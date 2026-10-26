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जामिया में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ, संविधान मंजूर होने के 15 दिन बाद होगा मतदान; छात्रों का निलंबन भी वापस

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ( File Photo )

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को छात्रसंघ का संविधान मंजूर होने के 15 दिन बाद चुनाव कराने का फैसला लिया गया है. साथ ही, प्रदर्शन के दौरान छात्रों को जारी किए गए निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस वापस लेने का निर्णय भी लिया गया है. प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए समिति गठित करने की बात कही है. इन फैसलों के साथ प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से आंदोलन तत्काल समाप्त करने को कहा है.