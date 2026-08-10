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JPSC Protest: बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा नेता डिटेन, ले जाया गया कैंप जेल

रांची: राजधानी रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन ने सोमवार को बड़ा रूप ले लिया. विधानसभा घेराव के लिए हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे. छात्रों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरों को पार कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों छात्रों को हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. वहीं, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी सहित दर्जनों नेताओं को भी डिटेन कर लिया गया है.

500 से अधिक छात्रों को रोका गया

विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी. जैसे-जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनती गई. कई स्थानों पर छात्रों ने पुलिस घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 500 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस कार्रवाई के बाद भी आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

झारखंड विधानसभा के बाहर मौजूद छात्र (ETV BHARAT)

सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे भाजपा नेताओं का डिटेन