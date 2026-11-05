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Student Protest: सुप्रीम कोर्ट ने HPEC को पीड़ितों के वीडियो की जांच करने की इजाजत दी

Student Protest: सुप्रीम कोर्ट ने HPEC को पीड़ितों के वीडियो की जांच करने की इजाजत दी ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जुलाई में हुए छात्र प्रदर्शन (Student Protest Violence) के दौरान पुलिस की बर्बरता के आरोपों की जांच कर रही उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) को मिली कम प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया. कोर्ट ने कहा कि अधिकारों के उल्लंघन या हमले की शिकायत लेकर शायद ही कोई पीड़ित समिति के पास आया हो. वकीलों से प्रभावित लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित करने की अपील करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने समिति को पीड़ितों की ओर से जमा किए गए वीडियो और अन्य सामग्री की जांच करने की इजाजत दी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ को समिति की कार्रवाई के बारे में बताया गया और रिपोर्ट का निचोड़ पढ़ते हुए, CJI ने कहा कि समिति ने 29 अक्टूबर को अपने ऑफिस में एक बैठक की, जिसके बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये विज्ञापन किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने HPEC को पीड़ितों की ओर से याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई सामग्री, जिसमें वीडियो क्लिप भी शामिल हैं, की जांच करने की इजाजत दे दी. सुनवाई के दौरान, पुलिस की बर्बरता के बारे में, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि हमारी याचिका विरोध-प्रदर्शन के दौरान की गई बर्बरता से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि उस समय जो हुआ, उसके बारे में कोई विभागीय जांच और कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, यह वह मुद्दा है जिस पर कोर्ट को पहली नजर में विचार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं पर शारीरिक हमले हुए थे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 250 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए थे. CJI ने कहा कि समिति की कोशिशों के बावजूद, तीन हफ्ते पहले लॉन्च किए गए खास पोर्टल पर कुछ ही शिकायतें मिलीं, और ईमेल, पोस्ट या फिजिकल डिलीवरी से कोई शिकायत नहीं मिली. CJI ने कहा, "हमारी पहली चिंता यह है कि शिकायत करने वाले अपनी शिकायतें जमा करें. एक पोर्टल बनाया गया है. एक खास ईमेल एड्रेस भी दिया गया है. समिति फिर उन शिकायतों की जांच कर सकती है." पीठ ने कहा कि सिर्फ एक शिकायतकर्ता समिति के सामने आया और उसने एक हलफनामा दिया और कुछ पुलिसकर्मी भी समिति के सामने पेश हुए हैं. पीठ ने कहा कि समिति अब शिकायतों की जांच शुरू करेगी और फैक्ट-फाइंडिंग की ओर बढ़ेगी. जस्टिस बागची ने कहा कि समिति ने इस बात को रेखांकित किया है कि ऑनलाइन या शारीरिक रूप से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा आया हो जिसने अपने अधिकारों के उल्लंघन या पुलिस अधिकारियों द्वारा शारीरिक हमले या हिंसा का आरोप लगाया हो. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि यह सही नहीं है. मुख्य मामले में उन्होंने पोर्टल खुलने से पहले अभ्यावेदन दायर किया था और पोर्टल खुलने के बाद, पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अभ्यावेदन दायर किया गया था.