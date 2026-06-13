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छात्रों ने खुद स्कूल बनाया...फिर वहीं से मैट्रिक पास कर दुनिया को चौंकाया.. प्रेरणादायक है ये कहानी

बिहार के गया के इमामगंज प्रखंड में स्थित एक हाई स्कूल की कहानी बहुत ही दिलचस्प है. सरताज अहमद की रिपोर्ट..

Shivam High School Imamganj
गया के इमामगंज प्रखंड में शिवम उच्च विद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 7:50 PM IST

11 Min Read
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गया: शिवम हाई स्कूल के संस्थापक सदस्य रामस्वरुप यादव उस दौर को याद कर भावुक हो जाते हैं. कहते हैं, "स्कूल स्थापित करके उसे चलाना कोई आसान काम नहीं था. उस समय हम लोगों में से कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके थे, कुछ महज इंटर और 10वीं के छात्र थे. हमारा खुद का करियर दांव पर लगा था. लेकिन अपने बी भाइयों और बहनों को मिडिल स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ेते देखना हमें गंवारा नहीं था."

18 बार हाई स्कूल हुए थे बंद: फाउंडर सदस्यों में एक बालमुकुंद मिश्र कहते हैं, जब नक्सलवाद चरम पर था उस दौरान स्कूल की स्थापना हुई. उस दौर में इमामगंज मुख्यालय में 18 बार हाई स्कूल की स्थापना हुई और फिर बंद हो गए. हमारी इतनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी कि हम स्कूल को सुचारू रूप से चला सके, लेकिन हिम्मत कर के शिवम हाई स्कूल की स्थापना की.

Shivam High School Imamganj
छात्रों ने मिलकर बनाया था स्कूल (ETV Bharat)

"तब स्थानीय लोग छात्रों को 'बेवकूफ' जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे थे. स्थानीय लोग कहते थे कि पढ़ने वाले छात्र अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं. अपनी शिक्षा के लिए पहले स्कूल की स्थापना खुद की और फिर उसी स्कूल से मैट्रिक पास हुए."- बालमुकुंद मिश्र, संस्थापक सदस्य,शिवम हाई स्कूल

"नक्सलवाद के खौफनाक साये में जी रहे इमामगंज प्रखंड मुख्यालय में तब एक भी हाई स्कूल नहीं था. 8वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले बच्चों को उफनती नदियों, नालों को पार कर आठ किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था. बेटियां तो घर पर ही रहने को मजबूर होती थीं."- रामस्वरूप यादव, हेडमास्टर, शिवम हाई स्कूल

स्कूल बनाया.. फिर मैट्रिक किया..: बालमुकुंद मिश्र और रामस्वरुप यादव सहित उनके कई दोस्तों ने अपने छात्र जीवन में ही शिवम हाई स्कूल की स्थापना की थी. इसके स्थापना को लगभग 35 साल हो चुके हैं. सबसे दिलचस्प बात ये है कि छात्रों ने पहले हाई स्कूल की स्थापना की और फिर उसी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई कर पास हुए और पूरी दुनिया को चौंकाया.

ऐसे हुई स्कूल की स्थापना: 1990 के दशक में इमामगंज प्रखंड मुख्यालय में एक भी हाई स्कूल नहीं था, जिसकी वजह से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही थी. मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिकतर छात्र अपने आगे की पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जा रहे थे.

Shivam High School Imamganj
डॉ. उपेंद्र प्रसाद ब्लॉक (ETV Bharat)

यह बात क्षेत्र के सभी बड़े लोगों समेत उस समय के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी मालूम थी, लेकिन किसी ने इस समस्या के निदान के लिए सुध नहीं ली. तब इमामगंज प्रखंड निवासी कुछ छात्रों जिनमें रामस्वरुप यादव, कृष्ण मिश्र, बालमुकुंद मिश्र, श्याम किशोर पांडे, नंदलाल मिश्र,भूपेंद्र प्रसाद, भीम प्रसाद निराला, तपेश्वर तिवारी, सतेंद्र प्रसाद, अविनाश कुमार, गणेश प्रसाद , डॉ विनोद यादव, चुन्नू कुमार, अजय कुमार, देव राज यादव ने एक हाई स्कूल स्थापित करने का फैसला लिया.

ट्यूशन के पैसों से स्कूल का निबंधन: पैसे नहीं थे तो ट्यूशन पढ़ाया: रामस्वरूप यादव कहते हैं कि तब हम छात्रों के पास कुछ काम नहीं था. स्कूल की स्थापना करनी थी और स्थिति ये थी कि उस समय शिक्षा विभाग में निबंध के लिए भी फीस के पैसे तक नहीं थे. तब हमलोगों ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया. उससे आने वाले पैसों से स्कूल का निबंधन कराया गया.

मिट्टी के मकान को किराए पर लेकर चलाया गया स्कूल: पहले तो मिट्टी के एक मकान को किराए पर लिया गया और 9वीं 10वीं शिक्षा शुरू की गई. फिर मिट्टी खपरे लकड़ी का एक भवन निर्माण कराया गया. आहिस्ता-आहिस्ता काम बढ़ता गया और स्कूल आगे बढ़ता गया. हालांकि इस दौरान कई समस्याओं का भी सामना छात्रों को करना पड़ा.

"हम सभी सदस्यों में अधिकतर ट्यूशन पढ़ा कर मजदूरी करके राशि जमा किया करते थे. इसके लिए हम लोग 12 घंटा पढ़ाने में समय गुजारते थे. स्कूल संचालित होने के बाद 8 घंटे स्कूल में छात्रों को पढ़ाते थे. उसके बाद चार-पांच घंटे का समय निजी रूप से ट्यूशन पढ़ने में दिया करते थे ताकि उससे आने वाली आय से हम लोग स्कूल के स्ट्रक्चर पर काम कर सकें."- रामस्वरूप यादव, हेडमास्टर, शिवम हाई स्कूल

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शिवम हाई स्कूल के हेडमास्टर रामस्वरूप यादव (ETV Bharat)

मजदूर की तरह काम किया: स्कूल के संस्थापकों में से एक श्याम किशोर पांडे कहते हैं, शिवम हाई स्कूल से उन लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है. आप इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी, तब हम खुद पढ़ने वाले बच्चों में एक थे. हमारी जिद थी कि हम अपने क्षेत्र में एक हाई स्कूल की स्थापना करेंगे.

"हमारा लक्ष्य वैसे छात्रों को राहत पहुंचाने का था, जो मैट्रिक तक की भी शिक्षा प्राप्त करने से महरूम हो रहे थे. जब पैसे नहीं थे और भवन बनाने के लिए काम लग चुका था, तब हम लोगों ने खुद से एक मजदूर की तरह ही इस भवन के निर्माण के लिए कई दिनों तक काम किया. शिवम हाई स्कूल की एक-एक ईंट हम लोगों के खून पसीने से सींची हुई है."-श्याम किशोर पांडे, संस्थापक सदस्य, शिवम हाई स्कूल

शिवम हाई स्कूल ने दिए कई अधिकरी: इस स्कूल से मैट्रिक पास होने वाले लगभग 200 से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षक से लेकर अधिकारी तक बने हैं. यहां से पास आउट कई छात्र फौज में गए और आज वह वर्तमान में कर्नल से लेकर कैप्टन और अन्य पदों पर बहाल हैं. यहां से पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्मी, बिहार पुलिस,रेलवे, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, बिहार सर्विस और अन्य सेक्टर में बड़े छोटे पदों पर पदस्थापित हैं.

सरकार द्वारा अनुदानित स्कूल: शिवम हाई स्कूल एक वित्तरहित स्कूल है यानी बिहार सरकार से मिलने वाली अनुदान की राशि से चलती है. एक समय था, जब यहां 1200 से 1300 तक छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ करता था. हालांकि वर्तमान में इसकी स्थिति अन्य वितरहित विद्यालयों की तरह ही हो गई है.

वर्तमान में छात्रों की संख्या: अभी स्कूल में 300 नामांकन है, जिन्हें पढ़ाने के लिए 10 शिक्षक हैं, जबकि 3 नॉन टीचिंग स्टाफ कार्यरत हैं. हेड मास्टर रामस्वरुप यादव बताते हैं कि यहां नामांकन की स्थिति ये थी कि लोगों की पैरवी नामांकन के लिए आती थी. लेकिन बदलते समय के साथ सरकारी उपेक्षा के कारण नामांकन की संख्या कम हो गई है.

Shivam High School Imamganj
फाउंडर सदस्यों में एक बालमुकुंद मिश्र (ETV Bharat)

25 लाख अनुदान की राशि बकाया: सरकार की ओर से विद्यालय को अनुदान मिलता था, जिससे स्कूल के स्टाफ का वेतन मिलता है लेकिन पिछले 9 सालों से वो राशि मिलनी बंद हो गई है. इस कारण स्कूल के शिक्षक पिछले 9 सालों से निशुल्क सेवा दे रहे हैं.हालांकि ये बिहार के सभी 715 वित्तरहित स्कूलों की स्थिति है. वित्तरहित स्कूलों को सरकार की ओर से स्कूलों और छात्रों की अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर सहायता राशि दी जाती है.

मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले प्रति छात्र स्कूल को 7000 हजार, अगर लड़की फर्स्ट डिवीजन से सफल हुई तो स्कूल को 7400 रुपए मिलते हैं. जबकि सेकंड को 6000 या 6400, थर्ड डिवीजन से पास होने वालों को 5000 या 5400 रुपए मिलते हैं. लेकिन 2018 के बाद ये राशि भी मिलनी पूरी तरह से बंद हो गई है.

"अंतिम बार स्कूल को साल 2018 में लगभग 8 लाख रुपए मिले थे. अगर पिछले 9 सालों की राशि जोड़ ली जाए तो 25 लाख से अधिक राशि सरकार के पास बकाया है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. स्कूल ने राज्य का नाम रोशन किया है. इस स्कूल ने उस समय क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई जब शिक्षा से बच्चे दूर हो रहे थे."- नंदलाल मिश्र, संस्थापक सदस्य,शिवम हाई स्कूल

गुरुआ विधायक करते है मदद: गुरुआ के वर्तमान विधायक उपेंद्र प्रसाद की ओर से इस विद्यालय को हमेशा सहयोग मिलता रहा है. उपेंद्र प्रसाद भी स्कूल के संस्थापकों में एक हैं, उन्होंने इस विद्यालय के लिए भवन का भी निर्माण कराया है. वह हमेशा इस विद्यालय की मदद के लिए आगे रहते हैं.

मैंने और मेरी बहनों ने यहीं से की पढ़ाई- सॉफ्टवेयर इंजीनियर: बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत आशीष कुमार ने शिवम हाई स्कूल से ही मैट्रिक तक की पढ़ाई की है. वह 2017 में स्कूल से मैट्रिक पास हुए थे. वह कहते हैं कि उन्होंने ही नहीं बल्कि उनकी बहनों ने भी यहीं से पढ़ाई की है.

"दोनों बहनें रेलवे में बड़े पद पर कार्यरत हैं. मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक बड़ी कंपनी में हूं. स्कूल में पहले की तुलना में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ध्यान दिया गया है. मिट्टी से निकल स्कूल पक्के मकान में शिफ्ट हो गया है. यहां की शिक्षा भी उच्च गुणवत्ता वाली है."- आशीष कुमार, पूर्व छात्र व सॉफ्टवेयर इंजीनियर

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शिवम हाई स्कूल के फाउंडर सदस्य रामस्वरुप यादव (ETV Bharat)

आंधी आए या सांस रुके..: स्कूल की स्थापना करने वाले पूर्ववर्ती छात्र कहते हैं कि अब तो जुनून है कि सांस थमे या आंधी तूफान आए, मगर स्कूल बंद नहीं हो. ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए सारी परेशानियों, आर्थिक तंगियों के बावजूद सेवा में कोई कमी नहीं आयी. हर दिन नए चैलेंजों के साथ आगे बढ़ते हैं.

"सरकार 9 सालों से अनुदानित राशि नहीं दे रही है फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, क्यों नहीं स्कूल छोड़ रहे हैं ? उसका बस एक ही उत्तर है क्योंकि हमारा इस स्कूल के लिए एक अलग जुनून और जज्बा है. एक तरह से यह हमारी धरोहर बन गई है. हम इसको बचा कर ही रखेंगे. जब तक सांस चलती रहेगी तब तक इस स्कूल के विकास की आस टूटेगी नहीं."- श्याम किशोर पांडे,संस्थापक सदस्य, शिवम हाई स्कूल

मूंछें आने से पहले ही चुना कांटों भरा सफर: अविनाश कुमार कहते हैं कि अब तो बाल दाढ़ी सफेद हो चुके हैं. 35 सालों से शिवम हाई स्कूल की सेवा में लगे हैं. हम लोग तो उस समय ही अपने करियर को खत्म कर दिया था जब दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं निकली थी और स्कूल की स्थापना करके यहां सेवा में जुड़ गए थे.

"इनाम तो मिलना चाहिए था लेकिन सरकार ने बदले में हमें मायूसी दी. हम कोई निजी संस्थान नहीं चला रहे हैं कि इसमें व्यक्तिगत रूप से फायदा होगा. समाज के पिछड़े, वंचित, गरीब छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं. आज सरकारी सेवाओं में हजारों बच्चे लगे हैं."-अविनाश कुमार,संस्थापक सदस्य, शिवम हाई स्कूल

70-75 प्रतिशत छात्र मैट्रिक में होते हैं फर्स्ट: स्कूल के संस्थापक सदस्य रामस्वरूप यादव कहते हैं कि हमें खुशी है कि हम ऐस कार्य कर रहे हैं जिससे समाज के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं. यहां हर साल 70-75 प्रतिशत छात्र मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं. ये भी हमारे लिए उपलब्धि है.

मेहनत लाई रंग: छात्रों ने शिवम हाई स्कूल के निर्माण में काफी संघर्ष और मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मेहनत रंग लाई और स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला. पहले जिस स्थान पर स्कूल संचालित था, अब वहां से कुछ दूरी पर हटकर लगभग 20 कट्ठा भूमि पर नए भवनों का निर्माण हो रहा है. उन भवनों के निर्माण में विधायक उपेंद्र प्रसाद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी सहयोग मिला है. हालांकि बिहार सरकार से सहायता की उम्मीद अभी भी विद्यालय को है.

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