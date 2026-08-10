JPSC Protest: बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा नेता डिटेन, ले जाया गया कैंप जेल
विधानसभा घेराव के दौरान छात्र बैरिकेडिंग पारकर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश की.
Published : August 10, 2026 at 11:46 AM IST
रांची: राजधानी रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन ने सोमवार को बड़ा रूप ले लिया. विधानसभा घेराव के लिए हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे. छात्रों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरों को पार कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों छात्रों को हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. वहीं, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी सहित दर्जनों नेताओं को भी डिटेन कर लिया गया है.
500 से अधिक छात्रों को रोका गया
विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी. जैसे-जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनती गई. कई स्थानों पर छात्रों ने पुलिस घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 500 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस कार्रवाई के बाद भी आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे भाजपा नेताओं का डिटेन
छात्रों के विधानसभा घेराव के बीच राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज रही. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित दर्जनों भाजपा नेता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे. भाजपा नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेताओं को भी डिटेन कर लिया.
विधानसभा घेराव को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा
छात्रों के विधानसभा घेराव ऐलान को देखते हुए रांची पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी. बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई. प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा परिसर तक नहीं पहुंच सकें. वहीं, आंदोलनकारी छात्र किसी भी स्थिति में विधानसभा तक पहुंचने और अपनी मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखने पर अड़े हैं.
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