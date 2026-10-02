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SEPCIAL: स्कूल के अंदर बने गोफ ने उड़ाई छात्रों की नींद, भराई और बैरिकेडिंग के बाद कितनी सुरक्षित हैं नौनिहाल

धनबाद के शहीद शक्तिनाथ स्मारक स्कूल के अंदर बने गोफ ने वहां पढ़ने वाले बच्चों को चिंता में डाल दिया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 9:53 PM IST

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धनबाद: 'मौत' के मुहाने पर देश का भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल और शिक्षक हैं. दरअसल, स्कूल के मुख्य गेट से अंदर दाखिल होते ही महज 10 कदम की दूरी पर गोफ बन गया है. फिलहाल गोफ की भराई तो कर दी गई है, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि यहां दोबारा गोफ नहीं बनेगा और यदि फिर से जमीन धंसी तो क्या होगा? क्या बच्चे और शिक्षक किसी बड़े हादसे का शिकार होंगे?

बच्चों और अभिभावकों को सता रहा है डर

यही डर अब इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को सता रहा है. आलम यह है कि करीब 550 बच्चों में से महज 350 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं. करीब 100 बच्चे डर की वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं. आखिर क्यों बच्चों को मौत के मुहाने पर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

स्कूल में प्रवेश करते ही 5 फीट गहरा गोफ

ये तस्वीरें धनबाद के पुटकी कच्ची बलिहारी स्थित शहीद शक्तिनाथ स्मारक स्कूल की है. मुख्य गेट से स्कूल परिसर में एंट्री करते ही महज 10 कदम की दूरी पर जमीन धंसने से बना ये गोफ अब बच्चों और शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है. 25 सितंबर को तेज बारिश के दौरान स्कूल कैंपस में अचानक जमीन धंस गई और करीब ढाई फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गोफ बन गया, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त बच्चे कक्षाओं के अंदर थे, वरना नतीजा बेहद भयावह हो सकता था.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः स्कूल के अंदर बने गोफ से पढ़ने वाले बच्चों को चिंतित (Etv Bharat)

गोफ की भराई और आसपास बैरिकेडिंग

घटना के बाद बीसीसीएल की ओर से गोफ की भराई कर दी गई है और आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गड्ढे को भर देने से खतरा खत्म हो गया है? जिस जमीन पर पहले भी धंसने की घटनाएं होती रही हो, वहां दोबारा जमीन नहीं धंसेगी, इसकी गारंटी कौन देगा?

गोफ की वजह से करीब 64% ही स्कूल पहुंच रहे बच्चे

यही सवाल अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के मन में है. स्कूल में शिशु वर्ग से लेकर 10वीं तक करीब 550 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन घटना के बाद स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है. फिलहाल करीब 350 बच्चे ही स्कूल पहुंच रहे हैं, जबकि करीब 100 बच्चे डर की वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं. बाकी बच्चों की उपस्थिति भी प्रभावित हुई है.

Shaheed Shaktinath Memorial School
शहीद शक्तिनाथ स्मारक स्कूल (Etv Bharat)

बच्चों के चेहरे पर साफ डर देखा जा सकता है. उनका कहना है कि स्कूल परिसर में जमीन धंसने की घटना के बाद उन्हें हर वक्त अनहोनी की आशंका रहती है. पहले जिस मैदान में बच्चे खेलते थे, अब वहां जाने से भी डर लग रहा है.

बच्चे की सुरक्षित घर लौटने की चिंता

बच्चों के डर का असर सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है. घरों में बैठे माता-पिता भी तब तक परेशान रहते हैं, जब तक उनका बच्चा स्कूल से सुरक्षित वापस नहीं लौट आता. अभिभावकों का कहना है कि बच्चे भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजे जाते हैं, लेकिन अगर स्कूल परिसर ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चों को स्कूल भेजना भी चिंता का कारण बन गया है.

Students and parents distressed by land subsidence on school premises in Dhanbad
गोफ बनने से दहशत में लोग (Etv Bharat)

कोयला खनन के कारण कमजोर हुई जमीन

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में सालों पहले किए गए कोयला खनन के कारण जमीन कमजोर हुई है और लगातार भू-धंसान का खतरा बना रहका है. उनका कहना है कि स्कूल के आसपास पहले भी जमीन धंसने की घटनाएं सामने आती रही हैं. इसलिए स्थानीय लोग सिर्फ मौजूदा गोफ की भराई नहीं, बल्कि स्कूल के लिए स्थायी और सुरक्षित स्थान की मांग कर रहे हैं.

आवेदन के बाद भी नहीं स्थानांतरित हुआ स्कूल

वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन और अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया जा चुका है. यहां तक कि दूसरी जगह जमीन चिन्हित करने को लेकर भी बातचीत हुई है, लेकिन अब तक स्कूल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया है.

Pit Inside SchooL
गोफ के आसपास दो छात्र (Etv Bharat)

हादसे के लिए कौन होगा जिम्मेदार?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक बच्चे और शिक्षक इस खतरे के बीच पढ़ाई करते रहेंगे? आज गोफ ढाई फीट चौड़ा और करीब 5 फीट गहरा बना है, कल इससे बड़ा गोफ बना तो क्या होगा? यदि स्कूल खुलने के समय, छुट्टी के वक्त या बच्चों के खेलने के दौरान जमीन धंस गई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

क्या टल गया खतरा

फिलहाल गोफ की भराई कर दी गई है और स्कूल में पढ़ाई भी जारी है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है. क्या भराई के बाद खतरा खत्म हो गया है या सिर्फ खतरे को कुछ वक्त के लिए ढक दिया गया है? बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें, इसके लिए स्थानीय लोग और अभिभावक स्कूल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन इस मांग पर क्या कदम उठाता है.

Pit Inside SchooL
स्कूल परिसर में बना गोफ (Etv Bharat)

भू-धंसान कोई नई बात नहीं

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब धनबाद में भू-धंसान ने लोगों की चिंता बढ़ाई है. धनबाद के कतरास इलाके में पिछले दिनों एक के बाद एक भू-धंसान की घटनाएं सामने आई हैं. तीनपटिया धौड़ा में भू-धंसान की घटना में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि परिवार के कई लोग घायल हुए थे. इस घटना के बाद कतरास इलाके में लोगों का गुस्सा भी सामने आया. स्थानीय लोग लगातार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और भू-धंसान की समस्या का स्थाई समाधान करने की मांग उठा रहे हैं.

Students and parents distressed by land subsidence on school premises in Dhanbad
धनबाद में भू-धंसान की घटनाएं (Etv Bharat)

खतरे से निपटने के लिए क्या है इंतजाम?

अब पुटकी के इस स्कूल परिसर में जमीन धंसने की घटना ने उसी डर को और गहरा कर दिया है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां खतरे के बीच सैकड़ों बच्चे और शिक्षक रोजाना स्कूल पहुंच रहे हैं. कतरास में भू-धंसान जान ले चुका है और अब सवाल यह है कि क्या किसी और बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? गोफ की भराई तो कर दी गई है, लेकिन जमीन के नीचे छिपे खतरे से कैसे निपटा जा सकेगा?

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