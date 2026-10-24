जामिया में फ्री कश्मीर के नारों पर भड़के इमरान मसूद, कहा- विवादित पोस्टर वालों पर हो एक्शन, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात
दिल्ली में जामिया के गेट नंबर-7 के पास से हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया सामने आई है.
Published : October 24, 2026 at 9:36 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर चल रहा आंदोलन अब बेहद गंभीर मोड़ पर आ चुका है. शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समेत दस लोगों को हिरासत में ले लिया. साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों ने कैंपस के बाहर बैरिकेडिंग लगा दिया है.
जामिया में कश्मीर फ्री के नारे को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वहां 'कश्मीर फ्री' के नारे नहीं लगाए गए. मैंने सबके सामने खड़े होकर ऐसे नारों की कड़ी निंदा की और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. जो लोग कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगा रहे थे, वे इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और उनका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जामिया मिलिया इस्लामिया जाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने के बाद कहा, "वहां 'कश्मीर फ्री' के नारे नहीं लगाए गए। मैंने सबके सामने खड़े होकर ऐसे नारों की कड़ी निंदा की और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो लोग कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगा रहे थे, वे इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और उनका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा।" (23.10)— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2026
वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने जाते समय दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया. जामिया में यह प्रदर्शन 12 अक्टूबर को शुरू हुआ था. प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत छात्र संघ चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करे और इसके लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाए. जामिया में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव साल 2005 में हुए थे. इसके बाद साल 2006 में छात्र संघ को पूरी तरह भंग कर दिया गया था, जिसके बाद से आज तक वहां लोकतांत्रिक छात्र निकाय (Student Body) का गठन नहीं हो सका है.
VIDEO | Delhi: Police detain Congress MP Imran Masood after he arrives at Jamia Millia Islamia University to join students' protest. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/9NzEgfavjh— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
वहीं, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वे सीधे चुनाव नहीं करवा सकते. प्रशासन ने छात्र संघ के लिए एक नया संविधान तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो नियमों का खाका तैयार करेगी. हालांकि, छात्र इस प्रक्रिया को लंबा खींचने का प्रयास मानकर विरोध कर रहे हैं.
17 अक्टूबर से बढ़ा तनाव
इस आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ 17 अक्टूबर को आया, जब विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारियों ने गेट नंबर 7 के पास स्थित 'गालिब लॉन' से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश की. इसके बाद से ही विभिन्न छात्र संगठनों ने लामबंद होकर इस आंदोलन को और तेज कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस की दीवारों पर लिखे "VC वापस जाओ" (VC go back) जैसे नारों की निंदा की है और कहा है कि वे इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि जिन जगहों पर ये नारे लिखे गए थे, वहां कुछ CCTV कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई और उनकी वायरिंग को काट दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया.
Delhi: Heavy police deployed outside Jamia Millia Islamia campus following reports of “Free Kashmir” slogans being written inside the campus. Police are deployed as a precautionary measure amid tensions https://t.co/XKLk0zMS0k— IANS (@ians_india) October 23, 2026
पूरे विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को चाक-चौबंद कर दिया गया है. कैंपस के अंदर विभिन्न विभागों और केंद्रों में प्रवेश करने से पहले हर एक छात्र की कड़ी चेकिंग और पहचान पत्रों की जांच की जा रही है. बाहरी तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए एंट्री गेट्स पर अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड और पुलिस बल तैनात किया गया हैं. छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रशासन शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिशों में जुटा है.
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