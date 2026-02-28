ETV Bharat / bharat

परीक्षा केंद्र पर छात्रा ने टॉयलेट में मृत बच्चे को दिया जन्म, मचा हड़कंप

भद्राद्री कोठागुडम (तेलंगाना): भद्राद्री कोठागुडम जिले के पालवंचा में एक इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र पर शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग छात्रा ने परीक्षा केंद्र के टॉयलेट में मरे हुए बच्चे को जन्म दिया. इस घटना से स्टाफ में हड़कंप मच गया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़की की उम्र 16 साल है और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है. वह शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे इंग्लिश का पेपर देने के लिए पालवंचा के परीक्षा केंद्र पर आई थी. परीक्षा शुरू होने के करीब 30 मिनट बाद, छात्रा ने कथित तौर पर बेचैनी की शिकायत की और महिला निरीक्षक से टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी.

जब लड़की काफी देर तक एग्जाम हॉल में वापस नहीं आई, तो निरीक्षक को शक हुआ और वह चेक करने के लिए रेस्ट रूम की तरफ गई. कुछ देर बाद, लड़की धीरे-धीरे टॉयलेट से बाहर आई, वह कमजोर और परेशान लग रही थी. उसकी हालत देखकर स्टाफ को और शक हुआ.

पूछताछ के दौरान, छात्रा ने बताया कि वह प्रेग्नेंट थी और बहुत ज्यादा दर्द की वजह से उसे टॉयलेट के अंदर लेबर पेन शुरू हो गया था. उसने स्टाफ को बताया कि उसने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया था और बच्चा जन्म के समय ही मरा हुआ था. बाद में, जब स्टाफ ने टॉयलेट चेक किया, तो उन्हें बाथरूम बेसिन के अंदर मरा हुआ बच्चा मिला. लड़की ने डर के कारण बच्चे को बेसिन में रखा था ताकि कोई उस पर शक न करे.