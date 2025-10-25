ETV Bharat / bharat

कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे ओडिशा के छात्र की संदिग्ध मौत

पुलिस का कहना है कि मामला आत्महत्या का है या किसी अन्य कारण से मौत हुई, इसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा.

Police Station, Jawahar Nagar
पुलिस थाना जवा​हर नगर (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 7:59 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
कोटा: शहर में एक कोचिंग छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया है. छात्र मूल रूप से ओडिशा का निवासी है. वह कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहा था. 24 साल का यह छात्र इसी साल कोटा आया था. वह दिवाली वेकेशन पर अपने घर नहीं गया था. शनिवार को उसकी बॉडी उसके कमरे में मिली.

जवाहर नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर का कहना है कि मामला फिलहाल संदिग्ध है. मृतक ओडिशा के गंजाम जिले का निवासी 24 वर्षीय रोशन कुमार है. यह अपने चचेरे भाई और कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर कोटा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने 4 महीने पहले आया था. ये लोग राजीव गांधी नगर में एक हॉस्टल में रह रहे थे. इसके चचेरे भाई का कमरा पास में ही है. इन सब ने रात में देर रात तक पढ़ाई की थी. सुबह जब रोशन ने दरवाजा नहीं खोला, तब दोस्तों व भाई ने कोई शंका जाहिर नहीं की. उन्होंने सोचा की देर रात तक पढ़ाई की है, इसलिए सो रहा होगा.

लेकिन जब दोपहर में भोजन के लिए भी रोशन नहीं आया, तब दरवाजे को खटखटाया. दरवाजा नहीं खुलने पर वार्डन को इसकी सूचना दी. वार्डन ने दूसरी चाबी से लॉक खोला, तो वह बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. अस्पताल ले जाने पर रोशन को मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी.

राम लक्ष्मण गुर्जर का कहना है कि उनके ग्रुप का एक व्यक्ति ही अपने गांव गया हुआ है. जबकि शेष कोटा में रहकर ही पढ़ाई कर रहे थे. वे दिवाली पर इसलिए नहीं गए कि उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो जाए. यह आत्महत्या है या किसी अन्य कारण से मौत हुई है, यह पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा. फिलहाल कमरे को लॉक कर दिया है. उसमें किसी तरह का कोई नोट प्रारंभिक जांच में नहीं मिला है.

Last Updated : October 25, 2025 at 8:19 PM IST

TAGGED:

STUDENT FROM ODISHA DIES IN KOTA
NEET UG COACHING IN KOTA
STUDENT BODY FOUND IN HIS ROOM
ओडिशा निवासी छात्र की संदिग्ध मौत
SUSPICIOUS DEATH OF A STUDENT

