सूरत: 10वीं कक्षा के छात्र को सहपाठियों ने चाकू घोंपा, कार्यक्रम में डांस को लेकर हुआ था विवाद
पांडेसरा पुलिस ने पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर चारों नाबालिगों को पकड़ लिया है.
Published : March 16, 2026 at 10:36 PM IST
सूरत: शहर के पांडेसरा इलाके में स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक उत्सव के दौरान हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. डांस को लेकर हुई कहा-सुनी के बाद चार नाबालिगों ने 10वीं कक्षा के एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल हुए छात्र को तुरंत सूरत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.
ऑनलाइन मंगाया था चाकू
पुलिस के अनुसार यह घटना घटना 14 मार्च की है. मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान पीड़ित छात्र का अपने ही सहपाठी से झगड़ा हुआ था. स्कूल से बाहर निकलते ही आरोपियों ने उसे घेर लिया और बहस शुरू कर दी. इसी बीच, एक नाबालिग ने ऑनलाइन मंगाए गए चाकू से छात्र पर हमला कर दिया.
पुलिस की कार्रवाई
मामले की जानकारी देते हुए ACP वी.आर. मल्होत्रा ने बताया कि पकड़े गए चार नाबालिगों में से दो इसी स्कूल के छात्र हैं, जबकि दो अन्य दूसरे स्कूल से हैं. मुख्य हमलावर ने 9 वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था. उसने करीब 6 महीने पहले ऑनलाइन चाकू मंगवाया था. एसीपी ने बताया कि दोस्तों के बुलाने पर वह मौके पर पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया.
आरोपी हिरासत में
पांडेसरा पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर चारों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस अब उन्हें किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के समक्ष पेश करने की तैयारी कर रही है. इस हमले के कारण घायल छात्र अपनी बोर्ड परीक्षा नहीं दे सका, जिससे उसका पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने की कगार पर है.
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