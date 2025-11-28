ETV Bharat / bharat

पढ़ाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, डिग्री माइक्रोबायोलॉजी की.. बिहार विश्वविद्यालय का अजब गजब कारनामा

पढ़ाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, डिग्री माइक्रोबायोलॉजी की ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का अजब-गजब कारनामा सामने आया है. जिले के रामदयालु सिंह कॉलेज के छात्र का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने उसे गलत डिग्री थमा दिया है. यही नहीं गलती सुधराने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं. पढ़ाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, डिग्री माइक्रोबायोलॉजी की : आरडीएस कॉलेज के छात्र सुशील कुमार ने बताया कि उसने सत्र 2015–2018 में बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री से स्नातक किया था. रोल नंबर 35831 के साथ उन्होंने हाल ही में स्टेट लेवल फॉर्म भरने के लिए डिग्री बनवाने का आवेदन दिया था. चार महीने तक इंतजार के बाद जब उन्हें डिग्री मिली, तो वे हैरान रह गए. डिग्री में उनके कोर्स को बदलकर 'बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी' दर्ज कर दिया गया था. 'पैसा दीजिए, सुधार करवाइये' : छात्र का आरोप है कि, गलत डिग्री मिलने के बाद जब वे शिकायत लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे तो यहां भी उन्हें परेशान किया गया. सुशील का कहना है कि विभाग के संबंधित कर्मियों ने उनसे कहा कि ''बिना अतिरिक्त राशि दिए सुधार संभव नहीं है.'' ''यह पूरा घटनाक्रम मेरे भविष्य से खिलवाड़ है. इस तरह की गलती से मेरे करियर और सरकारी नौकरी की प्रक्रियाओं में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है.'' - सुशील कुमार, पीड़ित छात्र 'मेरी डिग्री ठीक हो, पैसा मांगने वालों पर कार्रवाई हो' : छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि जल्द से जल्द सही डिग्री जारी की जाए और जिन कर्मियों ने उनसे पैसों की मांग की, उन पर जांच बिठाई जाय. सुशील ने आरोप लगाया कि ऐसी लापरवाही से छात्रों का भरोसा टूट रहा है.