JoSAA Counselling 2026: CBSE की OSM से परेशान स्टूडेंट्स के लिए राहत, IIT-NIT काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति
ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने CBSE 12वीं की री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर दिया है और रिजल्ट आना बाकी है.
Published : June 6, 2026 at 1:49 PM IST
कोटा : सीबीएसई ने इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक की थी, जिसमें काफी खामियों की बात सामने आ रही हैं और इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी परेशान हैं. आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी 75 प्रतिशत अंक या संबंधित बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल के नियम हैं, जिसे ये स्टूडेंट्स नहीं छू पाएं हैं. इन विद्यार्थियों ने री-इवैल्यूएशन के लिए भी आवेदन किया है. ऐसे सभी विद्यार्थियों को जोसा काउंसलिंग के तहत जेईई एडवांस्ड की आयोजन एजेंसी आईआईटी रुड़की ने राहत दी है.
कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि ऐसे हजारों स्टूडेंट को आईआईटी रुड़की ने राहत दी है, जिन्हें सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया. कई स्टूडेंट्स जेईई मेन व एडवांस्ड से काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई हुए हैं, लेकिन पात्रता की शर्त 75 फीसदी या टॉप 20 परसेंटेज अंक को नहीं छू पाएं हैं. जोसा काउंसलिंग में ऐसे विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से आवेदन की अनुमति दी है. ऐसे विद्यार्थियों को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट में अपडेट के बाद पात्रता शर्त पूरी होने पर चौथे राउंड के बाद उनकी सीट को कंफर्म किया जाएगा.
For those students whose Class 12 (or equivalent) marks are less than 75% (for General/OBC-NCL/GEN-EWS categories) or less than 65% (for SC/ST/PwD categories), please note the following: You are eligible to fill in your choices at present and seats will be allocated to you based…— IIT Roorkee (@iitroorkee) June 5, 2026
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कमल सिंह का कहना है कि ऐसे सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 12वीं सीबीएसई की परीक्षा दी थी और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन रिजल्ट आना अभी बाकी है. हालांकि, इसमें साफ बताया है कि 75 फीसदी परसेंटाइल वाला नियम हटाया नहीं गया है. विद्यार्थियों को केवल अस्थाई रूप से राहत दी है, ताकि वे संशोधित परिणाम का इंतजार करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया से चूक न जाएं. यह विद्यार्थी जोसा काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और बाद में अपना अपडेटेड स्कोरकार्ड जमा कर सकते हैं. इसमें उन्हें पात्रता की शर्त पूरी करनी होगी.
आईआईटी में एडमिशन के लिए अभी नियमों के अनुसार जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 12वीं की परीक्षा में 75 फीसदी या बोर्ड की टॉप 20 परसेंटेज अंक होना जरूरी है. इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यह 65 फीसदी अंकों की बाध्यता है. यह राहत भी इसलिए दी गई है, ताकि री-इवैल्यूएशन के बाद संशोधित रिजल्ट में देरी के कारण क्वालिफाइड कैंडिडेट काउंसलिंग से चूक नहीं जाएं. अब 75% से कम अंक वाले छात्र भी जोसा 2026 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और सीट एलोकेशन में हिस्सा ले सकते हैं.
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सीट अलॉटमेंट पूरी तरह से जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर होगा, लेकिन अपडेटेड मार्कशीट जमा होने तक एडमिशन अस्थाई रहेगा. री-इवैल्यूएशन रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र, जो आईआईटी-एनआईटी में प्रवेश लेना चाहते हैं वे तत्काल जोसा काउंसलिंग में भाग लेना शुरू कर दें. विद्यार्थियों को री-इवैल्यूएशन के दस्तावेज और रसीद भी सबमिट करनी होगी. री-इवैल्यूएशन में तत्काल अंक बढ़ाने पर नई मार्कशीट जमा करनी होगी. पात्रता की शर्त पूरी करने वाले संशोधित स्कोरकार्ड ईमेल आईडी orgjee@iitr.ac.in पर 15 फरवरी के आसपास भेजना होगा.