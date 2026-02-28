ETV Bharat / bharat

परीक्षा केंद्र पर छात्रा ने टॉयलेट में मृत बच्चे को दिया जन्म, मचा हड़कंप

तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की छात्रा को परीक्षा केंद्र पर लेबर पेन शुरू हो गया था.

Student Gives Birth to Stillborn Baby in Toilet at Exam Centre in Kothagudem Telangana
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भद्राद्री कोठागुडम (तेलंगाना): भद्राद्री कोठागुडम जिले के पालवंचा में एक इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र पर शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग छात्रा ने परीक्षा केंद्र के टॉयलेट में मरे हुए बच्चे को जन्म दिया. इस घटना से स्टाफ में हड़कंप मच गया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़की की उम्र 16 साल है और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है. वह शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे इंग्लिश का पेपर देने के लिए पालवंचा के परीक्षा केंद्र पर आई थी. परीक्षा शुरू होने के करीब 30 मिनट बाद, छात्रा ने कथित तौर पर बेचैनी की शिकायत की और महिला निरीक्षक से टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी.

जब लड़की काफी देर तक एग्जाम हॉल में वापस नहीं आई, तो निरीक्षक को शक हुआ और वह चेक करने के लिए रेस्ट रूम की तरफ गई. कुछ देर बाद, लड़की धीरे-धीरे टॉयलेट से बाहर आई, वह कमजोर और परेशान लग रही थी. उसकी हालत देखकर स्टाफ को और शक हुआ.

पूछताछ के दौरान, छात्रा ने बताया कि वह प्रेग्नेंट थी और बहुत ज्यादा दर्द की वजह से उसे टॉयलेट के अंदर लेबर पेन शुरू हो गया था. उसने स्टाफ को बताया कि उसने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया था और बच्चा जन्म के समय ही मरा हुआ था. बाद में, जब स्टाफ ने टॉयलेट चेक किया, तो उन्हें बाथरूम बेसिन के अंदर मरा हुआ बच्चा मिला. लड़की ने डर के कारण बच्चे को बेसिन में रखा था ताकि कोई उस पर शक न करे.

इसके बाद स्टाफ ने परीक्षा केंद्र के अधिकारियों को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने जिले के अधिकारियों और पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मरे हुए बच्चे को आगे की प्रक्रिया के लिए एम्बुलेंस से मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी तक इस घटना के बारे में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि अगर माता-पिता या कोई और शिकायत दर्ज नहीं कराता है, तो जिस कॉलेज में लड़की पढ़ती है, उसके मैनेजमेंट की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जा सकता है. औपचारिक शिकायत मिलने के बाद आगे की जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के बाद युवती को चौथी मंजिल से दिया धक्का, बॉयफ्रेंड और झारखंड का युवक गिरफ्तार

TAGGED:

STUDENT GIVES BIRTH AT EXAM CENTRE
TELANGANA NEWS
KOTHAGUDEM STUDENT GIVES BIRTH
STUDENT GIVES BIRTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.