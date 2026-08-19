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कोयल की बाढ़ ने छीन लीं किताबें, आंखों में आंसू लिए छोटी कृतिका पहुंच गई डीसी के पास

पलामू की एक मासूम छात्रा अपनी समस्या को लेकर डीसी के पास पहुंची. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 6:45 PM IST

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पलामू: कोयल नदी जब उफान पर थी, तब एक छोटी सी बच्ची की दुनिया भी बह गई थी. पांचवीं कक्षा की छात्रा कृतिका के लिए वे किताबें और कॉपियां सिर्फ कागज नहीं थे. वे उसके सपनों की दुनिया थी, जहां वह हर दिन अक्षर जोड़ती, हिसाब लगाती और अपनी मां को गर्व महसूस कराने का सपना देखती थी. लेकिन बाढ़ का पानी जब घर में घुसा, तो सब कुछ बहा ले गया. अब न किताबें बचीं, न कॉपियां. पढ़ाई रुक गई.

डीसी से मिली कृतिका

बुधवार की सुबह पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह का जन समाधान कार्यक्रम चल रहा था. जिले भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे. भीड़ में एक छोटी सी लड़की भी खड़ी थी, मेदिनीनगर के सुदना बैंक कॉलोनी की रहने वाली कृतिका अपने पड़ोस की आंटी का हाथ थामे वहां चुपचाप खड़ी थी. उसकी आंखों में डर के साथ झिझक था, लेकिन दिल में एक ही सवाल, अब पढ़ाई कैसे होगी?

छात्रा से बात करते पलामू डीसी (ETV BHARAT)

जब उसकी बारी आई, तो कृतिका ने धीरे-धीरे, लेकिन साफ आवाज में अपनी बात रखी. “सर… कोयल नदी के बाढ़ के पानी में मेरी किताबें और कॉपियां बह गईं. अब मैं पढ़ नहीं पा रही हूं.” उसकी आवाज में मासूमियत थी और एक गहरी बेचैनी भी. उसने बताया कि उसके पापा कुछ नहीं करते, मां घर-घर जाकर घरेलू काम करके परिवार चलाती है. खुद वह एक निजी स्कूल में पढ़ती है. पैसे की तंगी इतनी है कि नई किताबें खरीदना आसान नहीं.

डीसी दिलीप प्रताप सिंह ने दिया मदद का आश्वासन

डीसी दिलीप प्रताप सिंह ने बच्ची की बातों को गंभीरता से सुना. उनकी आंखों में भी करुणा झलक उठी. उन्होंने तुरंत जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि पूरे मामले में पहल करें. डीसी ने कृतिका से मुस्कुराते हुए कहा “बेटा, ठीक से पढ़ाई करना. हर संभव मदद की जाएगी.” बच्ची की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण चमक उठी.

शिक्षा विभाग ने तुरंत शुरू की कार्रवाई

कृतिका की गुहार पर शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. किताबें और कॉपियां उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल पड़ी है. जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि छात्रा को जल्द किताबें और कॉपियां दी जा रही हैं. शिक्षा विभाग उसकी पढ़ाई में भी मदद करेगा. उन्होंने कृतिका के परिजनों से सरकारी स्कूल में नामांकन को लेकर भी बातचीत की है. फिलहाल वह निजी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन विभाग हर संभव सहयोग के लिए तैयार है.

एक छोटी सी बच्ची की किताबें बाढ़ में बह गईं थीं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बही. उसने हिम्मत जुटाई और डीसी के सामने अपनी बात रख दी. अब उम्मीद है कि जल्द ही उसकी किताबें वापस मिल जाएंगी और वह फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेगी, उसी मासूम सपने के साथ, जो बाढ़ के पानी में भी नहीं डूबा.

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