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IIIT रांची छात्र की मौत का मामला: हरकत में आया शिक्षा मंत्रालय, निदेशक को 30 दिन की छुट्टी पर भेजा गया, छात्रों का प्रदर्शन स्थगित

छात्रों का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव को 30 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है. उनकी अनुपस्थिति में पश्चिम बंगाल स्थित आईआईईएसटी शिबपुर के निदेशक प्रो. वीएमएसआर मूर्ति को ट्रिपल आईटी रांची के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह गुरुवार को जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.