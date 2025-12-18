ETV Bharat / bharat

कोरापुट: नोटिस बोर्ड गिरने से छात्र की मौत, परिजनों का हंगामा, हाईवे जाम

छात्र की मौत के बाद परिजनों का हंगामा ( ETV Bharat )

कोरापुट (ओडिशा): कोरापुट जिले में आश्रम स्कूल में एक स्टूडेंट की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया है. बता दें कि बुधवार को स्कूल का बोर्ड गिरने से तीसरी क्लास के एक स्टूडेंट की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया था. घटना के विरोध में नबरंगपुर के एक पूर्व सांसद और कोटपाड के एक पूर्व विधायक समेत पेरेंट्स ने कल से हाईवे जाम कर दिया था. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सुरेश कुमार थांडी के मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित और स्कूल प्रशासन की समझौता कराया और मुआवजे का वादा किया, जिसके चलते विरोध खत्म हुआ. नोटिस बोर्ड का एक हिस्सा अचानक टूट गया

डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सुनील कुमार थांडी के मुताबिक बुधवार सुबह कोटपाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर धमनाहांडी पंचायत के गांधीनगर गवर्नमेंट उन्नत आश्रम स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स दांत साफ कर रहे थे, तभी स्कूल के अंदर लगे पांच फुट ऊंचे नोटिस बोर्ड का एक हिस्सा अचानक टूटकर पास बैठे एक बच्चे पर गिर गया. इसमें क्लास तीन के छात्र प्रेमानंद भात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. वह गुमुड़ा पंचायत के सुनीगुड़ा गांव का रहने वाला था. वहीं, एक और स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गया, जो इलाज के बाद घर लौट आया है. इस घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया.