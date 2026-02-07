ETV Bharat / bharat

IIT ISM का बड़ा इनोवेशन: कोल बेड मीथेन से बनाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, CNG का होगा सस्ता विकल्प

IIT ISM धनबाद के छात्रों ने कोल बेड मीथेन से ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल तैयार किया है. जो CNG की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है.

IIT ISM Dhanbad
ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चालित कार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
धनबाद: कोयला खनन के दौरान निकलने वाली खतरनाक गैस अब प्रदूषण फैलाने के बजाय ईंधन बनेगी. आईआईटी-आईएसएम धनबाद के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के दूसरे साल के छात्रों ने कोल बेड मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों को एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन फ्यूल में बदलने की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसका इस्तेमाल सीधे सीएनजी कारों में किया जा सकता है. छात्रों ने यह उपलब्धि एसोसिएट प्रोफेसर एजाज अहमद के मार्गदर्शन में हासिल की.

केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र कैलाश कृष्णा, नितिन गौड़ और देवाशीष दास ने एसोसिएट प्रोफेसर एजाज अहमद के निर्देशन में हाइड्रोजन-समृद्ध कोल बेड मीथेन(Hydrogen enriched coal bed methane) कार विकसित की है. एसोसिएट प्रोफेसर एजाज अहमद बताते हैं कि कोयला खनन के दौरान कोल बेड मीथेन गैस निकलती है. यह एक खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना ज्यादा हानिकारक माना जाता है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र कुमार (Etv Bharat)

इस गैस के निकलने से पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ता है. हालांकि, अगर कोल बेड मीथेन को कैप्चर किया जाए, तो इसके काफी फायदे हैं. प्रोफेसर के अनुसार, 1 किलो कोल बेड मीथेन को कैप्चर करना 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर प्रदूषण कम करने जैसा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है.

IIT ISM Dhanbad
ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चालित कार (Etv Bharat)

कोल बेड मीथेन में सल्फर और मीथेन होता है. इसे प्यूरीफाई कर प्योर मीथेन बनाया जाता है. फिर, मीथेन के एक हिस्से को क्रैक किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन नैनोट्यूब बनते हैं. इस प्रक्रिया से बनी हाइड्रोजन का इस्तेमाल सीएनजी की जगह सीधे कारों में किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है और इससे बेहतर माइलेज भी मिलता है.

IIT ISM Dhanbad
IIT ISM धनबाद (Etv Bharat)

मीथेन से हाइड्रोजन को अलग करने के दौरान बनने वाले कार्बन नैनोट्यूब एक हाई-स्ट्रेंथ मटीरियल हैं. इनका इस्तेमाल बुलेटप्रूफ जैकेट और स्टील इंडस्ट्री में होता है. इनकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है. क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब हाइड्रोजन के साथ ही बनते हैं, इसलिए हाइड्रोजन की लागत लगभग शून्य हो जाती है.

IIT ISM Dhanbad
ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चालित कार (Etv Bharat)

प्रोफेसर एजाज अहमद कहते हैं, “हमने एक ऐसे निगेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है जो पहले पर्यावरण को प्रदूषित करता था. अब, हमने इसका इस्तेमाल करके एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल तैयार किया गया है जिसका इस्तेमाल बिना किसी बदलाव के किसी भी सीएनजी कार में किया जा सकता है.”

IIT ISM Dhanbad
ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल (Etv Bharat)

छात्र देवाशीष दास बताते हैं कि सीएनजी कारों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों की तुलना में कम होता है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं होता. धनबाद की कोयला खदानों से निकलने वाली कोल बेड मीथेन गैस कहीं ज्यादा खतरनाक है. इसे देखते हुए, सीबीएम से हाइड्रोजन फ्यूल विकसित किया गया है. क्योंकि हाइड्रोजन का कैलोरी वैल्यू सीएनजी से ज्यादा होता है, इसलिए यह गाड़ियों को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है. आईआईटी-आईएसएम का यह एक्सपेरिमेंट भविष्य में ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है.

