रिलैक्स करें और आंख बंद करके 2 मिनट के लिए लंबी सांस लें. इसके बाद जो प्रश्न आसानी से आ रहे हैं उसे हल करें. जब सवाल हल करना शुरू कर देंगे तो दिमाग को यह मैसेज मिल जाएगा कि वह आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं तो इससे दूसरे प्रश्नों को हल करने में मोटिवेशन मिलेगी.

"इसके अलावा परीक्षा की तैयारी करें तो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें. रट्टा मार के बच्चे यदि कुछ रटते हैं और थोड़ा भी भूल होता है, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है. कांसेप्ट क्लियर रहेगा तो सवालों के जवाब देने में आसानी हो जाता है."-डॉ ईशा सिंह,साइकोलॉजिस्ट

ये भी पढ़ें

'पैर पकड़े.. मम्मी की कसम खाई..' बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान छात्र के साथ क्या हुआ, जानें

Explainer: बिहार में छात्रों पर 2 मिनट भी भारी.. छिन रही जिंदगी.. सवाल गलती किसकी?

मैट्रिक परीक्षा सेंटर से फेसबुक लाइव करने वाला गिरफ्तार, केंद्र का संचालक निकला आरोपी