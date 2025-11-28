ETV Bharat / bharat

पढ़ाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, डिग्री माइक्रोबायोलॉजी की.. बिहार विश्वविद्यालय का अजब गजब कारनामा

बिहार में एक छात्र के साथ धोखा हो गया, उसने पढ़ाई किसी और विषय में की, जबकि डिग्री उसे किसी और विषय का मिला.

Muzaffarpur brabu degree mistake
पढ़ाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, डिग्री माइक्रोबायोलॉजी की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 28, 2025 at 7:05 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का अजब-गजब कारनामा सामने आया है. जिले के रामदयालु सिंह कॉलेज के छात्र का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने उसे गलत डिग्री थमा दिया है. यही नहीं गलती सुधराने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं.

पढ़ाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, डिग्री माइक्रोबायोलॉजी की : आरडीएस कॉलेज के छात्र सुशील कुमार ने बताया कि उसने सत्र 2015–2018 में बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री से स्नातक किया था. रोल नंबर 35831 के साथ उन्होंने हाल ही में स्टेट लेवल फॉर्म भरने के लिए डिग्री बनवाने का आवेदन दिया था. चार महीने तक इंतजार के बाद जब उन्हें डिग्री मिली, तो वे हैरान रह गए. डिग्री में उनके कोर्स को बदलकर 'बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी' दर्ज कर दिया गया था.

'पैसा दीजिए, सुधार करवाइये' : छात्र का आरोप है कि, गलत डिग्री मिलने के बाद जब वे शिकायत लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे तो यहां भी उन्हें परेशान किया गया. सुशील का कहना है कि विभाग के संबंधित कर्मियों ने उनसे कहा कि ''बिना अतिरिक्त राशि दिए सुधार संभव नहीं है.''

''यह पूरा घटनाक्रम मेरे भविष्य से खिलवाड़ है. इस तरह की गलती से मेरे करियर और सरकारी नौकरी की प्रक्रियाओं में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है.'' - सुशील कुमार, पीड़ित छात्र

'मेरी डिग्री ठीक हो, पैसा मांगने वालों पर कार्रवाई हो' : छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि जल्द से जल्द सही डिग्री जारी की जाए और जिन कर्मियों ने उनसे पैसों की मांग की, उन पर जांच बिठाई जाय. सुशील ने आरोप लगाया कि ऐसी लापरवाही से छात्रों का भरोसा टूट रहा है.

क्या बोले विश्वविद्यालय के कंट्रोलर? : वहीं इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के कंट्रोलर रामकुमार सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि ''रोजाना 15 से 20 डिग्रियों में गलती आती है.'' उन्होंने इसे 'मानवीय भूल' बताया. जब उनसे पैसे की मांग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि “किसी के पास ठोस सबूत नहीं होता, आरोप तो लगते ही रहते हैं.”

मानवीय भूल से छात्रों में नाराजगी : विश्वविद्यालय के कंट्रोलर का यह बयान छात्रों और अभिभावकों में नाराज़गी बढ़ा रहा है. घटना के बाद छात्र संगठनों में भी आक्रोश है. आरजेडी छात्र नेता चंदन यादव ने कहा कि ''डिग्री प्रिंटिंग कमीशन आधारित सिस्टम पर चलती है. यही वजह है कि मनमानी और लापरवाही बढ़ रही है. यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है.''

'मार्कशीट प्रिंटिंग का पूरा जिम्मा एक ही कंपनी को क्यों?' : वहीं लोजपा (रामविलास) के छात्र नेता गोल्डन सिंह ने कहा कि ''विश्वविद्यालय ने एक ही कंपनी को डिग्री और मार्कशीट प्रिंटिंग का पूरा जिम्मा दे दिया है, जिससे निरंतर गड़बड़ी हो रही है. उन्होंने कहा, अगर प्रशासन नहीं चेता तो छात्र संगठन सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे. छात्रों कहना है कि विश्वविद्यालय तुरंत कार्रवाई करे और डिग्री सुधार प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

