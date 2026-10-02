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SEPCIAL: स्कूल के अंदर बने गोफ ने उड़ाई छात्रों की नींद, भराई और बैरिकेडिंग के बाद कितनी सुरक्षित हैं नौनिहाल

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: 'मौत' के मुहाने पर देश का भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल और शिक्षक हैं. दरअसल, स्कूल के मुख्य गेट से अंदर दाखिल होते ही महज 10 कदम की दूरी पर गोफ बन गया है. फिलहाल गोफ की भराई तो कर दी गई है, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि यहां दोबारा गोफ नहीं बनेगा और यदि फिर से जमीन धंसी तो क्या होगा? क्या बच्चे और शिक्षक किसी बड़े हादसे का शिकार होंगे?