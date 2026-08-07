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आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की बिगड़ी तबीयत, एक अनशनकारी सदर अस्पताल रेफर

JPSC परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई है. जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया गया.

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छात्र को अस्पताल ले जाते हुए (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 1:05 PM IST

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रांची: राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेएसएससी और जेपीएससी रिफॉर्म मंच की ओर से चल रहा छात्र आंदोलन लगातार जारी है. आंदोलन के बीच पिछले पांच दिनों से आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है. अनशनकारी राहुल क्रांति की हालत शुक्रवार को काफी खराब हो गई. उनका ब्लड शुगर लेवल काफी गिर गया है और उन्हें तेज बुखार भी है. चिकित्सकों की सलाह के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

राहुल क्रांति की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने तत्काल मेडिकल निगरानी में रखने की सलाह दी है. जरूरत पड़ने पर उन्हें ड्रिप चढ़ाने की बात भी सामने आ रही है. चिकित्सकों की टीम लगातार अनशनकारियों की स्वास्थ्य जांच कर रही है और उन्हें गर्म पानी समेत जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है. वहीं, राहुल क्रांति के अलावा आमरण अनशन पर बैठे अन्य सात अनशनकारियों की तबीयत भी लगातार खराब हो रही है. कई छात्रों में कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सामने आ रही हैं. चिकित्सकों की ओर से सभी अनशनकारियों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है.

छात्र को अस्पताल ले जाते हुए (ईटीवी भारत)

आंदोलन में शामिल छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत भी ठीक नहीं बताई जा रही है. लंबे समय से जारी आंदोलन और अनशन के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है. इसके बावजूद अनशनकारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. अनशनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा. अनशनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों के लिए हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार हैं.

इधर, आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्र भी अनशनकारियों के समर्थन में लगातार डटे हुए हैं. छात्रों का कहना है कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्द वार्ता कर समाधान का रास्ता निकालना चाहिए. फिलहाल सबसे बड़ी चिंता आमरण अनशन पर बैठे छात्रों की बिगड़ती सेहत को लेकर है. चिकित्सकीय निगरानी के बीच आंदोलन स्थल की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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