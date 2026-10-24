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जामिया में फ्री कश्मीर के नारों पर भड़के इमरान मसूद, कहा- विवादित पोस्टर वालों पर हो एक्शन, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात

जामिया में छात्रों का प्रदर्शन ( IANS )

नई दिल्ली: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर चल रहा आंदोलन अब बेहद गंभीर मोड़ पर आ चुका है. शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समेत दस लोगों को हिरासत में ले लिया. साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों ने कैंपस के बाहर बैरिकेडिंग लगा दिया है.

जामिया में कश्मीर फ्री के नारे को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वहां 'कश्मीर फ्री' के नारे नहीं लगाए गए. मैंने सबके सामने खड़े होकर ऐसे नारों की कड़ी निंदा की और कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. जो लोग कश्मीर से जुड़े पोस्टर लगा रहे थे, वे इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और उनका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा.