AI से छात्रों ने तैयार किया स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वाहनों को मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर

छात्र साहिल कसाना और उनकी टीम “द क्रियोंस” ने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट को तैयार किया है. टीम में राघव सोलंकी, मनीष कुमार बर्मन और यश शामिल हैं. सभी छात्र रोहिणी स्थित भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं. साहिल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को भारत के बड़े शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जहां रोजाना जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

यह इनोवेशन स्मार्ट सिटी की दिशा में एक बड़ा कदम (ETV Bharat) इमरजेंसी में बनेगा ग्रीन कॉरिडोर:

साहिल ने बताया कि भारत में अक्सर देखा जाता है कि रेड लाइट पर फंसी एंबुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती, जिससे कई बार मरीज की जान भी चली जाती है. इसी समस्या का समाधान इस प्रोजेक्ट में दिया गया है. एआई सिस्टम सायरन की आवाज और वाहन की पहचान कर तुरंत ट्रैफिक सिग्नल को नियंत्रित करेगा और एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करेगा. उन्होंने बताया कि इससे इमरजेंसी सेवाओं की गति तेज होगी और जान बचाने की संभावना बढ़ेगी. AI से छात्रों ने तैयार किया स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ETV Bharat) स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल भी करेगा सिस्टम:



साहिल ने बताया कि यह सिस्टम केवल इमरजेंसी के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के ट्रैफिक को भी स्मार्ट तरीके से मैनेज करेगा. उन्होंने बताया कि भारत में ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल फिक्स टाइम (जैसे 120 सेकंड) पर आधारित होते हैं, चाहे सड़क खाली हो या भरी हुई. इससे अनावश्यक जाम लगता है. उन्होंने बताया कि AI सिस्टम इस समस्या को खत्म करेगा. यह सड़क पर वाहनों की संख्या और उनकी गति का विश्लेषण करेगा. जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा, वहां ग्रीन सिग्नल बढ़ा दिया जाएगा. जहां सड़क खाली होगी, वहां रेड सिग्नल कर दिया जाएगा. इस तरह पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड और डायनामिक हो जाएगा. स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल भी करेगा सिस्टम (ETV Bharat) तीन बड़े शहरों पर किया गया रिसर्च: टीम ने अपने प्रोजेक्ट के लिए देश के तीन प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु पर रिसर्च किया है. साहिल ने बताया कि इन शहरों को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां ट्रैफिक की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है. रिसर्च के आधार पर टीम ने अपने मॉडल को डिजाइन और ट्रेन किया है, जिससे यह वास्तविक परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके.





दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से संपर्क:



टीम ने अपने प्रोजेक्ट के डेमोंस्ट्रेशन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भी संपर्क किया है. फिलहाल प्रोजेक्ट टेस्टिंग स्टेज में है औ इसे बड़े स्तर पर लागू करने से पहले एक छोटे क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की योजना है. अगर परीक्षण सफल रहता है, तो इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है.





89 से 98 प्रतिशत तक सटीकता का लक्ष्य:





मौजूदा समय में इस AI मॉडल की सटीकता लगभग 89% है. साहिल ने बताया कि टीम का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 97-98 प्रतिशत तक ले जाना है, जिससे सिस्टम में गलती की संभावना लगभग खत्म हो जाए. इसके लिए टीम को अधिक डेटा की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे डेटा बढ़ेगा, मॉडल की परफॉर्मेंस और सटीकता में सुधार होता जाएगा. यह प्रोजेक्ट भविष्य में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक अहम भूमिका निभा सकता है. अगर इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाता है, तो यह न केवल ट्रैफिक जाम को कम करेगा बल्कि ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और समय की बचत भी करेगा. साथ ही, इमरजेंसी सेवाओं की गति बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा.





साहिल ने बताया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक मल्टी-मॉडल AI मॉडल पर आधारित है, जो वीडियो और ऑडियो दोनों इनपुट का उपयोग करता है. यह सीसीटीवी कैमरों से लाइव वीडियो फीड लेता है और साथ ही आसपास की आवाज़ों को भी पहचानता है. इन दोनों डेटा को मिलाकर AI यह तय करता है कि सड़क पर सामान्य ट्रैफिक है या कोई इमरजेंसी स्थिति है. उन्होंने बताया कि अगर सिस्टम को एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य इमरजेंसी वाहन का संकेत मिलता है तो वह तुरंत संबंधित मार्ग को ग्रीन सिग्नल में बदल देगा, जिससे वाहन बिना रुके आगे बढ़ सकेगा.