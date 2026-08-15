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कोटा में नीट की तैयारी कर रही बिहार की छात्रा बालकनी से गिरी, अस्पताल में भर्ती

एक हॉस्टल की चौथी मंजिल की बालकनी से गिरी छात्रा. तबीयत अब सामान्य.

Kunhadi Police Station, Kota
कुन्हाड़ी थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 5:54 PM IST

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कोटा: कोटा आकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी कर रही बिहार निवासी 17 वर्षीय छात्रा के बालकनी से गिरने का मामला सामने आया है. बिहार के मधेपुरा निवासी छात्रा का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. वह लंबे समय से कोटा में रह रही है. घटना लैंडमार्क सिटी इलाके के एक हॉस्टल में शुक्रवार को हुई. इस संबंध में भी हॉस्टल संचालक ने पुलिस को सूचना दी.

कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि दुर्घटना 14 अगस्त को हुई थी. लड़की के ज्यादा चोट नहीं लगी है. चौथी मंजिल से गिरते समय वह बीच में बिजली के तारों से उलझ गई थी. इसके चलते बच गई. घटना के तत्काल बाद छात्रा को निजी अस्पताल ले जाया गया. सूचना पर परिजन भी कोटा पहुंचे. फिलहाल बालिका की तबीयत नॉर्मल है. हालांकि बयान देने की स्थिति में नहीं है.

पढ़ें:सीकर: 17 साल के छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या की, 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था

घटना की वजह पता नहीं चली: घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें बालिका गिरने के बाद सड़क पर पड़ी नजर आ रही है. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. तत्काल एंबुलेंस बुलवा उसे अस्पताल भेज दिया था. उसके हाथ, पैर और सिर में चोट है. फिलहाल घटना का कारण सामने नहीं आया है. यह भी सामने नहीं आया है कि बालिका गिरी है या हादसा उसने खुद किया है. पुलिस जांच में जुटी है. बालिकाओं के परिजन भी आ गए, लेकिन कुछ भी कहने से बच रहे हैं.

पढ़ें:सीकर में NEET के दो छात्रों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल...हॉस्टल संचालक और बाउंसरों पर केस

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STUDENT PREPARING FOR NEET IN KOTA
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