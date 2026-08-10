Student Protest: विधानसभा से बलपूर्वक हटाए गए छात्र, लाठीचार्ज में कई घायल, आंदोलन जारी रखने का ऐलान
झारखंड विधानसभा के बाहर बैठे छात्रों पर लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से हटाया गया. छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.
Published : August 10, 2026 at 8:02 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा के घेराव को लेकर सोमवार को राजधानी रांची में दिनभर गहमागहमी बनी रही. देर शाम विधानसभा परिसर के आसपास जुटे सैकड़ों आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक वहां से बाहर निकाल दिया. छात्रों को हटाने के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्रों के चोटिल होने की बात सामने आई है.
कार्रवाई के बाद भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है. छात्र विधानसभा के आसपास ही अलग-अलग जगहों पर डेरा जमाए हुए हैं और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.
बेवजह लाठीचार्ज का आरोप
आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. उनका आरोप है कि छात्र चुपचाप धरने पर बैठे थे और किसी तरह का उपद्रव नहीं कर रहे थे.
इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए बल प्रयोग किया. छात्रों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में कई छात्रों को चोटें आई हैं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Student leader Ravindra Paswan says, "...the administration is trying to drive us away and is assaulting our fellow protesters. What kind of democracy is this? Hemant Soren, do not become such a dictator. We have come here to pledge that the very… https://t.co/D00oXbbBvp pic.twitter.com/fRKTOtGlCV— ANI (@ANI) August 10, 2026
छात्रों का सवाल- क्या पुलिसवालों के बच्चे नहीं हैं?
पुलिस कार्रवाई से नाराज छात्रों ने सवाल उठाते हुए कहा कि वे अपने हक और भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि जब वे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, तब उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था.
कुछ छात्रों ने भावुक होकर कहा कि क्या पुलिसवालों के बच्चे नहीं हैं, क्या वे अपने बच्चों पर भी इसी तरह लाठियां बरसाते. छात्रों ने कहा कि पुलिस के बल प्रयोग से उनका आंदोलन कमजोर नहीं होगा. वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: One of the protestors says, " the male police officers rained lathi blows on the women. they should be ashamed. it would have been a different matter had female police officers been present... we were sitting peacefully in protest, yet the police… https://t.co/D00oXbbBvp pic.twitter.com/SW5wya4Nyi— ANI (@ANI) August 10, 2026
विधानसभा से हटे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं
पुलिस ने छात्रों को विधानसभा परिसर और आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है. हालांकि, छात्र पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं. विधानसभा के आसपास ही कई स्थानों पर छात्र जुटे हुए हैं. वे लगातार एक-दूसरे से संपर्क में हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: One of the protestors says, " we will face the batons; we will fight for our rights. we have been sitting here in protest." https://t.co/D00oXbbBvp pic.twitter.com/g8OaWMoebt— ANI (@ANI) August 10, 2026
छात्रों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें विधानसभा परिसर से हटाया जा सकता है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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