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रांची में JPSC के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी, CJP संस्थापक अभिजीत दिपके के समर्थन पर स्टूडेंट्स ने दिया ये जवाब

छात्रों का कहना है कि उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर की तरह शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए लेकिन हमें निष्पक्ष जांच चाहिए. छात्रों की दलील है कि सीआईडी की जांच 'लीपापोती' के लिए हो रही है. उनका कहना है कि जेएसएससी सीजीएल की जांच भी सीआईडी कर रही थी लेकिन उसका क्या हुआ?

छात्रों का यह आंदोलन 14वीं जेपीएससी की पीटी और जेएसएससी की दूसरी परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ है. छात्र चाहते हैं कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, उनको सरकार रद्द करें. सभी संदिग्ध परीक्षा परिणामों की सीबीआई से जांच कराई जाए.

यहां छात्रों ने राजनीतिक पार्टियों की एंट्री पर रोक लगा रखी है. सीजेपी के अभिजीत दीपके से समर्थन के सवाल पर छात्रों का दो टूक कहना है कि हम इस आंदोलन को राजनीति का मंच नहीं बनने देंगे. यदि नेताओं को चिंता है तो नैतिक समर्थन करें. छात्रों ने कहा कि हम मर्यादा में रहकर अपनी आवाज उठाएंगे. अश्लील हरकतों को फड़कने भी नहीं देंगे.

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कैंपस में पिछले कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन गुजरते समय के साथ धारदार होता दिख रहा है. उत्साह ऐसा है कि बारिश भी इसमें विघ्न नहीं डाल पा रही है लेकिन यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से बिल्कुल अलग है.

कैसे हो रहा है इतने बड़े आंदोलन का संचालन

इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है. सवाल पूछने पर छात्र बताते हैं कि किसी मंदिर से एक वक्त का भोजन पहुंच रहा है तो कोई संस्था वाले नाश्ता भेज दे रहे हैं. वैसे अभिभावक भी समर्थन दे रहे हैं, जिनको लगता है कि प्रतिभा के बावजूद उनके बच्चे को जेपीएससी में नौकरी नहीं मिली. छात्रों ने एक कमेटी बनाई है, जो तय कर रही है कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है. इसी क्रम में 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी है.

छात्र प्रदर्शन के दौरान भारी बारिश (Etv BHARAT)

जोरदार बारिश में भी छात्रों चरम पर उत्साह

ईटीवी भारत की टीम जब आंदोलन कर रहे छात्र-छात्राओं से बात कर रही थी, तभी अचानक झमाझम बारिश होने लगी. टेंट के भीतर पैर रखने तक की जगह नहीं थी. फिर भी किसी ने संयम नहीं खोया. किसी तरह की अफरा-तफरी नहीं मची, जबरदस्त उमस थी. छात्र पसीने से तरबतर हो रहे थे फिर भी उत्साह बोल रहा था. इस बीच कुछ छात्र लोकगीत और राष्ट्रगान गाकर आंदोलन को जीवंत बनाए रखे थे.

स्लोगन राइटिंग दिखाकर छात्रों का प्रदर्शन (Etv BHARAT)

आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांग

छात्रों का कहना है कि सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करें. बता दें कि सरकार ने फिलहाल मेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया है. दूसरी मांग है कि गड़बड़ी वाली सभी परीक्षाओं की CBI से जांच कराई जाए. फिलहाल जेपीएससी परीक्षा की जांच सीआईडी कर रही है. छात्रों की तीसरी मांग है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को सभी परीक्षा संचालन से बाहर किया जाए. छात्रों ने ओएमआर शीट में 5वां ऑप्शन देने की भी मांग रखी है. ताकि ओएमआर शीट में छेड़छाड की गुंजाइश ना रहे. पांचवी मांग है कि कट ऑफ और मेरिट लिस्ट को पारदर्शी बनाया जाए.

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