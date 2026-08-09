JPSC Protest: सरकार और छात्र के बीच आज फिर होगी बातचीत, स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुआ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल
रांची में छात्रों और सरकार के बीच आज फिर बातचीत होनी है. इसके लिए छात्र नेता स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए.
Published : August 9, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 2:33 PM IST
रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है. 14वीं JPSC मुद्दे के समाधान को लेकर शनिवार को सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी. हालांकि, इस बातचीत से कोई हल नहीं निकला.
इस बीच रविवार यानी आज फिर एक बार सरकारी स्तर पर कोशिश शुरू हुई है. आज पहली बार सभी आंदोलित छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चार मंत्रियों की कमिटी एक साथ वार्ता करेगी. इसके लिए रांची SDM रजत कुमार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे हैं और आंदोलित अलग-अलग छात्र समूहों के प्रतिनिधियों को स्टेट गेस्ट हाउस चलने का आग्रह किया.
इसके बाद JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के आठ और JLKM नेता देवेन्द्र नाथ महतो के साथ आंदोलन कर रहे छात्रों के छह सदस्य एवं अन्य छात्र संगठनों के प्रतिनिधि SDM के साथ स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए. वार्ता के लिए जाने से पहले छात्र नेताओं ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि युवाओं और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी सभी मांगें मान लेगी.
इससे पहले 8 अगस्त को समिति ने जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी. बातचीत के बाद सरकार की ओर से ईमेल आईडी jpsc.jssc.feedback@gmail.com जारी किया गया था, जिससे अन्य छात्रों से सुझाव और शिकायत मांगा गया है.
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