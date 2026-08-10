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Student Protest: विधानसभा से बलपूर्वक हटाए गए छात्र, लाठीचार्ज में कई घायल, आंदोलन जारी रखने का ऐलान

विधानसभा से बलपूर्वक हटाए गए छात्र ( Etv Bharat )