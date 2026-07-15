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घर बैठे बुक करें कोचिंग, रूम और मेस..'SeatBeat' पर एक क्लिक में समस्या का समाधान

पढ़ाई के साथ कमाई का बेहतरीन विकल्प: बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ कुछ घंटे काम करके अपना खर्च निकालना चाहते हैं. इसी जरूरत को देखते हुए एप्लीकेशन में पार्ट टाइम जॉब का विकल्प भी जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा भविष्य में बड़े कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे छात्र नजदीकी लाइब्रेरी में बैठकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे. इससे छात्रों के समय की बचत होगी और साथ-साथ लाइब्रेरी संचालकों को भी अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा.

सेकेंड हैंड सामान खरीदने-बेचने की सुविधा: इस एप्लीकेशन की एक खास सुविधा यह भी है कि पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र अपने इस्तेमाल किए गए सामान को प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं. इसमें बेड, फोल्डिंग टेबल, कुर्सी, बुक शेल्फ और पढ़ाई से जुड़ी दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं. वहीं नए छात्र इन्हें कम कीमत पर खरीद सकते हैं. हर सामान की स्थिति और पूरा विवरण भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा, जिससे खरीदने वाले को पहले से पूरी जानकारी मिल सके.

कैसे काम करता है यह एप्लीकेशन: किसी छात्र को यदि नए शहर जाना है तो सबसे पहले उसे एप्लीकेशन पर अपना विषय या प्रतियोगी परीक्षा चुननी होगी. इसके बाद उस विषय से जुड़े कोचिंग संस्थानों की सूची आ जाएगी. छात्र वहां उपलब्ध जानकारी देखकर अपनी पसंद का संस्थान चुन सकता है और सीट बुक कर सकता. कोचिंग चुनने के बाद एप्लीकेशन उस संस्थान के आसपास उपलब्ध हॉस्टल, लॉज, पीजी, मेस और लाइब्रेरी की जानकारी और बुकिंग की सुविधा भी दिखाएगा. ऐसे में शहर पहुंचने के बाद छात्र को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा.

"प्रोजेक्ट पर करीब दो वर्षों तक लगातार काम किया गया. इस दौरान अलग-अलग शहरों में इसका कड़ा ट्रायल भी किया गया. ट्रायल के बाद मिले फीडबैक के आधार पर कोडिंग और फीचर्स में कई जरूरी बदलाव किए गए और उसके बाद इसे वेब प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया. अब तक मिले अनुभव काफी सकारात्मक रहे हैं और धीरे-धीरे अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थान इस डिजिटल मुहिम से जुड़ रहे हैं." -अनुज पाराशर

क्या है सीट-बीट स्टूडेंट इकोसिस्टम: ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह सिर्फ कोचिंग खोजने वाला ऐप नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट इकोसिस्टम है. यहां कोचिंग, हॉस्टल, लॉज, लाइब्रेरी, मेस, टेस्ट सीरीज, पार्ट टाइम जॉब और सेकेंड हैंड स्टडी मटेरियल जैसी कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. अनुज बताते हैं कि छात्र जीवन के संघर्ष के दौरान उन्हें अपने अनुभव से यह महसूस हुआ था कि सही जानकारी के अभाव में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं. उसी कड़वे अनुभव ने उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की प्रेरणा दी, जो आने वाले छात्रों का समय, पैसा और मेहनत बचा सके.

इंजीनियर अनुज की नई डिजिटल पहल: इन्हीं परेशानियों को करीब से महसूस करने वाले बिहार के कटिहार निवासी युवा इंजीनियर अनुज पाराशर ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है. अनुज पाराशर ने 'सीट-बीट (SeatBeat.in)' नाम से एक ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को आसान बनाना है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र नए शहर में पहुंचने से पहले ही अपनी पढ़ाई और रहने की लगभग पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर सकते हैं. अनुज को इसका आइडिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद बेंगलुरु में नौकरी करने के दौरान वहां की स्टार्टअप संस्कृति को देखकर मिला था.

पटना: हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़कर पटना, दिल्ली, कोटा, प्रयागराज, बेंगलुरु, हैदराबाद और देश के दूसरे बड़े शहरों का रुख करते हैं. लेकिन नए शहर में कदम रखते ही पढ़ाई से पहले उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वह किसी परीक्षा से कम नहीं होती. कौन-सी कोचिंग बेहतर है? रहने के लिए सुरक्षित हॉस्टल कहां मिलेगा? लाइब्रेरी किस इलाके में है? खाने के लिए अच्छा मेस कौन-सा है? कम बजट में कमरा कैसे मिलेगा? इन व्यवस्थाओं को तलाशने में छात्रों के कई दिन और हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं.

संस्थानों और लाइब्रेरी के लिए भी उपयोगी: अनुज का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी संचालकों के लिए भी फायदेमंद होगा. यदि कोई संस्थान अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ाना चाहता है तो उसके वित्तीय प्रबंधन के लिए डिजिटल व्यवस्था दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और संचालन आसान हो. जिन कोचिंग के दो-तीन केंद्र हैं, उनके लिए सभी जगह का बैलेंस शीट मैनेज करना इस एप्लीकेशन से बेहद आसान हो जाएगा.

अपनी टीम के साथ अनुज पाराशर (ETV Bharat)

कटिहार से यूके तक का सफर: कटिहार के रहने वाले अनुज पाराशर ने अपनी दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई बिहार बोर्ड से की. इसके बाद वह पानीपत के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए, जिसका शैक्षणिक सहयोग यूके की स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी से था. बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दो वर्षों के लिए यूके में पढ़ाई का अवसर मिला. वहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आधुनिक पहलुओं को समझा और तकनीक के व्यावहारिक उपयोग को करीब से देखा. पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ वर्षों तक नौकरी की और फिर स्टार्टअप की राह चुन ली.

सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अनुज: अनुज फिलहाल अपने स्टार्टअप के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं. उनके पिता सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और वह दो भाइयों तथा तीन बहनों में सबसे छोटे हैं. उनका कहना है कि परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया. इसी पारिवारिक सहयोग की वजह से वे अपने सपने को साकार करने, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को धरातल पर लाने की दिशा में आगे बढ़ सके.

"स्टार्टअप शुरू करने के दौरान सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया. स्टार्टअप लोन की प्रक्रिया काफी जटिल होने के कारण आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी. हालांकि सरकार से आर्थिक मदद से ज्यादा नैतिक समर्थन की उम्मीद है. सरकार के मंत्री युवाओं को मंच पर केवल प्रमोट करें और प्रक्रियाओं को सरल बनाएं, तो बिहार में भी बड़ी संख्या में तकनीकी स्टार्टअप विकसित हो सकते हैं और स्टार्टअप कल्चर बढ़ जाएगा." -अनुज पाराशर

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

गुरु रहमान को दिया सफलता का श्रेय: अनुज अपनी सफलता का बड़ा श्रेय अपने गुरु रहमान को देते हैं. उनका कहना है कि लंबे समय तक एप्लीकेशन विकसित करने के दौरान कई बार निराशा हुई और लोगों ने विचार का मजाक उड़ाया, लेकिन गुरु ने हमेशा मनोबल बढ़ाया और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. यदि गुरु का सहयोग नहीं मिला होता तो शायद यह एप्लीकेशन कभी तैयार नहीं हो पाता. यही कारण रहा कि उन्होंने गुरु रहमान से ही इसे लॉन्च करवाया.

विदेशों में भी हो रहा सफल ट्रायल: अनुज के अनुसार उनके मित्र कनाडा, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में भी इस प्लेटफॉर्म का परीक्षण कर रहे हैं. हर देश के शिक्षा और आवास संबंधी नियम अलग हैं, इसलिए उसी के अनुसार इसमें जरूरी तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं. उनका लक्ष्य इसे वैश्विक स्तर का स्टूडेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म बनाना है. समय-समय पर एप्लीकेशन में डेवलपमेंट होते रहेंगे और वैश्विक स्तर की जरूरत के अनुसार नई सुविधाएं लाई जाएंगी.

20 से अधिक शहर जुड़े, जल्द आएगा ऐप: फिलहाल 'SeatBeat.in' वेब प्लेटफॉर्म के रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध है. अनुज का दावा है कि भारत के 20 से अधिक शहरों में विभिन्न कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, लाइब्रेरी और अन्य सेवाएं इससे जुड़ चुकी हैं. उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन के सभी जरूरी लाइसेंस उनके पास हैं और स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है. गूगल प्ले स्टोर और अन्य ऐप स्टोर पर इसे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है.

गुरु रहमान के साथ अनुज पाराशर (ETV Bharat)

बिहार भी बन सकता है आईटी हब: अनुज का मानना है कि जिस तरह बेंगलुरु देश का आईटी हब बना, उसी तरह बिहार में भी तकनीकी उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं. देश की कई बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप में बिहार के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वे पलायन कर रहे हैं. यदि राज्य सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करे, नियमों को सरल बनाए और नवाचार को बढ़ावा दे तो आने वाले दस वर्षों में बिहार भी आईटी हब के रूप में अपनी अलग पहचान बना सकता है.

भविष्य की योजना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: अनुज बताते हैं कि 'SeatBeat' उनकी शुरुआत भर है. वह आने वाले समय में शिक्षा और छात्र जीवन से जुड़ी कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों पर काम कर रहे हैं. उनका विश्वास है कि तकनीक तभी सार्थक है, जब वह लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करे. इसी सोच के साथ वह अपने स्टार्टअप को देश ही नहीं, दुनिया भर के छात्रों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं.

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