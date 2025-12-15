ETV Bharat / bharat

मैट्रिक तक पहुंचने में लग गए 78 साल.. नक्सलियों की मांद से लेकर शिक्षा की डगर तक की कहानी जानें

जमुई के चोरमारा और गुरमाहा गांव के बच्चे रचेंगे इतिहास ( ETV Bharat )

"गांव में ही पांचवीं क्लास तक पढ़ाई की थी. फिर समग्र सेवा संस्था की ओर से साइकिल दी गई और आगे की पढ़ाई करने के लिए उत्साह बढ़ाया गया. उसी वजह से मैं आगे पढ़ पाया और अब मैट्रिक पास कहलाऊंगा. इस बार आजादी के बाद पहली बार मेरे गांव में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान भी हुआ था. "- रंजन कुमार, छात्र, चोरमारा गांव

चोरमारा गांव के छात्र रंजन कुमार पांच भाई-बहन हैं और अपने परिवार का पहला लड़का है जो मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहा है. परिवार को कोई भी सदस्य पढ़ा-लिखा नहीं है.

"पिता के साथ काम करना पड़ता है. साथ-साथ काम करते हैं. दिनभर पिता जी के साथ खेत में काम करते हैं और शाम को 6 से 8 बजे तक पढ़ाई करते हैं. "- सूरज कुमार, छात्र, चोरमारा गांव

चोरमारा गांव के ही छात्र सूरज कुमार भी इस बार दसवीं की परीक्षा दे रहे हैं. सूरज के पिता सहदेव कोड़ा किसान है. सात भाई-बहन है. परिवार से सूरज ही पहली बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं.

"मेरे दोनों भाइयों ने 5वीं तक पढ़ाई की. मैं पहले खैरा में पढ़ाई करती थी, लेकिन बीच में पढ़ाई छूट गई थी. अब परीक्षा देने मैं मुंगेर जा रही हूं. समग्र सेवा संस्था की मदद से आज हमारी किस्मत बदलने वाली है. मैट्रिक परीक्षा के दौरान सारी व्यवस्था संस्था की ओर से की जा रही है. "- काजल कुमारी, छात्रा

चोरमारा गांव की ही एक और छात्रा काजल कुमारी बताती हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूं. आजादी के बाद पहली बार चोरमाहा से मैं बोर्ड की परीक्षा देने जा रही हूं. परिवार मजदूरी करता है. हम लोग दो भाई और एक बहन हैं. पिता का नाम नंदन कोड़ा और मां का नाम ममता देवी है. पूरा परिवार मजदूरी करता है.

छात्रा मीना कुमारी ने बताया 'मैं पुलिस में जाना चाहती हूं. छह भाई बहन में अकेले मैंने ही परिवार के साथ हाथ बंटाते हुए पढ़ाई की है. परिवार की पहली पीढ़ी में मैं बोर्ड की परीक्षा देने जा रही हूं. भाई बहन की शादी हो गई है, किसी ने पढ़ाई नहीं की है."

"किसी ने पढ़ाई नहीं की है. मैं पढ़-लिखकर डॉक्टर बनना चाहती हूं. परिवार और गांव वालों की मदद करना चाहती हूं. मेहनत मजदूरी करते हुऐ समय निकालकर पढ़ाई करती हूं." - जयमंती, छात्रा, गुरमाहा गांव

जमुई के गुरमाहा गांव की जयमंती कहती हैं कि 'परिवार में मां संजू देवी है. पिता शुकर कोड़ा की मौत हो चुकी है. चार बहन और दो भाई हैं. दो कट्ठा खेत है और मजदूरी भी करती हूं. मैं पहली पीढ़ी हूं, जो मैट्रिक की परीक्षा दे रही है.

"मेरे पिता का नाम सरकस कोड़ा, मां संचरिस देवी है. हम दोनों बहन बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं. परिवार मजदूरी करता है. गांव में स्कूल नहीं था इसलिए पचेशरी कस्तूरबा से पढ़ाई किए हैं. मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा है. मजदूरी के साथ काम भी करना पड़ता है और जब समय बचता है तो पढ़ाई करते हैं." - काजल कुमारी, छात्रा, चोरमारा गांव

जमुई: बिहार के जमुई की चोरमारा गांव की काजल से जब सवाल पूछा गया कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं तो कुछ देर सोचते हुए मुस्कुराई और फिर बोली कि 'मुझे तो डीएम बनना है.' काजल कुमारी और उनकी बहन खुशबू कुमारी दोनों इस बार मैट्रिक की परीक्षा (ओपन बोर्ड एग्जाम) दे रही हैं. काजल कहती है कि आजादी के बाद से आजतक न तो मेरे घर से और न ही मेरे गांव से किसी ने 10वीं की परीक्षा दी है. मैं और मेरी बहन पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं. हमारे गांव में तो हाई स्कूल भी नहीं है.

परिवार और पढ़ाई की जिम्मेदारी: इसके साथ ही सोनिया कुमारी भी बोर्ड की परीक्षा देगी. दो भाई और दो बहन किसी ने पढ़ाई नहीं की. पिता अरूण कोड़ा और मां कलवतिया देवी मजदूरी करते हैं. परवतिया कुमारी छह भाई बहन में अकेली लडकी है, जो बोर्ड परीक्षा देगी. सपना कुमारी भी पांच भाई बहन में अकेली लड़की है जो बोर्ड परीक्षा देगी. मीना कुमारी भी मजदूरी करती हैं और परीक्षा दे रही हैं. उनके कंधों पर परिवार के परवरिश का बोझ भी है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

इतिहास रचने जा रहे बच्चे: सुनने में चोरमारा और गुरमाहा गांव की कहानी आपको अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है. आजादी के बाद से आजतक इस गांव के किसी भी बच्चे ने मैट्रिक पास नहीं की है, लेकिन जल्द ही यहां के 12 बच्चे इतिहास रचने जा रहे हैं.

15 दिसंबर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा B.B.OSF ( बिहार बोर्ड ओपेन स्कूलिंग एग्जामिनेशन ) परीक्षा शुरू हो गई है. 14 दिसंबर को इन दो गांवों के 12 बच्चे (9 लड़की और 3 लड़के) मुंगेर रवाना हुए. इनका एग्जामिनेशन सेंटर मुंगेर जिले के राजकीय हाई स्कूल (जिला स्कूल मुंगेर) में पड़ा है.

चोरमारा गांव से पहली बार बच्चे होंगे दसवीं पास (ETV Bharat)

5 साल पहले छूट गई थी पढ़ाई: ईटीवी भारत से बात करते हुए गुरमाहा और चोरमारा की बच्चियों ने बताया कि "शुरूआती पढ़ाई करते हुए सभी ने अपने-अपने गांव से दूर वरहट प्रखंड के 'पचेशरी कस्तूरबा विद्यालय' (यहां आठवीं तक की पढ़ाई होती है) में रहकर पढ़ाई की. फिर लगभग पांच साल पहले सभी की पढ़ाई छूट गई थी.

समग्र सेवा संस्था की पहल: सभी अपने-अपने घर पर ही रहने लगे और परिवार के साथ मेहनत मजदूरी से जुड़ गए थे. ऐसे में 'समग्र सेवा संस्था' से जुड़े लोग गांव पहुंचे और परिवार से मिले. संस्था के सदस्यों ने सभी 'ड्रॉप आउट' बच्चों को ढूंढ निकाला और भीमबांध स्थित 'सामुदायिक उच्च विद्यालय में एडमिशन करवाया गया. यहां 9वीं और 10वीं की पढ़ाई कराई जाती है और यह सेंटर समग्र सेवा संस्था के द्वारा चलाया जाता है.

विकास की गांव में नहीं पहुंची रोशनी (ETV Bharat)

छात्रा जूली कुमारी (पिता रामोतार कोड़ा, मां सुनील कोड़ा) कहती हैं कि बताया संस्था के द्वारा साइकिल, पोशाक, पढ़ाई की सामग्री निःशुल्क दी गई. फिर हमलोगों ने सेंटर में जाना शुरू किया. पढ़ाई लिखाई करते हुऐ परिवार के कामों में भी हाथ बटाने लगे और आज काफी तैयारी के बाद बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं. जूली के दो भाई और तीन बहनों में वह पहली है जो मैट्रिक परीक्षा दे रही हैं.

"मेरा घर गरमाहा के मसौढ़ी टांड में है. परिवार मजदूरी करते हैं.गांव में स्कूल नहीं है. कस्तूरबा में पढ़े हैं. अब मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही हूं. मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूं."- जूली कुमारी, छात्रा

छात्रा जूली कुमारी (ETV Bharat)

कभी यहां नक्सलियों की बोलती थी तूती: जमुई जिले के कई इलाके वर्षो नक्सल प्रभावित रहे हैं. जमुई और मुंगेर सीमा पर बसे भीमबांध जंगल के अंदर बसे गुरमाहा, मुसहरीटांड, बिचलाटोला, कुमरतरी, चोरमारा, धमनकुंडा आदि दर्जनों आदिवासी बहुल गांव अति नक्सल प्रभावित इलाकों के रूप में चर्चा में रहे हैं. इनमें से गुरमाहा और चोरमारा गांव को 'लाल गलियारा' 'नक्सलियों की मांद ' कहा जाता था.

धीरे-धीरे बदल रही तस्वीर: आजादी मिलने के वर्षो बाद भी जंगल पहाड़ के बीच बसे इन गांवों में आजतक बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल नेटवर्क आदि समस्या बनी हुई है. हालांकि समय बदला और जमुई लगभग नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन गुरमारा और चोरमारा जैसे इलाकों में आज भी लोग जाने से घबराते हैं.

पढ़ाई करती छात्राएं (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने क्या कहा?: ग्रामीणों का कहना है कि आजतक इस गांव में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची है. इलेक्शन के समय नेता गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई पूछने तक नहीं आता है. अगर इन गांवों की ओर ध्यान दिया जाए तो हमारी बच्चे भी पढ़-लिखकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं.

"एंबुलेंस नहीं आता है. कोई नेता नहीं आता है. इलेक्शन में सब आते हैं. नल का जल नहीं मिल रहा है ना ही राशन मिलता है." ग्रामीण

मजदूरी के बाद पढ़ाई करती हैं लड़कियां (ETV Bharat)

"कोई रोजगार नहीं है. मजदूरी करके जीवन चलता है. किसी का कोई ध्यान नहीं है."- विचली देवी, ग्रामीण

"बिचला टोला है. किसी तरह से जीवन चल रहा है. गांव में स्कूल नहीं है. सड़क भी नहीं है. कच्चा मकान में रहते हैं."- जीतन, ग्रामीण

बीहड़ जंगल के बीच गांव: गुरमाहा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव गुरमाहा में 39 घर हैं. वहीं मुसहरीटांड में 50 घर हैं, जहां 216 परिवार के लोग रहते हैं. कुमरतरी में 49 घर में 210 परिवार के लोग और बिचलाटोला में 140 घर और लगभग 190 परिवार के लोग बसते हैं. गुरमाहा से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर भीमबांध जंगल के अंदर ही 'चोरमारा' गांव है, जहां 25 वर्ष बाद पहली बार ग्रामीणों ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अपने यहां बने मतदान केंद्र पर मतदान किया था.

बीहड़ जंगल के बीच गांव (ETV Bharat)

जिले से 900 बच्चे दे रहे परीक्षा: जमुई जिले भर के विभिन्न इलाकों के गांवों से लगभग 900 छात्र-छात्राएं इस बार B.B.OSF की परीक्षा दे रहे हैं. 15 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो चुकी है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संचालित B.B.OSF (बिहार बोर्ड ओपेन स्कूलिंग एग्जामिनेशन) एग्जामिनेशन सेंटर मुंगेर जिले के राजकीय हाई स्कूल ( जिला स्कूल मुंगेर ) पड़ा है. ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत के बाद सभी विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए मुंगेर रवाना हो गए.

परिजनों में जगी उम्मीद की किरण (ETV Bharat)

डीएम ने क्या कहा?: जमुई जिलाधिकारी नवीन ने कहा कि पहली बार चोरमारा के ग्रामीणों ने 25 साल बाद अपने गांव में बने मतदान केंद्र पर मतदान किया, ये लोकतंत्र की जीत है. पहली बार जिला प्रशासन के द्वारा गांव में जन वितरण प्रणाली का राशन बांटा गया और पहली बार गुरमाहा चोरमारा सहित दर्जनों गांव के लगभग 900 बच्चे जमुई से मुंगेर के लिऐ रवाना हुए. ओपन बोर्ड एग्जाम देने के लिए, समग्र सेवा संस्था के लोगों को भी विषेश बधाई देता हूं.

"ये संस्था दुर्गम इलाकों में भी जाकर काम कर रही है. पिछड़े इलाके के लोगों को प्रशासन से जोड़ने में एक कड़ी के रूप में काम कर रही है. आज पिछड़े और दुर्गम इलाकों में बसे गांव के बच्चे भी शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं. यही कारण है कि गुरमाहा, चोरमारा जैसे इलाके के बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं. इन इलाकों के विकास के लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए अच्छी सड़कें गांव- गांव तक पहुंचाने, बिजली और मोबाइल नेटवर्क बहाल करवाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है."- नवीन,जमुई जिलाधिकारी

डीएम ने कहा कि समग्र सेवा संस्था के सचिव मकेश्वर प्रशासन के सहयोग से ही आज इतना बड़ा काम संभव हो पाया है. पहली बार जमुई जिले के विभिन्न इलाकों से लगभग 900 बच्चे ओपेन बोर्ड का एग्जाम एक साथ दे रहे हैं. ऐसे बच्चों में गुरमाहा से छ: लडकियां और चोरमारा से तीन लड़के और तीन लडकियां भी पहली बार अपने गांव से निकलकर मेट्रिक परीक्षा देने गए हैं.

समग्र सेवा संस्था के सचिव मकेश्वर ने कहा कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे इतिहास रचने जा रहे हैं. यह सब प्रशासन के सहयोग से ही संभव हो पाया है. मैं जिला पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं.

"शुरू में बच्चों के परिजनों को समझाने में मुश्किल होती थी, लेकिन धीरे-धीरे शिक्षा का अलख जगा है. अब गांव के लोग अपनी बेटियों को जमुई और मुंगेर शहर भेजने के लिए तैयार हुए हैं. इसका नतीजा है कि 900 स्टूडेंट्स ओपेन बोर्ड एग्जाम में भाग ले रहे हैं. बच्चियां आगे भी पढ़ेंगी. उस इलाके में लोगों के बेहतर जीवन को लेकर संस्था पिछले 4-5 सालों से लगी हुई है."- मकेश्वर,सचिव,समग्र सेवा संस्था

ये भी पढ़ें

बिहार का ऐसा गांव.. जहां लाखों चमगादड़ों का बसेरा, कभी नहीं छोड़ते अपना घर, जानें रहस्य

बिहार का ऐसा गांव जहां इंसानों की जगह रहते हैं चील कौवे, जानिए आखिर क्यों

ये भी पढ़ें : बिहार की तीन दलित महिलाओं की 3 कहानियां, संघर्ष के बूते सदन तक पहुंची