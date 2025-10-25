ETV Bharat / bharat

कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे ओडिशा के छात्र की संदिग्ध मौत

पुलिस थाना जवा​हर नगर ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: शहर में एक कोचिंग छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है. छात्र मूल रूप से ओडिशा का निवासी है. वह कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहा था. 24 साल का यह छात्र इसी साल कोटा आया था. वह दिवाली वेकेशन पर अपने घर नहीं गया था. शनिवार को उसकी बॉडी उसके कमरे में मिली. जवाहर नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर का कहना है कि मामला फिलहाल संदिग्ध है. मृतक ओडिशा के गंजाम जिले का निवासी 24 वर्षीय रोशन कुमार है. यह अपने चचेरे भाई और कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने 4 महीने पहले आया था. ये लोग राजीव गांधी नगर में एक हॉस्टल में रह रहे थे. इसके चचेरे भाई का कमरा पास में ही है. इन सब ने रात में देर रात तक पढ़ाई की थी. सुबह जब रोशन ने दरवाजा नहीं खोला, तब दोस्तों व भाई ने कोई शंका जाहिर नहीं की. उन्होंने सोचा की देर रात तक पढ़ाई की है, इसलिए सो रहा होगा. पढ़ें: छात्र के मौत मामले में एक्शन, पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, कोचिंग और हॉस्टल पर आरोप