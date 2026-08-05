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तेज बारिश, खुले आसमान और आंखों में नींद, बावजूद अपने भविष्य के लिए रात भर जागते छात्र, पढ़ें ये रिपोर्ट

JPSC परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर तेज बारिश के बावजूद सैंकड़ों छात्र-छात्राएं रात भर अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत रहे. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 11:04 AM IST

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रांची: रात के करीब एक बजे का वक्त और आसमान से लगातार बारिश हो रही है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में कुछ छात्र प्लास्टिक की चादरों के नीचे बैठे हैं, कुछ खुले आसमान के नीचे टहल रहे हैं और कुछ गीली जमीन पर चुपचाप लेटे हुए हैं. चेहरे पर थकान है, आंखों में नींद भी है. लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने भविष्य की चिंता है. यह कोई उत्सव नहीं, यह एक ऐसी तपस्या है, जिसे झारखंड के छात्र अपने अधिकार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग के लिए कर रहे हैं.

JPSC, JSSC और CGL परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच और 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है. आंदोलन के 11वें दिन भी भारी बारिश छात्रों के हौसले को डिगा नहीं सकी. रात भर बारिश होती रही, लेकिन धरना स्थल पर डटे छात्र-छात्राएं अपनी मांगों के साथ अडिग नजर आए.

धरनास्थल पर व्यवस्था को लेकर जानकारी देती छात्रा (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत की टीम रात भर आंदोलन स्थल पर रही मौजूद

इस आंदोलन को जानने और बताने के लिए रात भर प्रदर्शनकारियों के साथ ईटीवी भारत की टीम आंदोलन स्थल पर मौजूद रही. तेज बारिश के बावजूद धरनास्थल पर आंदोलनकारियों की आवाज धीमी नहीं हुई. कोई साथियों के लिए चाय बना रहा था, कोई व्यवस्था संभाल रहा था और कोई जागकर पहरा दे रहा था. कई छात्र खुले आसमान के नीचे भीगते हुए भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे.

आंदोलन को लीड कर रही छात्रा से ईटीवी भारत ने की बातचीत

छात्र को आंदोलन को लीड कर रही पलामू की छात्रा अर्चना कुमारी ने देर रात ईटीवी भारत टीम के साथ आंदोलन की कठिन परिस्थितियों को लेकर खुलकर साझा किया. उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा हर परिस्थिति का सामना करना जानते हैं और पूरा देश देख रहा है कि छात्र पूरी शांति और संयम के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं. उनके मुताबिक सबसे बड़ी परेशानी मूलभूत सुविधाओं की कमी है. विशेष रूप से छात्राओं को प्राकृतिक जरूरतों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

छात्रा अर्चना ने कहा 'हमारी लड़ाई अपने भविष्य के लिए है. चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे. सबसे ज्यादा परेशानी नेचुरल कॉल को लेकर होती है. अगर नगर निगम की ओर से शौचालय की व्यवस्था कर दी जाए तो, धनरास्थल पर मौजूद छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी'.

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आंदोलन स्थल पर लिखा स्लोगन (ईटीवी भारत)

कई छात्रों का भूख हड़ताल जारी

धरना स्थल पर सबसे ज्यादा चर्चा उन छात्रों की भी होती रही, जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लगातार तीसरे दिन भी अनशन पर रहे. वहीं जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा के सामने एक अन्य अभ्यर्थी पिछले दो दिनों से बिना किसी टेंट के खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल कर रहा है. प्रशासन ने कई बार उन्हें टेंट में जाने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपनी मांगें पूरी होने तक वहीं डटे रहने का फैसला किया.

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आंदोलन टीम लीडर अर्चना कुमारी (jpsc protest)

तेज बारिश के बावजूद छात्र अडिग

धरना स्थल पर एक और तस्वीर ध्यान खींचती है. कुछ छात्र-छात्राओं ने भी अनशन शुरू कर दिया है. बारिश से भीगी जमीन, सीमित संसाधन और अनिश्चित भविष्य के बीच उनका एक ही कहना है 'हमें सिर्फ निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया चाहिए'. आंदोलन स्थल पर लगे पोस्टरों और बैनरों पर साफ लिखा है कि किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का यहां प्रवेश नहीं है. छात्र बार-बार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का है और उनकी मांग भी सिर्फ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की है.

रात बढ़ने के साथ भोजन की व्यवस्था भी चुनौती बनती दिखी. समाजसेवियों की ओर से भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सभी तक समय पर खाना नहीं पहुंच सका. ऐसे में कई छात्र दो रोटियां आपस में बांटकर खाते दिखे, तो कुछ ने बिस्कुट, चिप्स से ही भूख मिटाई. लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की. हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी. 'अगर इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होता है, तो यह संघर्ष मंजूर है'.

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धरनास्थल पर सोए हुए प्रदर्शनकारी छात्र (ईटीवी भारत)

रात भर धरनास्थल पर छात्राएं भी मौजूद

धरना स्थल पर मौजूद झारखंड की बेटियों का हौसला भी कम नहीं था. देर रात तक वे अपने साथियों के साथ डटी रहीं. कोई नारे लिख रहा था, कोई व्यवस्था संभाल रही थी तो कोई अनशन पर बैठे छात्रों का हालचाल ले रही थीं. बारिश, ठंड और असुविधाओं के बावजूद उनके चेहरे पर अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास साफ दिखाई दे रहा था.

गुनगुनाती गीत और नारों के बीच गुजर रही है रात

रात के सन्नाटे में कभी-कभी गीतों की आवाज भी सुनाई देती थी. कुछ छात्र गाना गाकर अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रहे थे. संघर्ष के बीच यह संगीत मानो उम्मीद की लौ को जलाए रखने की कोशिश कर रहा था. कुछ पल के लिए माहौल हल्का जरूर होता, लेकिन अगले ही पल सबकी नजरें फिर उसी सवाल पर लौट आती, क्या उनकी मांगें सुनी जाएंगी.

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बारिश के बावजूद धरनास्थल पर मौजूद छात्र (ईटीवी भारत)

सबसे भावुक करने वाला दृश्य शायद यही था कि जिन युवाओं की उम्र, इस समय किताबों, सपनों और परिवार के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने की है, वे खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रहे हैं. जिन बच्चों को कुछ समय पहले तक उनके माता-पिता समय पर खाना खिलाकर सुलाते थे, वही आज अपने भविष्य की लड़ाई लड़ते हुए भीगी रात में जाग रहे हैं.

आंदोलनरत छात्रों का कहना है स्पष्ट है उनकी मांगें

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और युवाओं का भरोसा भर्ती व्यवस्था में दोबारा कायम किया जाए. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. बारिश थमेगी, रात भी गुजर जाएगी और सुबह फिर होगी. लेकिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बीत रही ये रातें झारखंड के हजारों युवाओं की उस बेचैनी की गवाही दे रही हैं, जो अपने सपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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