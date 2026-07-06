ETV Bharat / bharat

NTA के दफ्तर पर छात्र संगठन SFI का जोरदार प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा

नई दिल्ली: नई दिल्ली: नीट पेपर लीक के बाद से छात्रों में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी देखी जा रही है. राजनीतिक दलों के साथ-साथ छात्र संगठन भी सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं. सोमवार को छात्र सगंठन SFI ने NTA के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग रखी. दिल्ली के ओखला फेस 3 में स्थित NTA के दफ्तर पर SFI छात्र संगठन के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया. जिसमें उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग की साथ ही NTA को बैन करने की भी मांग की है.

देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार छात्र संगठन देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं. यह प्रदर्शन नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद से लगातार छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार शाम 4:00 बजे NTA दफ्तर पर SFI की टीम पहुंची और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और RAF के जवान NTA दफ्तर के बाहर तैनात दिखाई दिए, जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोका गया.

वहीं, प्रदर्शन करने पहुंचे छात्र सोहन यादव ने बताया कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से देश में कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली. इसके लिए कौन जिम्मेदार है. इसके जिम्मेदार NTA और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं. अभी तक शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बार भी छात्रों से माफी नहीं मांगी गई है. आज हम लोग NTA के डीजी से मिलने आए हैं, ताकि उन तक हम लोग अपनी बात को रख सके. लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है. पुलिस के द्वारा हमें बाहर ही रोक दिया गया है.

वहीं राहुल चौहान बताते हैं कि आज हम लोग यहां पर अपनी बात को रखने के लिए पहुंचे थे. क्योंकि लगातार NTA के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं लीक हो रही है. इससे छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है. इसलिए हम लोग यहां अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा. उसके बाद हम लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं.