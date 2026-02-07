ETV Bharat / bharat

IIT ISM का बड़ा इनोवेशन: कोल बेड मीथेन से बनाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, CNG का होगा सस्ता विकल्प

धनबाद: कोयला खनन के दौरान निकलने वाली खतरनाक गैस अब प्रदूषण फैलाने के बजाय ईंधन बनेगी. आईआईटी-आईएसएम धनबाद के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के दूसरे साल के छात्रों ने कोल बेड मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों को एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन फ्यूल में बदलने की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसका इस्तेमाल सीधे सीएनजी कारों में किया जा सकता है. छात्रों ने यह उपलब्धि एसोसिएट प्रोफेसर एजाज अहमद के मार्गदर्शन में हासिल की.

केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र कैलाश कृष्णा, नितिन गौड़ और देवाशीष दास ने एसोसिएट प्रोफेसर एजाज अहमद के निर्देशन में हाइड्रोजन-समृद्ध कोल बेड मीथेन(Hydrogen enriched coal bed methane) कार विकसित की है. एसोसिएट प्रोफेसर एजाज अहमद बताते हैं कि कोयला खनन के दौरान कोल बेड मीथेन गैस निकलती है. यह एक खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना ज्यादा हानिकारक माना जाता है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र कुमार (Etv Bharat)

इस गैस के निकलने से पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ता है. हालांकि, अगर कोल बेड मीथेन को कैप्चर किया जाए, तो इसके काफी फायदे हैं. प्रोफेसर के अनुसार, 1 किलो कोल बेड मीथेन को कैप्चर करना 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर प्रदूषण कम करने जैसा है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है.

ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चालित कार (Etv Bharat)

कोल बेड मीथेन में सल्फर और मीथेन होता है. इसे प्यूरीफाई कर प्योर मीथेन बनाया जाता है. फिर, मीथेन के एक हिस्से को क्रैक किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन नैनोट्यूब बनते हैं. इस प्रक्रिया से बनी हाइड्रोजन का इस्तेमाल सीएनजी की जगह सीधे कारों में किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है और इससे बेहतर माइलेज भी मिलता है.