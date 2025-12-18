कोरापुट: नोटिस बोर्ड गिरने से छात्र की मौत, परिजनों का हंगामा, हाईवे जाम
कोरापुट जिले में आश्रम स्कूल में एक स्टूडेंट की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ और रोड जाम कर दिया गया.
Published : December 18, 2025 at 8:45 PM IST
कोरापुट (ओडिशा): कोरापुट जिले में आश्रम स्कूल में एक स्टूडेंट की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया है. बता दें कि बुधवार को स्कूल का बोर्ड गिरने से तीसरी क्लास के एक स्टूडेंट की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया था. घटना के विरोध में नबरंगपुर के एक पूर्व सांसद और कोटपाड के एक पूर्व विधायक समेत पेरेंट्स ने कल से हाईवे जाम कर दिया था.
हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सुरेश कुमार थांडी के मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित और स्कूल प्रशासन की समझौता कराया और मुआवजे का वादा किया, जिसके चलते विरोध खत्म हुआ.
नोटिस बोर्ड का एक हिस्सा अचानक टूट गया
डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सुनील कुमार थांडी के मुताबिक बुधवार सुबह कोटपाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर धमनाहांडी पंचायत के गांधीनगर गवर्नमेंट उन्नत आश्रम स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स दांत साफ कर रहे थे, तभी स्कूल के अंदर लगे पांच फुट ऊंचे नोटिस बोर्ड का एक हिस्सा अचानक टूटकर पास बैठे एक बच्चे पर गिर गया.
इसमें क्लास तीन के छात्र प्रेमानंद भात्रा की मौके पर ही मौत हो गई. वह गुमुड़ा पंचायत के सुनीगुड़ा गांव का रहने वाला था. वहीं, एक और स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गया, जो इलाज के बाद घर लौट आया है. इस घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया.
माता-पिता का प्रदर्शन
नबरंगपुर के पूर्व सांसद प्रदीप माझी, कोटपाड़ के पूर्व MLA चंद्रशेखर माझी और उनके सपोर्टर और माता-पिता यह आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट पर बैठ गए कि प्रेमानंद की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है. आज, मृतक बच्चे के परिवार को डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस की तरफ से 30,000 रुपये और स्कूल की तरफ से 20,000 रुपये की सहायता राशि दी गई. इसके बाद पुलिस, प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से बात करने के बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे.
तीन महीनों में कोरापुट में नौ स्टूडेंट्स की मौत
नबरंगपुर के पूर्व MP प्रदीप माझी ने कहा कि पिछले तीन महीनों में कोरापुट जिले में नौ स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है. दावा किया जा रहा है कि एक स्टूडेंट की मौत साइनबोर्ड गिरने से हुई, लेकिन असल में उसकी हत्या हुई थी. इस स्टूडेंट की मौत के लिए चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदार हैं. उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
इसी तरह, कोटपाड़ के पूर्व MLA चंद्रशेखर माझी ने कहा, "यह मुमकिन नहीं है कि साइनबोर्ड गिरने से किसी स्टूडेंट की मौत हुई हो. हम इस घटना की जांच की मांग कर रहे हैं."
